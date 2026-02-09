Nadávky Babišovi za „ruskou propagandu“ míří vedle. Je zde důkaz

V neděli se Andrej Babiš objevil na obrazovce televize Nova, kde byl tázán mimo jiné i na Ukrajinu a postoj české vlády ke konfliktu. Babiš odpovídal v souladu s jeho předchozími slovy, že je pro mírová jednání. „Ta dohoda byla blízko v dubnu 2022. Akorát pak přišel Boris Johnson, podle těch různých informací, Ukrajinska Pravda myslím, že to zveřejnila, a v podstatě tam byl zájem, aby byl ten konflikt,“ uvedl Babiš.
Jeho slov se pak chytila česká i ukrajinská média. Od Novinky.cz se mu dostalo obvinění, že „odkazuje na ruské konspirace“.
A od ukrajinského serveru RBC zase přišlo tvrzení, že Babiš svým vyjádřením šokoval.
Nicméně, ani RBC Ukraine, ani Novinky nepřipomínají rozhovor, ze kterého Babišova narážka pochází. Jedná se skutečně o zmiňovanou Ukrajinskou Pravdu a slova Davida Arachamiji ze Zelenského strany Sluha národa. Arachamija vedl ukrajinskou vyjednávací delegaci v Bělorusku a v Turecku v roce 2022.
V rozhovoru z konce roku 2023 právě o těchto vyjednáváních Arachamija mluví. A uvádí, že Rusové tehdy vyžadovali především neutralitu.
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Anketa
To byl vlastně klíčový bod. Všechno ostatní byla jen rétorika a koření o denacifikaci, rusky mluvícím obyvatelstvu a bla bla bla,“ uvedl Arachamija.
Podle něho ukrajinská delegace Rusům nevěřila právě kvůli tomu, co všechno byli ochotní slíbit. A nebyla také žádná záruka, že by své sliby splnili.
Ale pak přišla zmínka o tehdejším britském premiérovi Borisi Johnsonovi. „Co více, když jsme se vrátili z Istanbulu, tak do Kyjeva přijel Boris Johnson a řekl, že s nimi nic nepodepíšeme a prostě pojďme bojovat,“ řekl. Arachamija zároveň popřel, že by ukrajinská delegace byla připravena dokument podepsat nebo že by Johnsonova slova Kyjev donutila. Podle něho dokonce delegace neměla právo nic podepsat, k tomu by hypoteticky mohlo dojít jen na setkání Putina a Zelenského.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.