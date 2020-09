Václav Moravec se rozjel. Xaver a spol. mu ničí ČT! A přitom jí mají sloužit

reklama

Moravec v rozhovoru mimo jiné uvedl, že aktuální spor o veřejnoprávní média vychází z toho, že politikům prý chybí státní médium. Podle něj to povede k naplnění konceptu Vladimíra Železného, že televize a rozhlas nechť mají maximálně pět procent diváků a posluchačů. „Pak jim vezmeme i poplatky, protože proč si mají lidé platit něco, co nekonzumují?" spekuluje Moravec, jenž se prý obává toho, že média veřejné služby budou stejně dřív nebo později doničena. „Je to smutné, protože to bude opět vypovídat o tom, že ničíme zbytky veřejné sféry. Bezejmenné politické podržtašky v mediálních radách destruují instituce, jejichž značce mají sloužit," prohlásil Moravec.

Ten promluvil i o tom, že Rada ČT prý ovlivňuje obsah vysílání. „Začíná se stávat normou, že se před radní chodí zpovídat lidé na druhém a třetím stupni řízení. Bude teď normální, že budou dávat jednomu podnětu takovou váhu, že tam bude chodit šéfredaktor reportážní publicistiky na náslechy? Není to pak dramaturgická prověrková komise? Partnerem Rady ČT je přece generální ředitel. Co to může dělat s redakcí? Že první úmrtí na covid-19 komentuje premiér? Že si premiér může vybrat, jestli půjde do hlavní zpravodajské relace, kde si může říkat, co chce, a nikdo ho nekonfrontuje s daty, protože na to není čas? To už je částečně Polsko. Plíživé Polsko. Nepřeji si to, ale tady jsem skeptik a myslím, že k tomu dojde,“ poznamenal Moravec.

A dodal: „Věřím v sílu občanské společnosti, protože jinak bych si řekl, že moje práce je zbytečná a dřív nebo později skončíme na šibenicích různých pseudokonzervativců,“ pravil Moravec

Mrzí jej podle jeho slov také jedna věc: nekonání. „Oni spoléhají na to, že neustálým přilháváním, šikanou a posouváním hranic to vlastně vysedí a občanskou veřejnost otráví. V tom je jejich strategie úspěšná. V normální zemi by silnější občanská společnost řekla, co si tady dovoluje kádrovat televizní zaměstnance někdo, kdo má soukromou internetovou televizi, dělá propagační rozhovory politikům, kterým slibuje svůj hlas pro jejich stranu, a pracuje současně v Českém rozhlasu?“ poznamenal Moravec k moderátorovi Luboši Xaveru Veselému, který je zároveň členem Rady ČT.

Následně padl také pojem „digitální barbarství“ Co jím Moravec má na mysli? „Ten pojem jsem poprvé viděl v eseji Jiřího Přibáně a líbí se mně na něm, že ukazuje a explicitně pojmenovává něco, co cítím intuitivně jako novinář. Rozpadají se kompetence. Když jsem byl před sedmi lety poprvé pozván mezi mediky na 2. lékařskou fakultu, říkali mně ‚vy novináři filtrujete, de facto cenzurujete informace!‘ Říkal jsem jim ‚ne, my je editujeme a ověřujeme‘. Že někdo umístí blábol na sociální sítě, přece nemá stejnou váhu jako názor, který je propracován věděním a vzděláním. Oni mně tehdy nerozuměli. Odjížděl jsem ze setkání poměrně frustrován, protože jakmile to nechápou vysokoškoláci, jak tomu můžeme čelit u lidí s nižším stupněm vzdělání. Před dvěma lety mně tamní studenti ale začali vyprávět, jak žijeme v informačním přesycení,“ poznamenal Moravec. Podle něj se kyvadlo přehlcení emocionalitou musí vrátit k racionalitě.

„Všichni na všechno okamžitě reagujeme – bohužel včetně novinářů. Když mě někdo na sociální síti nazve idiotem, nebudu mu přece do pěti vteřin odepisovat, že je ještě větší idiot. To je to digitální barbarství. Uměřenost, váha slova – to vůbec neplatí. Zevšeobecňuju, ale to jsou trendy síťových médií. Jestli se televizi vyčítalo, že jedeme zprávy v přímém přenosu a potlačujeme kontext, podívejte se, co udělaly sociální sítě. Nejenže zcela mizí kontext, ale zpravodajská informace se ještě musí vměstnat do 140 znaků a pokud možno mít co nejvíc emocí, protože hrajeme na lajky,“ poznamenal dále moderátor, který pravidelně zve diváky ke svému pořadu Otázky Václava Moravce v nedělní poledne. O konci pořadu, dle svých slov, neuvažuje, naopak – stále více jej to „baví“.

Moravec se domnívá, že jeho práce má smysl. „Ale každý musí začít u sebe a být v tomhle uměřený. Jako novinář si často říkám, jestli mám reagovat, když se o mě otírá ten či onen člověk. Jakmile ale budu reagovat, dávám blábolu váhu. Mám odpovědnost a líbí se mně aristotelovský přístup zlaté střední cesty,“ zmínil. A následně kladl důraz i na to, že role žurnalistiky má být částečně edukační.

„Tvrdím, že alternativu tady chce poměrně velká část publika. Když to ale nebudeme zkoušet ve větší míře, budou vítězit pseudomanažeři, podle kterých to nikoho nezajímá. Sami si pod sebou podřezáváme větev, když je v tu chvíli nepošleme kamsi,“ dodal Moravec. On sám, podle svých slov, klidně bude kritizovat některé nové členy Rady ČT, protože „porušují zákon“. „Podle mě je nutné umět se ohradit. My jsme byli s Hankou Andělovou, s Martinem Veselovským a s dalšími vychováni Michelem Fleischmannem tak, ať neztrácíme iluze. Pokud vaše generace, ta nejmladší, přistoupí na to, že jsem externista, potřebuju platit hypotéku… Od studentů slyším ‚my jsme v jiné situaci, je tady ekonomická krize, covid ji ještě prohloubí‘. No jo, ale když přijdete hned na začátku o iluze a vůli měnit svět, jak v téhle bláznivé době chcete žít?“ dodal moderátor. Své pak řekl i k sociálním sítím a k tomu, jak by na nich měli moderátoři České televize vystupovat. V nedávné době se mimo jiné řešilo, jak na sociálních sítích vystupoval moderátor Jakub Železný. „Myslím, že novinář může na sociálních vystupovat, zákaz by byl absurdní. Novináři médií veřejné služby ale mají mít uměřenost. Myslím, že počet mých followerů vůči počtu tweetů je unikátní, protože se snažím být uměřený,“ zmínil Moravec, který by, dle svých slov, nečinil na rozdíl od Jakuba Železného na sociálních sítích veliká gesta. V rozhovoru pak ze strany Moravce padla slova o tom, co jej u zpravodajství mrzí. A to má právě souvislost se sociálními sítěmi – že se zpravodajství přizpůsobuje jejich dynamice, rychlosti a zkratkovitosti. „Týká se to bohužel i médií veřejné služby. Máme jít proti proudu, i když nás část veřejnosti bude nenávidět a vydávat za aktivisty, protože dodávání faktů a kontextu považuje za aktivismus. Mezi námi: ono je s hlasy silných obtížné bojovat a vznikají proti vám kampaně, jenom proto, že se v něčem šťouráte. Mohl bych mít svatý klid, kdybych neřešil stavební zákon. Nekritizovala by mě Advokátní komora či Hospodářská komora... Jak je ale možné, že zákon hájící zájmy veřejnosti píše jeden z účastníků, zmíněná Hospodářská komora? Když ale na něco podobného upozorníte, v současném českém diskurzu jste za aktivistu. Moravec, Fridrichová a Wollner ale jsou. co do aktivismu stále stejní, v některých momentech možná dokonce měkčí,“ poznamenal Moravec.

