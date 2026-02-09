Tolik vtipů letělo na Petra Pavla a Ester Ledeckou, až přišel zákrok

Z novinových titulků a z vyjádření sportovců by se mohlo zdát, že hlavní hvězdou olympijských her je prezident Petr Pavel. Jak informuje iDnes, na závodu, kde získala zlato snowboardistka Zuzana Maděrová, byl přítomen i prezident s manželkou a patřil k prvním gratulantům. Prezident byl také ústřední postavou článku o českých hokejistkách.
A omlouvala se mu i Ester Ledecká. „Přijel se na mě podívat pan prezident, kterému se taky omlouvám, že jsem to nezvládla líp,“ uvedla dle Sport.cz.
„Včera jsem připálil brambory. Tímto se panu prezidentovi omlouvám…“ parodoval omluvu se vzkazem „Ester, neblbni!“ Dušan Kurka. Za úpadek výkonu se omlouval i aktivní senior Petr Carhoun.
„Čeští sportovci na olympijských hrách reprezentují primárně sami sebe, dres ČR a mnohdy i finanční podpora ze státního rozpočtu je jen bonus. Úspěchy i pády jdou za nimi. A už vůbec by se neměli omlouvat nevzdělaným šaškům a nějakým mluvčím,“ ozvalo se také.
Tomu by soudruh @prezidentpavel měl rozumět více, než kohabitaci. Účinná sebekritika, kombinovaná se snahou o nápravu, byla vždy pevnou součástí správné výbavy pokrokového socialistického člověka. pic.twitter.com/qWMQoSMaqZ— Marek Stoniš (@MarekStonis) February 9, 2026
Včera jsem připálil brambory. Tímto se panu prezidentovi omlouvám…— Dušan Kurka (@KurkaDusan) February 9, 2026
P.S. Ester neblbni! ??????
Pořád dobrý. I když sem býval 100% Talent. Omlouvám se tímto soudruhu prezidentovi. Příjmu kázeňský trest podle hradního trestního řádu. Nedám si ranního Turka. pic.twitter.com/ygiv4IjV2r— Petr 3.0 ??+?????? (@PCarhoun) February 9, 2026
Čeští sportovci na olympijských hrách reprezentují primárně sami sebe, dres ČR a mnohdy i finanční podpora ze státního rozpočtu je jen bonus. Úspěchy i pády jdou za nimi. A už vůbec by se neměli omlouvat nevzdělaným šaškům a nějakým mluvčím.— Vektor ???? (@VektorCZCZ) February 9, 2026
Proti budování kultu osobnosti prezidenta se vyjádřil i právník a člen ODS Ondřej Šimíček. „Je to skvělý prezident, sympatický chlap... ale není to spasitel, tak mu nedělejte medvědí službu. Byl bych rád, aby to všichni příčetní demokraté, kteří to dělají, alespoň zvážili,“ vzkázal.
Nejhorší službu panu prezidentovi @prezidentpavel kterého jsem volil a kterého si velice vážím dělají všichni, co kolem něj vytvářejí kult osobnosti a auru nekonečného dobra.— Ondřej Šimíček ????? ???????? (@Sima_Ondra) February 8, 2026
Je to skvělý prezident, sympatický chlap...ale není to spasitel tak mu nedělejte medvědí službu.
Byl…
O kultu osobnosti hovoří také komentátor Petr Holec. „V Itálii začala zimní olympiáda a do Česka se vrátil bolševický kult osobnosti. Celou českou výpravu sportovců totiž překryl prezident Petr Pavel, jemuž PR poradci otočili kšiltovku kšiltem dozadu a začali Česko bombardovat fotkami s ‚panem prezidentem‘. A to tak hustě, že to vypadá, jako když sám ‚pan prezident‘ závodí ve všech disciplínách a všechny jasně vyhraje!“ říká pro ParlamentníListy.cz
„Je to takový nálet kýče, že si z toho Češi logicky začali utahovat na sockách, kde už Pavel i s manželkou Evou krasobruslí, skáče na lyžích... A nejen to! Sportovci jako Ester Ledecká se ‚panu prezidentovi‘ dokonce začali omlouvat za sportovní neúspěchy nebo najednou hrají pro ‚pana prezidenta‘, což je taky úplně nová disciplína,“ komentuje.
Jedná se podle něho o návrat do totality. „Skoro jako by Ledecká říkala, prosím, pane prezidente, do Jáchymova ne... A vlastně proč ne? Bývalý komunista a hrdý kolaborant se sovětskou okupací vlastní země Pavel je absolventem Akademie Antonína Zápotockého, zatímco jeho manželka Eva Akademie Klementa Gottwalda. A když dáte tyhle dvě akademie dohromady, čeká nás nejspíš znovu jedna trochu větší socha vůdce na Letné. Už dlouho tam chybí,“ řekl závěrem.
Článek o Petru Pavlovi od Deníku Sport rezonoval také na sociálních sítích, od včerejška se u něho nashromáždilo přes 6 400 komentářů. Zřejmě ale zdaleka nejen pochvalných. Již 8 minut po zveřejnění příspěvku přibyl do diskuse další příspěvek, tentokrát od samotného média: „Rádi bychom vyzvali všechny k slušnosti a ohleduplnosti. Respektujme demokraticky zvoleného prezidenta a raději pojďme společně podporovat naše sportovce tak, jako to dělá on.“
