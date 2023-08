VIDEO s Fremrem letí sítěmi. „Skutečný terč je Pavel,“ vpadlo do kauzy

reklama

Soudce Robert Fremr byl jmenován Petrem Pavlem do funkce ústavního soudce. Poté, co však vyšly na povrch informace ohledně jeho rozhodování například v kauze Olšanských hřbitovů, změnil prezident své stanovisko a jeho jmenování pozdržel.

Případ Olšanské hřbitovy z roku 1988 je jedním z posledních zpolitizovaných procesů minulého režimu. Tři muži byli obviněni na základě vandalského činu právě na Olšanských hřbitovech. Z dopisu, který Fremrovi 4. srpna zaslal jeden z obžalovaných, Alexandr Eret, vyplývá, že soudce Fremr si byl vědom, že vyšetřování zahájila Státní bezpečnost a že některé výpovědi obviněných byly vynucené. Fremr měl podle Ereta vědět i o tom, že případ byl sledován veřejností a filmován.

Anketa Líbí se vám, jak Petr Pavel vykonává úřad prezidenta republiky? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9066 lidí

První minuty filmu informují o těžkém vandalismu na hřbitovech, při kterém bylo poničeno třicet pomníků sovětských vojáků. Film pokračuje rozhovorem s lékařem z psychiatrické kliniky, který potvrdil, že činu se pravděpodobně dopustily osoby „velmi nízké morální úrovně“ s podprůměrnou inteligencí. Dále bylo řečeno, že výslechy pachatelů jen dokreslily jejich vandalský čin.

Ke konci ukázky z filmu, která se šíří na YouTube, je vidět i soudce Robert Fremr, předčítající rozsudek třem obžalovaným.

Publicistka Lenka Zlámalová na Twitteru sdílela článek od serveru Echo24, který o propagandistickém filmu informoval. „Soudce Robert Fremr zjevně věděl, že vede inscenovaný politický proces v režii komunistické Státní bezpečnosti,“ došla ke stejnému závěru jako Eret.

Soudce Robert Fremr zjevně věděl, že vede inscenovaný politický proces v režii komunistické Státní bezpečnosti. https://t.co/Nz8WW5dzlZ — Lenka Zlamalova (@ZlamalovaLenka) August 8, 2023

Konzervativní noviny si ukázky z filmu též všimly. „To byl ale fešák…,“ okomentovaly mladého Fremra. „Soudce Fremr v propagandistickém příspěvku československé televize z května 1988 odsuzuje Alexandra Ereta k šesti a půl roku vězení za… nic,“ doplnily popisek situace.

To byl ale fešák... soudce Fremr v propagandistickém příspěvku československé televize z května 1988 odsuzuje Alexandra Ereta k šesti a půl roku vězení za... nic ???>? pic.twitter.com/F4DBJS6u2k — konzervativní (@konzervativni) August 8, 2023

„Velká ostuda našeho pokryteckého Senátu,“ říká jeden komentář pod YouTube videem, které ukázky z filmu sdružuje. „Fremr by měl za to, co udělal před revolucí, chodit kanálama,“ padlo také.

Politolog Lukáš Jelínek k celé kauze okolo jmenování soudce Fremra na Twitter poznamenal, že mu přijde, že ve skutečnosti nejde právě o něj, nýbrž o prezidenta Petra Pavla a jeho komunistickou minulost. „Mám pocit, že skutečným terčem není Robert Fremr, ale Petr Pavel. Vždyť vlny kolem Fremra dělají stejní historici a politici, kteří před půl rokem tepali Pavlovu minulost. To by v tom byl čert, aby se prezidentovi nepomstili (jinak by debatu o minulosti soudců spustili už dávno),“ napsal politolog.

Bývalý poslanec Evropského parlamentu Jiří Payne Jelínkovi odporoval. Prezident podle něj na rozdíl od Fremra je schopen sebereflexe, zatímco Fremr se uchýlil ke lžím. „Zatímco Petr Pavel je schopen svou minulost reflektovat, R. Fremr o své tragické minulosti lže, je proto vydíratelný od bývalé StB, nyní zakopané v Agrofertu,“ vyjádřil se Payne.

Mýlíte se, pochybnosti o soudci Fremrovi otevřel můj bratr, který zná Sašou Ereta z vězení, kde pracoval jako farář. Zatímco Petr Pavel je schopen svou minulost reflektovat, R. Fremr o své tragické minulosti lže, je proto vydíratelný od bývalé StB, nyní zakopané v Agrofertu. — Jiří Payne (@JTP07) August 8, 2023

Psali jsme: Fremr, Baxa, Ronovská... Zjišťoval informace v kanceláři Pavla. Obtížně dostal. Nyní vše řekl Laudát (KAN): Pokud dáte přednost postavení a bohatství před svědomím - diskvalifikace Musílek (Trikolora): Prezident opět vypustil rudého džina z láhve Fremr a Pavel: Jakub Železný to rozsekl. A další potíže

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.