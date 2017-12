VIDEO Zeman vypustil démony. Je to nemocný člověk, kdo to nevidí, je slepý, varuje novinář Klíma

28.12.2017 22:02

Podle známého novináře Josefa Klímy je prezident Miloš Zeman charakterově nemocný člověk, a proto jej rozhodně volit nebude. V krátkém videu, které umístil na YouToube.com, připomněl všechno, co jsme s ním zažili za posledních pět let. „Kdo to nevidí, je slepý. A kdo to nechce vidět, je stejný jako on,“ říká Klíma.