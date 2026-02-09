Nadávky Babišovi za „ruskou propagandu“ míří vedle. Je zde důkaz

09.02.2026 14:27 | Analýza
autor: Karel Šebesta

V nedělním pořadu TV Nova za pět minut dvanáct se Andrej Babiš vyjadřoval k zahraniční politice. Odkazoval na ukrajinsko-ruská vyjednávání na začátku války a bývalého britského premiéra Borise Johnsona. Za to si vysloužil od Novinky.cz obvinění, že odkazuje na ruské konspirace. Jenže rozhovor, ze kterého Babiš čerpal, je snadno dohledatelný. A Boris Johnson v něm zmíněn je.

Nadávky Babišovi za „ruskou propagandu“ míří vedle. Je zde důkaz
Foto: Nova
Popisek: Andrej Babiš

V neděli se Andrej Babiš objevil na obrazovce televize Nova, kde byl tázán mimo jiné i na Ukrajinu a postoj české vlády ke konfliktu. Babiš odpovídal v souladu s jeho předchozími slovy, že je pro mírová jednání. „Ta dohoda byla blízko v dubnu 2022. Akorát pak přišel Boris Johnson, podle těch různých informací, Ukrajinska Pravda myslím, že to zveřejnila, a v podstatě tam byl zájem, aby byl ten konflikt,“ uvedl Babiš.

Jeho slov se pak chytila česká i ukrajinská média. Od Novinky.cz se mu dostalo obvinění, že „odkazuje na ruské konspirace“.

A od ukrajinského serveru RBC zase přišlo tvrzení, že Babiš svým vyjádřením šokoval.

Nicméně, ani RBC Ukraine, ani Novinky nepřipomínají rozhovor, ze kterého Babišova narážka pochází. Jedná se skutečně o zmiňovanou Ukrajinskou Pravdu a slova Davida Arachamiji ze Zelenského strany Sluha národa. Arachamija vedl ukrajinskou vyjednávací delegaci v Bělorusku a v Turecku v roce 2022.

V rozhovoru z konce roku 2023 právě o těchto vyjednáváních Arachamija mluví. A uvádí, že Rusové tehdy vyžadovali především neutralitu.

„Skutečně skoro až do poslední chvíle doufali, že nás donutí podepsat takovou dohodu, abychom přijali neutralitu. To bylo pro ně nejdůležitější. Byli připraveni ukončit válku, pokud bychom souhlasili – jako kdysi Finsko – s neutralitou a zavázali se, že nevstoupíme do NATO.

To byl vlastně klíčový bod. Všechno ostatní byla jen rétorika a koření o denacifikaci, rusky mluvícím obyvatelstvu a bla bla bla,“ uvedl Arachamija.

Podle něho ukrajinská delegace Rusům nevěřila právě kvůli tomu, co všechno byli ochotní slíbit. A nebyla také žádná záruka, že by své sliby splnili.

Ale pak přišla zmínka o tehdejším britském premiérovi Borisi Johnsonovi. „Co více, když jsme se vrátili z Istanbulu, tak do Kyjeva přijel Boris Johnson a řekl, že s nimi nic nepodepíšeme a prostě pojďme bojovat,“ řekl. Arachamija zároveň popřel, že by ukrajinská delegace byla připravena dokument podepsat nebo že by Johnsonova slova Kyjev donutila. Podle něho dokonce delegace neměla právo nic podepsat, k tomu by hypoteticky mohlo dojít jen na setkání Putina a Zelenského.

