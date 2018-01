VIDEO Kandidát na Hrad sebou fláknul o zem. A podpořilo ho Zrní

Na facebookovém profilu prezidentského kandidáta Pavla Fischera se objevilo video, na němž Fischer jede na lyžích, za potlesku přítomných padá na zem. Následně však i přesto dokáže vhodit hlas do urny.

„Naplňuje mě radostí, že se mezi prezidentskými kandidáty objevil někdo, kdo kromě ohromných zkušeností lidských i politických, kromě slušnosti a kultivovanosti, přináší i něco navíc, a to je duchovní přesah,“ poznamenal ke kandidatuře Pavla Fischera zpěvák kapely Zrní Jan Unger.

„Objevil se někdo, kdo namísto řešení žabomyších sporů a měření ega vnímá život v naší zemi v širším kontextu. Někdo, kdo se umí omluvit, přiznat chybu, někdo, jehož hlas mě uklidňuje. Z Pavla Fischera cítím, jako by měl otevřenou náruč a chtěl jí lidi obejmout,“ dodal s tím, že Fischer je pro něj přirozenou autoritou, která lidi spojuje v tom dobrém, co v nich je.

„S Pavlem Fischerem se do čela naší země může vrátit cosi, co nejde popsat slovy, cosi, co tu dlouho chybí, cosi jako dobrý duch naší země,“ uzavřel Unger.

