Václavák: Moravec přišel bránit svobodnou žurnalistiku. Lidé dnes naslouchají kdejakému zadluženému malíři pokojů

„Statisíce lidí mají dnes exekuce, které by nyní nemohly vzniknout, protože jsme se již přiblížili moderním zemím, kde takové exekuce neexistují. Před dvaceti lety jsme si ale partou právníků kolem tehdejšího šéfa Unie svobody nechali ukrást spravedlnost a z vymáhání malých dluhů se stal obří byznys,“ pronesl Hůle. Češi podle něj nejsou finančně negramotní a „miliony nemravných exekucí“ by tu prý byly, i kdybychom tehdejším českým zákonům „vystavili Dány, Nizozemce či Němce“.



„Rozdíl je, že ve vyspělých zemích neopovažují ochranu slabších za relikt neomarxismu. Dokonce ani v liberální Americe. Regulaci tam často prosazovaly pravicové vlády,“ kritizoval s tím, že v Česku prý „doplácíme na představu, že regulace je považována za ‚relikt komunismu‘.“



Dodal, že systém, jenž dle něj vedl k „nemravným exekucím“, „podporovaly některé strany dnešní koalice“ a zmínil, že „klíčový ústavněprávní výbor ve Sněmovně šéfuje kumpán lichvářů z ANO a za ODS tam sedí šéf vymahačů dluhů“.

Pak před Václavské náměstí předstoupil ředitel zahraniční sekce společnosti Romodrom Jan Husák, jenž se aktuálně – podle moderátorky Lindy Bartošové – angažuje zejména v pomoci ukrajinským Romům. „Mír pro každého z nás může znamenat něco jiného. Pro někoho je to klid zbraní, pro jiného život bez předsudků a odmítání,“ řekl Jan Husák k tomu, že „přestože válka přináší mnoho útrap a často oběti nevinných lidí a promítá se do životů každého z nás“, přináší prý „určité naděje“. Touto nadějí má být to, že nyní Romové na Ukrajině prý cítí vlnu pospolitosti a solidarity.



Odbornice na jadernou bezpečnost Dana Drábová se posléze vrátila ke vzpomínkám na rok 1989. „V roce 1989 jsme dostali obrovský dar – dar svobody. Dar svobody žít jak chceme, svobody říkat co chceme, svobody starat se o sebe,“ pronesla a ocenila, že od té doby „žijeme v otevřené, úspěšné, tolerantní zemi, která si váží druhých lidí a která je založena na solidaritě a úctě k důstojnosti těch okolo nás“.



Podle Drábové je nutné, abychom si uvědomili, že toto není samozřejmostí a že „ke svobodě patří zodpovědnost“. „Zodpovědnost za to, co říkáme, zodpovědnost za to, co děláme, zodpovědnost za to, že se o sebe chceme postarat. Že umíme nabídnout pomocnou ruku – a to my umíme. Tolikrát jsme to za poslední tři roky prokázali,“ pravila Drábová a vyzvala, abychom svobodu chránili, jelikož to je „to nejcennější, co máme a budeme mít“.

Po hudební vložce poté před přítomné na Václavském náměstí předstoupil novinář a moderátor ČT Václav Moravec.



„Před třiatřiceti lety přišla naděje, že po životě ve lžích komunistického režimu začneme žít v pluralitní demokracii, kterou tvoří fakta, jejich relevance a svobodný dialog. Po třiatřiceti letech se smiřujeme s tím, že plíživá autokracie je tím, co žurnalistiku narušuje, a žurnalistika faktů je její první obětí. Žurnalistika bránící se přílivu pseudovyváženosti, kdy je zadlužený malíř pokojů nemalou částí společnosti považován za stejného odborníka na koronavirus jako vystudovaný virolog s dvacetiletou praxí. Zadlužený malíř, který vyhrožuje novinářům druhým norimberským procesem, když poukážou na jeho obchod se strachem,“ pronesl Moravec. Tím narážel na kauzu zadluženého malíře pokojů Jakuba Netíka, jenž měl podle serveru Aktuálně.cz své příznivce na sociálních sítích „odrazovat od očkování“ a pokoušet se jim „nelegálně prodávat pastu pro koně nebo bělidlo“.

Celý záznam Koncertu pro budoucnost můžete zhlédnout zde:





„Žurnalistika postavená na faktech se stává obětí pseudomyšlení, které opanovalo svět sociálních sítí,“ pokračoval moderátor ČT ve své řeči a tvrdil, že dnešní podoba „pseudomyšlení“ vede k tomu, že „editoři v České televizi jsou označování za cenzory“ a „moderátoři poukazující na vliv oligarchů na tvorbu zákonů za neobjektivní novináře“.



„Média veřejné služby – což jsme slyšeli i dnes – jsou považována za hlásnou tvorbu vládní většiny, pokud jdou proti logice pseudomyšlení. Tedy pokud nepopírají existenci koronaviru či nezaměňují agresora za oběť jako při válce na Ukrajině,“ pokračoval Moravec.

„Žurnalistiku faktů“ dle Moravce ohrožuje i „davová cenzura“, která se dle moderátora „již s pomocí sociálních sítí snaží nahradit žurnalistiku pseudomyšlením“. „Kupříkladu řečeno, Trumpova slova o ukradených volbách, nebo názory některých osob o očkování jako genové manipulaci.“



„Žurnalistika faktů byla první na ráně jako pomyslný kanárek v dole. Další může být školství, soudnictví, věda a nakonec i demokracie, kterou dnes oslavujeme,“ prohlásil Moravec.



Poté se vrátil ke kauze Jakuba Netíka, jenž se vyjadřoval k vakcínám proti covidu-19, pronášel údajné výhrůžky vůči novinářům či v jednom z videí řekl, že „ruští vojáci osvobozují Ukrajinu od fašistů“ a je „škoda, že se Putin zastavil u hranic“. Netík byl na konci října u soudu v Litoměřicích nepravomocně zproštěn obvinění ze šíření poplašné zprávy a z veřejného schvalování a ospravedlňování zločinu proti míru. „Je to prostě jeho názor na věc,“ zhodnotila tehdy soudkyně Markéta Bitterová výrok Netíka. Státní zástupce se tehdy na místě odvolal a případ bude pokračovat u Krajského soudu v Ústí nad Labem. Státní ústav pro kontrolu léčiv uložil za nelegální prodej tablet ivermektinu Netíkovi pokutu 50 tisíc.

„Nepřekvapí, že někteří soudci přistupují na logiku pseudomyšlení, kdy vyhrožovat jiným genocidou je právo na názor. Nenechme si příležitost života ve svobodě vzít těmi, kteří z ní mají úzkost a jsou nápomocní autoritářům čekajícím na svou pravou chvíli,“ zakončil svůj projev na Václavském náměstí moderátor České televize Moravec.



Vyjádření Moravce zřejmě směřovalo k Netíkovým slovům směrem k novinářům či například k expremiérovi Andreji Babišovi (ANO). „Bakala, Aktuálně.cz, Babiš, Soros, tohlencto. Neskutečný. A nikomu se nic neděje. (…) Čaputka, tady ta zmije. Já doufám, že to, co někdo vyvěsil – norimberský proces 2 – je pravda a že tady ty hovada všechny pověsí. Doufám, že se tak stane,“ měl podle Aktuálně.cz hlásat Netík na jednom ze svých videí.



Po projevu Moravce na pódium dorazily zástupkyně ukrajinské komunity v Čechách – Natálie Veselá, Svitlana Švábová a Olena Chornoušová.



„Vím, že válka bohužel zasáhla i do vašich rodin. Proto dnes chci nejenom poděkovat za obrovskou pomoc a trpělivost k nám, ale i říct za všechny ženy z Ukrajiny, že umíme pomoc i rozdávat, a ne ji jenom přijímat. Nebojíme se práce. Dokážeme začít úplně od začátku. Pracovala jsme tu jako uklízečka, prodavačka, zdravotní sestra a dokáže to každá, která tady zůstane,“ pronesla Švábová.

Řekla, že se snaží, aby jejich děti milovaly českou kulturu, historii, tradice a pomáhaly lidem. „Chceme jen žít v míru a lásce,“ vyřkla.



Chornoušová zmínila, že pochází z Mariupolu a je pro ni dost těžké smířit se s tím, že byl zničen celý její dosavadní život na tom místě včetně jejího domova. „V rámci vašeho dnešního svátku vám chci mnohokrát poděkovat za vaši pomoc. Za pomoc mé zemi. Za pomoc všem Ukrajincům. Vaše podpora zachránila mnoho lidí před hrůzami a smrtí,“ poděkovala a připomněla, že „právě za svobodu do posledních sil bojovali i obránci v mariupolském Azovstalu“ a že „za demokracii Ukrajinci bojují i nyní“.



„Ukrajina bojuje za každého z nás. Za demokracii. Za život. Chceme poděkovat každému z vás za podporu a vytrvalost a za to, že Česko podpořilo Ukrajinu,“ ocenila Veselá a spolu s provoláním slávy Ukrajině provolala k Václaváku také slávu „statečnému českému národu“ a děkovná slova k Česku.

