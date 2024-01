Válka hnojem! Lidl i Amazon dostali to, co předtím Fiala. Ale pro řetězce je to vážnější

reklama

Němečtí zemědělci minulý týden zahájili masivní blokády po celé zemi zejména kvůli chystanému snížení dotací na zemědělskou naftu a zrušení dalších úlev. Zemědělci s traktory a další těžkou technikou zablokovali centra měst včetně Berlína, Mnichova, Mohuče a mnoha dalších. V okolí velkých měst na klíčových tazích vnikaly desítky kilometrů dlouhé kolony.

Vláda kancléře Olafa Scholze a zejména zelený ministr hospodářství Robert Habeck ale zemědělcům vzkázali, že od svých plánů neustoupí a za problémy v zemědělském sektoru prý může ekonomické prostředí a silná pozice diskontů.

Možná i proto zemědělci v úterý kromě centra Berlína, kde se konala velká demonstrace za účasti tisícovek farmářů ve svých traktorech, zamířili i před supermarkety a jejich centrální sklady. Podle informací serveru ndr.de zemědělci v Dolním Sasku zablokovali 50 až 60 prodejen a skladů supermarketu Lidl v několika okresech. Některé obchody proto musely zůstat zavřené nebo se potýkaly s nedostatkem zboží.

Zablokován byl také centrální sklad supermarketů Aldi, kam přijelo kolem stovky zemědělských vozidel. Podle policie zde však byl tok zboží obnoven. Stejně tak tomu bylo i v centru Amazonu ve Winsenu, které ráno zablokovalo deset vozidel. V Cloppenburgu zablokovalo podle policie příjezdové cesty k centrálnímu skladu společnosti Lidl 50 vozidel.

Právě přes blokádu potravin by proto mohli zemědělci nyní prosazovat své požadavky. „Zatím jsme se zdrželi blokování infrastruktury, jako je zásobování potravinami. Ale nenecháme si jen tak vytáhnout z kapes několikaměsíční příjmy,“ řekl předseda bavorského svazu zemědělců Günther Felßner. „Svou činnost ukončíme teprve tehdy, až budou zrušena obě opatření – daň z motorových vozidel a zrušení dotace na zemědělskou naftu,“ dodal podle informací deníku Bild.

Spolková vláda v reakci na protesty zatím přislíbila, že nezruší osvobození od daně z motorových vozidel v zemědělství a zrušení dotací na zemědělskou naftu proběhne postupně a ne jednorázově, jak bylo původně navrženo.

Předseda Svazu faremních zpracovatelů Ivan Hrbek je přesvědčen, že němečtí zemědělci jsou v právu a tlakem na supermarkety by mohli dosáhnout úspěchu. Stejně tak by to podle něj měli činit čeští zemědělci. „Nemravné výkupní ceny od sedláků a nemravné prodejní ceny zákazníkům. Už se to přestalo líbit....V Německu podle zpráv blokují zemědělci také centrální sklady řetězců Aldi, Lidl a dalších. Podle mě je to logický krok poté, co Scholtz se zemědělci nic nedohodl. Od revoluce totiž dělí každou zemi 3 jídla. A jestli zítra nebude co nakupovat a pozítří co jíst, lidi se naštvou. Pokud jsou debilní jako třeba v Česku, naštvou se na zemědělce. Pokud nejsou debilní, naštvou se na vládu a udělají pořádek,“ uvedl Hrbek na svém facebooku.

Právě před Úřadem vlády včera dva protestující na podporu českých a německých zemědělců házeli kravský hnůj. „Tohle by měl udělat každý člověk v republice, a chci jenom říct, že toto je jenom začátek. Měl by to udělat každý, každý z vás,“ řekl jeden z mužů, který byl na místě.

„Vraceli jsme tady vládě jejich ovoce, které zasela za poslední čtyři roky mezi občany České republiky, a jsme tady v zastoupení, pod záštitou všech zemědělců, Agrární komory v krajích, na jejich podporu, nejenom za ně, ale i za obyčejné lidi České republiky, které toho mají plné zuby a nenechají si to líbit zde,“ řekl jeden z mužů, známý protivládní aktivista Jakub Netík.

