Tolik vtipů letělo na Petra Pavla a Ester Ledeckou, až přišel zákrok

09.02.2026 11:40 | Komentář
autor: Karel Šebesta

Ester Ledecká se omluvila prezidentu Petru Pavlovi, že svůj závod nezvládla lépe. A Češi začali vršit vtipy. „Včera jsem připálil brambory. Tímto se panu prezidentovi omlouvám,“ napsal občan na sociální síti. „Je to takový nálet kýče, že si z toho Češi logicky začali utahovat na sockách, kde už Pavel i s manželkou Evou krasobruslí, skáče na lyžích,“ komentuje věc pro ParlamentníListy.cz publicista Petr Holec. Deník Sport dokonce napomínal čtenáře ohledně komentářů k prezidentovi.

Foto: Repro X prezidenta
Popisek: Prezident Petr Pavel s chotí na ZOH 2026

Z novinových titulků a z vyjádření sportovců by se mohlo zdát, že hlavní hvězdou olympijských her je prezident Petr Pavel. Jak informuje iDnes, na závodu, kde získala zlato snowboardistka Zuzana Maděrová, byl přítomen i prezident s manželkou a patřil k prvním gratulantům. Prezident byl také ústřední postavou článku o českých hokejistkách.

A omlouvala se mu i Ester Ledecká. „Přijel se na mě podívat pan prezident, kterému se taky omlouvám, že jsem to nezvládla líp,“ uvedla dle Sport.cz.

Její omluva prezidentovi a obecně to, jaká pozornost se Petru Pavlovi na olympiádě věnuje, však vyvolává posměšné a nesouhlasné reakce. „Tomu by soudruh prezident Pavel měl rozumět více, než kohabitaci. Účinná sebekritika, kombinovaná se snahou o nápravu, byla vždy pevnou součástí správné výbavy pokrokového socialistického člověka,“ vyjádřil se o „omluvách prezidentovi“ komentátor Marek Stoniš.

„Včera jsem připálil brambory. Tímto se panu prezidentovi omlouvám…“ parodoval omluvu se vzkazem „Ester, neblbni!“ Dušan Kurka. Za úpadek výkonu se omlouval i aktivní senior Petr Carhoun.

 „Čeští sportovci na olympijských hrách reprezentují primárně sami sebe, dres ČR a mnohdy i finanční podpora ze státního rozpočtu je jen bonus. Úspěchy i pády jdou za nimi. A už vůbec by se neměli omlouvat nevzdělaným šaškům a nějakým mluvčím,“ ozvalo se také.

Proti budování kultu osobnosti prezidenta se vyjádřil i právník a člen ODS Ondřej Šimíček. „Je to skvělý prezident, sympatický chlap... ale není to spasitel, tak mu nedělejte medvědí službu. Byl bych rád, aby to všichni příčetní demokraté, kteří to dělají, alespoň zvážili,“ vzkázal.

O kultu osobnosti hovoří také komentátor Petr Holec. „V Itálii začala zimní olympiáda a do Česka se vrátil bolševický kult osobnosti. Celou českou výpravu sportovců totiž překryl prezident Petr Pavel, jemuž PR poradci otočili kšiltovku kšiltem dozadu a začali Česko bombardovat fotkami s ‚panem prezidentem‘. A to tak hustě, že to vypadá, jako když sám ‚pan prezident‘ závodí ve všech disciplínách a všechny jasně vyhraje!“ říká pro ParlamentníListy.cz

„Je to takový nálet kýče, že si z toho Češi logicky začali utahovat na sockách, kde už Pavel i s manželkou Evou krasobruslí, skáče na lyžích... A nejen to! Sportovci jako Ester Ledecká se ‚panu prezidentovi‘ dokonce začali omlouvat za sportovní neúspěchy nebo najednou hrají pro ‚pana prezidenta‘, což je taky úplně nová disciplína,“ komentuje.

Jedná se podle něho o návrat do totality. „Skoro jako by Ledecká říkala, prosím, pane prezidente, do Jáchymova ne... A vlastně proč ne? Bývalý komunista a hrdý kolaborant se sovětskou okupací vlastní země Pavel je absolventem Akademie Antonína Zápotockého, zatímco jeho manželka Eva Akademie Klementa Gottwalda. A když dáte tyhle dvě akademie dohromady, čeká nás nejspíš znovu jedna trochu větší socha vůdce na Letné. Už dlouho tam chybí,“ řekl závěrem.

Článek o Petru Pavlovi od Deníku Sport rezonoval také na sociálních sítích, od včerejška se u něho nashromáždilo přes 6 400 komentářů. Zřejmě ale zdaleka nejen pochvalných. Již 8 minut po zveřejnění příspěvku přibyl do diskuse další příspěvek, tentokrát od samotného média: „Rádi bychom vyzvali všechny k slušnosti a ohleduplnosti. Respektujme demokraticky zvoleného prezidenta a raději pojďme společně podporovat naše sportovce tak, jako to dělá on.“

