Válka. I jaderná. „Shromažďujte vodu, připravujte se.“ Švédsko zcela vážně

reklama

„Je lidské chtít vidět život takový, jaký si přejete, aby byl, spíše než takový, jaký ve skutečnosti je,“ zahájil své vystoupení ministr, podle něhož ve světě probíhají války a dochází k teroristickým útokům a Švédi by si rádi uchovali pocit, že toto vše se děje kdesi daleko. Podle člena vlády to ale může být blíž, než si dnes Švédové a Švédky myslí a je na čase, aby se připravili na to, že se nebezpečí může nacházet mnohem blíž. „Ve Švédsku může být válka,“ poznamenal ministr, jenž také zdůraznil, že nechce lidi děsit, ale chce je připravit na to, že jednou možná budou muset čelit tomuto nebezpečí. Zdůraznil, že Ukrajinci o tom vědí své nejméně od konce února 2022.

„Každý musí pochopit, že v situaci, ve které se nacházíme, může být čas naším nejcennějším, neobnovitelným zdrojem. Jestli mi něco nedá v noci spát, je to pocit, že se věci pohybují příliš pomalu,“ pokračoval ministr.

Anketa Jste pro zrušení koruny a zavedení eura v ČR? Ano, co nejdříve 1% Ano, až přijde správný čas 1% Ne, nikdy 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 13514 lidí

„Jste zaměstnanec? Dobře, pak byste se měli zeptat svého zaměstnavatele, jaká by byla vaše role ve válečné organizaci vašeho pracoviště? Zvažovali jste, jaké kritické každodenní potřeby byste museli zvládnout, abyste mohli pokračovat v práci v obtížných mezinárodních podmínkách? Pokud ne: konejte!“

Ministrův projev je uveřejněn na stránkách švédské vlády a člen kabinetu má za to, že by mohla zrychlit vláda v posílení bezpečnostních opatření.

„Abych byl upřímný, pokud jsem kritizován za zkrácení konzultačních lhůt nebo jiných podobných kroků v přípravném procesu, dokážu s tím žít. Každý si musí osvojit, že situace není taková, na jakou jsme v této zemi zvyklí,“ poznamenal Carl-Oskar Bohlin.

„Svět čelí bezpečnostnímu výhledu s větším rizikem, než kdykoli předtím od konce druhé světové války. Stojíme při Ukrajině, při našich spojencích a při mezinárodním řádu založeném na pravidlech, a činíme tak slovem i skutkem jako arzenál demokracie. To vše od nás bude vyžadovat více než dosud a začíná to uvědoměním si, že obrana Švédska je záležitostí nás všech,“ zdůraznil člen vlády.

Server švédského listu Dagens Nyheter požádal ministra o rozhovor a ten svolil. Zdůraznil, že jen bez obalu řekl to, co ostatní jen opatrně naznačovali. Osm politických stran ve Výboru pro obranu ostatně přijalo usnesení, že Švédsko se nachází v časech největší mezinárodní nejistoty od konce druhé větové války. „Faktory nejistoty se zvýšily,“ zdůraznil.

Fotogalerie: - Policie k zásahu proti šílenému střelci

„Záleží na tom, co se děje na Ukrajině a v našem okolním světě. V důsledku války na Ukrajině Rusko zaznamenalo dočasný pokles schopností svých konvenčních bojových sil. Dává nám to příležitost k posílení naší připravenosti během mírových a řádných podmínek,“ nechal se slyšet.

Na dotaz, zda by mohlo dojít i na jaderný útok, člen vlády odpověděl, že Švédové musejí být připraveni na všechny eventuální možnosti. Vláda a jednotlivé švédské regiony by si měly vytvořit zásoby vody a dalších nezbytností, upozornil ministr.

Na opravu objektů civilní obrany prý vláda vyčlení 100 milionů švédských korun. Podle ministra to sice nebude stačit, ale něco lepší než nic.

Carl-Oskar Bohlin je ministrem obrany Švédska od roku 2022. Poslancem je již 12 let.

Komentátorka My Rohwedder v textu pro švédský list Aftonbladet upozornila, že Bohlin navzdory svému aktuálnímu zviditelňování patří k nejméně známým ministrům současné švédské vlády. Obdobná slova zazněla od vrchního velitele Micaela Bydéna. Přesto se podle komentátorky nezdá, že by se něco zásadního měnilo.

„V podzimním rozpočtu byly také investice do civilní připravenosti mizivé. Pár milionů tady a pár milionů tam. … Agentura pro psychologickou obranu dostává navíc osm milionů ročně. Národní rada pro zdraví a sociální péči dostala 500 milionů a úkol nakoupit a uskladnit léky potřebné pro úrazovou péči,“ napsala.

Psali jsme: Nepřijatelné pro Západ, nepřijatelné pro Ukrajinu. Stejně k tomu dojde Neklidný Zelenskyj? Propad. Znepokojivé údaje Izrael a Gaza: Na Bidena řvali. Pravda o mrtvých dětech Obnova Gazy po válce: Podílet se budou USA, EU, Arabové, myslí si Izrael

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.