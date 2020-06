Vadim Petrov pro PL: Šarapatka Radu ČT poškozuje. A reakce na výhrůžný dopis kvůli Xaverovi a Lipovské

ROZHOVOR Člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov se v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz vyjádřil k odvolání Zdeňka Šarapatky z Rady ČT, o kterém se bude jednat 9. června na sněmovním volebním výboru. „Kdyby nebyl v radě, nikoho zajímat nebude. A dělá to takovým způsobem, že Radu ČT poškozuje,“ hodnotí Šarapatkovo chování ve funkci a poznamenává, že by šanci měli „dostat i jiní“. Rozebral též dopis zástupců tří mezinárodních mediálních organizací poslancům PSP ČR, ve kterém je kritizována volba nových radní České televize. „Ten dopis lobbuje za ty, kteří v demokratické volbě prohráli. Je to takové typicky české, když to nejde po dobrém, půjde to po zlém. Obrátíme se do Vídně, do Moskvy… do Bruselu,“ shrnuje svůj postoj.

Zástupci tří mezinárodních mediálních organizací dnes zaslali všem poslancům PSP ČR dopis, ve kterém kritizují volbu tří nových radní České televize. Jaký dojem na vás onen dopis dělá? Václav Klaus ml. k tomu poznamenal, že takto psal Brežněv Dubčekovi.



Ten dopis na první pohled musí naštvat každého, kdo si myslí, že se nikdo nemá vměšovat do záležitosti druhých. Nebo hůř, snažit se ho zastrašit. Nejsou to oficiální struktury EU, předpokládám, jen se snaží vyvolat ten dojem. Ten dopis lobbuje za ty, kteří v demokratické volbě prohráli. Je to takové typicky české, když to nejde po dobrém, půjde to po zlém. Obrátíme se do Vídně, do Moskvy… do Bruselu. Na druhou stranu ale přiznávám právo komukoliv, aby posílal dopisy na všechny strany. Žijeme ve svobodné společnosti.



Jakou roli podle vás hraje, že dopis podepsal také šéf českého Syndikátu novinářů Adam Černý? A vůbec, vznikla podle vás tato iniciativa sama od sebe?



A není to celé reakce na pirátského poslance, kterému se nelíbila volba nových tří radních? Rozuměl bych tomu, že se jeho podnětu chopily mediální organizace, protože, upřímně, co si s ním mají počít oficiální orgány EU? Takových udání a stížností v Bruselu dostávají mraky. A český Syndikát novinářů se chce předvést alespoň na evropské scéně, když ho doma nikdo nebere vážně. Fotogalerie: - Druhé čtení rozpočtu

Jak zatím hodnotit první vystoupení nových členů Rady ČT po jejich zvolení? Ostatně dnes proběhlo první jednání již obměněné rady.



Všiml jsem si, že všichni tři vydali nějaká prohlášení, jsem zvědav, jak dál budou postupovat v tom, co si předsevzali, ale jestli také budou o dění v Radě ČT veřejnost informovat. Pokud ano, mohl by to být precedens i pro ostatní radní, aby agendu mediálních rad komentovali. Zatím je to tabu. Samozřejmě kromě povinné komunikace, kterou nařizuje jednací řád. Je to ale stejné, jako kdyby poslanci, kdykoliv se jich na něco někdo zeptá, odkazovali na tiskového mluvčího. Radní v mediálních radách jsou rovněž zástupci veřejnosti a ta by měla vědět, co v těch radách dělají.



To ale dělá radní ČT Zdeněk Šarapatka, přesto 9. června bude sněmovní volební výbor jednat o odvolání.



Nedělá to radní Šarapatka, ten se nesnaží o to, aby veřejnost věděla, co se v Radě ČT děje, on tu pozici využívá k tomu, aby veřejnost věděla, co si on myslí o politice. Kdyby nebyl v radě, nikoho zajímat nebude. A dělá to takovým způsobem, že Radu ČT poškozuje. Na tom výboru se nebude jednat jen o odvolání pana Šarapatky, ale také by se měla projednat rezignace Stanislava Berkovce z pozice předsedy výboru. Pro mě je to stejný případ. Fotogalerie: - Stojím za ČT

Myslíte, že Stanislav Berkovec poškozuje volební, tedy mediální výbor Sněmovny?



Ano, svým dopisem, který jako předseda výboru rozeslal po Sněmovně, koho mají poslanci volit a koho ne, poškodil výbor. Na tom dopise by nebylo nic špatného, stejně jako v případě těch evropských mediálních organizací, prostě lobbuje za svoji představu. Kdyby ho nenapsal jako předseda výboru, který předsedá všem poslancům, ať jsou členy koalice, nebo opozice, byl by to jen názor jednoho poslance za ANO. Jako předseda výboru to dělat neměl. Slíbil, že podá svou rezignaci. Její přijetí poslanci výboru je jediná správná cesta.



Skončí oba ve svých funkcích?



Jde o politiku. Ne o věc. Zdeněk Šarapatka je pod ochranou opozice, Stanislav Berkovec pod ochranou ANO. Opozice by měla pro odvolání pana Šarapatky zvednout ruku. Stejně tak by ANO nemělo držet Stanislava Berkovce. Sám uznal, že udělal chybu a slíbil, že nabídne svou rezignaci. Nejsou to žádné pašalíky za zásluhy, proboha, stejně jak ti funkcionáři byli řádnou volbou zvolení, nemělo by být žádné drama je stejnou procedurou odvolat. Měli by dostat šanci jiní.

