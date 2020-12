Vakcína snadno vyřeší covid? Pozor, je to jinak. „Lidé už jsou připraveni to vědět,“ řekl odborník z USA

Premiér Babiš chce, aby se z jedné ampule vakcíny od společnosti Pfizer očkovalo šesti dávkami místo dosavadních pěti a opírá se o doporučení z USA. Jenže v USA se ozývají také jiné věci. Očkování může trvat déle a bude ho muset podstoupit mnohem více lidí, aby virus vymizel. Prohlásil to hlavní poradce prezidenta Trumpa pro epidemii a dodal, že odhady dříve krotil, protože o vakcinaci někteří lidé nechtěli ani slyšet. Ale teď už jsou prý lidé připraveni vědět, co si skutečně myslí, píše deník New York Times. A už se ozvala kritika, že se od elit jedná o manipulaci, aby lidé dělali, co je „pro ně dobré“.

Těsně před začátkem roku 2021 dostalo Česko první várku vakcín od společnosti Pfizer, jednalo se o 9 750 dávek, které dorazily do pražské nemocnice v Motole v sobotu ráno. Jako první byl očkován premiér Andrej Babiš a válečná veteránka Emilie Řepíková.

Nyní již očkovaný premiér navrhuje, aby se vakcína využívala efektivněji a dostalo se na více lidí. Tedy aby se z jedné ampule dalo očkovat šest lidí místo dosavadních pěti. Informoval, že o této možnosti už mluvil s šéfkou Evropské komise Ursulu von der Leyenovou a chce, aby toto Evropská léková agentura urychleně schválila.

„Potvrdilo se to v USA, tento postup schválilo i izraelské ministerstvo zdravotnictví a od rána mám informace z mnoha českých nemocnic, že se z jedné ampule dá bez problému natáhnout šest dávek. Znamenalo by to, že místo 300 milionů vakcín od Pfizeru by EU měla přístup až k 360 milionům dávek. Pro ČR by to znamenalo navýšit počet 8 milionů dávek o cca 1,6 milionu. Doufám, že to bude předsedkyně Evropské komise urychleně řešit,“ tvrdí premiér.

Jak píše server iRozhlas, Česko má dohodnuto téměř 12 milionů dávek pro necelých 7 milionů obyvatel. Ovšem mezi to se počítají objednávky vakcín, které ještě nebyly schváleny. Do konce roku má dorazit ještě dalších 20 tisíc dávek vakcíny od Pfizeru a BioNTechu, celkový počet dávek od této společnosti se má pohybovat v řádu statisíců. Další tři miliony dávek vakcíny by teoreticky dle očkovací strategie měly dorazit v březnu a dubnu a mělo by se jednat o výrobky firmy Moderna. Až v květnu se počítá s vakcínou firmy AstraZeneca a dalších firem, v té době by se prý očkování měli ujmout praktičtí lékaři.

Premiér opírá svou snahu o větší rozsah očkování o data z USA a Izraele. Americká FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv) skutečně 17. prosince informovala, že spolupracuje se společností Pfizer a je si vědoma toho, že ampule s vakcínou obsahují více látky, než je zmíněných pět dávek. „Vzhledem k současné situaci FDA doporučuje využít plně všechny použitelné dávky (tedy šestou, možná i sedmou) do doby, než bude ve věci učiněno oficiální rozhodnutí. Ovšem vzhledem k tomu, že vakcína neobsahuje konzervanty, je potřeba zmínit, že zbývající látky z ampulí se nemají kombinovat, aby vznikla jedna plná dávka,“ píše úřad.

Ovšem Anthony Fauci, poradce Donalda Trumpa a zřejmě i budoucí poradce prezidenta Bidena v oblasti epidemiologie, toto číslo zvyšuje. Jak New York Times uvádí, na začátku se Fauci držel odhadu 60 až 70 % populace. Před měsícem ovšem tento odhad zvedl na 70-75 % a ani ne 14 dní zpátky už se Fauci pohybuje v hranici 75 až 80 a více procent.

Deník uvádí, že v rozhovoru se Fauci přiznal, že postupně „hýbal brankou“. „Říká, že tak činí jednak na základě nových vědeckých poznatků, ale také proto, protože má pocit, že tato země je konečně připravená slyšet, co si opravdu myslí,“ píše New York Times. A co si Fauci myslí? Že na zastavení viru bude potřeba skupinová imunita blížící se 90 procentům. Tedy skoro jako na zastavení spalniček.

I další experti s Faucim souhlasí, píše list, původní odhady byly prý příliš nízké a vir je teď údajně nakažlivější, tedy bude potřeba vyšší procento proočkování na jeho zastavení. Fauci prý nechtěl zvyšovat svůj odhad veřejně kvůli tomu, že i Američané nejsou zcela přesvědčeni o nutnosti se nechat očkovat. Ale teď, když průzkumy ukazují, že mnohem více Američanů doslova lační po očkování, se rozhodl je zvýšit, protože si myslí, že veřejnost už je připravená slyšet, že návrat k normálu bude trvat déle, než se očekávalo.

„Když průzkumy ukazovaly, že jen polovina Američanů je ochotná se nechat očkovat, říkal jsem, že skupinová imunita bude vyžadovat 70-75 %. Ale když novější průzkumy ukázaly, že si vakcínu nechá dát 60 a více procent, tak jsem si řekl, že to trochu zvednu, takže jsem přešel k 80-85 %,“ uvedl Fauci dle New York Times. Ještě řekl: „Musíme to brát s pokorou. Doopravdy nevíme, kolik je potřeba. Já mám za to, že to bude mezi 70-90 %. Ale neřeknu 90 %.“

Za to, co Fauci řekl, se do experta pustil republikánský senátor Marco Rubio: „Dr. Fauci lhal v březnu o rouškách. Dr. Fauci mlžil o procentu proočkovaných potřebných k získání skupinové imunity. A nejen on. Mnoho dalších v bublině elit věří, že americká veřejnost neví, co je pro ní dobré a tak se jí musí lhát, aby udělala to, co správné.“

