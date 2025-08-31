VIDEO „Ty Jidáši.“ Fiala odstrčil ochranku a postavil se odpůrci. Má to dohru

„Ty Jidáši!“ oslovil na ulici muž středního věku předsedu české vlády Petra Fialu (ODS).
„Počkejte, v klidu,“ zareagoval politik, ale to už směrem k neznámému zamířil člen ochranky. „Jidáš se nejmenuju!“ zvýšil Fiala hlas. Zároveň jednou rukou chytil za rameno k muži nakročeného strážce a řekl mu: „Nechte toho, pojďte pryč.“
„Za třicet stříbrných? Nebo za kolik?“ útočil nespokojenec.
„Nejmenuju se Jidáš,“ zopakoval premiér. „A co vás trápí? Pojďme si to říct.“
Muž si zavdal ze sklenice piva, kterou právě držel v ruce, a odtušil, že nic.
Záznam incidentu politik zveřejnil na sociálních sítích s poznámkou: „Rád si popovídám s každým, i s odpůrcem.“
A sklidil množství obdivných reakcí. „Jste borec, hrdinovi došly slova. Pořvávat umí každý, argumentovat, to už je horší,“ pochválil Fialu na síti X Radek.
„Jste premiér,který tu ještě nebyl. Obdivuji vaší trpělivost s těmito lidmi. Musíte vyhrát volby. Jinak je s námi ámen. Děkuji,“ napsala Eva Šťastná na Facebooku.
„Ne jenom, že s sebou netahá těžkooděnce, ale teda cením i tu odvahu, postavit se tady tomu, slušně řečeno, pánovi, tváří v tvář,“ ohodnotila Tereza Coufalová.
„Klasika, vymletý mozek hospodského povaleče,“ vyjádřil se Míla Vomočil.
„To je přesný, nemají argumenty jen šíří zlobu a nenávist,“ soudí Petr Bartoš.
„Škoda, že si nechce povídat, pán. Ale v hospodě bude za borce,“ míní Jaroslav Kohlíček.
Našly se však i kritické hlasy. „Naprosto výborný, tohle je nejmíň autentický video, který jsem tenhle týden viděl. Žádný 50+letý chlapík brouzdající se kolem nějakého kiosku s pivkem ruce, by nespustil a neskončil jen s ‚ty jidáši!‘,“ vyjádřil se přispěvatel sítě X.
„Mohu mít dotaz, pane premiére? To je celé video? Proč máte tak početnou stráž? Vy se něčeho bojíte? Jste přeci premiér nejlepší vlády od roku 1938, to vás musí národ milovat, nebo ne?“ neskrýval další ironii.
„Proč jste tak rychle odjížděl z Děčína?“ chtěl vědět uživatel Zlý Hugo.
„Lidi jsou prostě naštvaný, tak nečekejte, že se s vámi budou bavit,“ vysvětlila premiérovi Madeusa.
„Tak určitě. Petře, vy jste nejmíň autentickým politikem za posledních 30 let,“ vyjádřil se další komentující.
Fialovy výjezdy na setkání s voliči pravidelně sklízejí kontroverzní reakce. Přijímán bývá různě. V Děčíně část lidí šéfa ODS vypískala a ostře na něj pokřikovala.
Premiér tam vystoupil před budovou hlavního nádraží ve čtvrti Podmokly. Krátký záznam z akce však vyvolal obrovskou pozornost – atmosféra je v něm totiž vše jiné než přátelská. Vcelku početný hlouček sympatizantů SPOLU byl přehlušen lidmi, kteří přišli premiérovi říct svůj kritický názor.
Na místě premiér příliš nepobyl. Krátce se bavil s pár příznivci i protestujícími, na pódiu rovněž strávil jen chvíli. Na záznamu je slyšet hlasitý pískot a křik. Dav lidí skanduje hesla jako „hanba!“, přidávají se i vulgární nadávky na adresu předsedy vlády. Nakonec záběry zachycují, jak Fiala rychle nasedá do připraveného vozu a odjíždí pryč za neustálého křiku a pískotu. Celá situace tak vypadá, jako by premiér doslova před protestujícími utíkal.
