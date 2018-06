Válka o ČEZ pokračuje: Do boje se rázně zapojil ministr Hüner

Šéf ČEZ Daniel Beneš na páteční valné hromadě firmy nastíní plány na transformaci společnosti, které budou pravděpodobně zahrnovat nápad na rozdělení společnosti. Tomáš Hüner nechápe, proč to Beneš dělá, když stát dává jasně najevo, že je proti tomuto nápadu. Odmítá ho ministr, odmítá ho premiér Babiš a prý ho odmítá i prezident Miloš Zeman

„Když jsem si na pozvánce přečetl, že bod číslo osm se jmenuje ‚Informace o důvodech zvažované transformace skupiny ČEZ‘, tak jsem se až dojal. Když utratili sto miliard za různé akvizice v Bulharsku nebo v Albánii, když se prodávaly elektrárny za miliardy, tak informace nikdy nedával. Když je premiér, prezident a ministr proti tomu, aby se ČEZ dělil, proč oni jdou na valnou hromadu, aby o tom mluvili? Když rozhodovali o třicetiletých smlouvách, tak nikoho neinformovali. Proč informují o potenciální možné transformaci? Jediný smysl mi to dává, a to je ze strany managementu dost riskantní, to je takové systematické valchování státu,“ zlobil se Hüner v rozhovoru pro páteční Lidové noviny.

Ing. Tomáš Hüner BPP

Ministr průmyslu a obchodu v demisi

ministr průmyslu a obchodu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Šéfovi resortu se zdá, že se ČEZ snaží politiky někam natlačit a tuto snahu Hüner považuje za nepřijatelnou. Prý je to „přes čáru“. ČEZ by podle ministra neměl zapomínat na to, že musí poslouchat vůli státu. V minulosti možná vedení společnosti dostávalo volnou ruku, ale to se teď podle ministra mění.

„Když se k tomu postavili už prezident a premiér, tak být Benešem, zpozorněl bych a všiml bych si změny v siločarách... Já být Benešem, snažil bych se o společnou schůzku a rozhodně bych nechodil se svým názorem do novin. Jako by chtěl masírovat prezidenta, premiéra a ministra průmyslu přes média. To mi přijde absurdní. Nikdy bych si to nedovolil. To bych považoval za sebevražedné, abych vrcholné představitele státu ignoroval a vyprávěl někde příběh, který oni neberou za svůj,“ zlobil se dál ministr.

Prostě a krátce, Daniel Beneš by prý měl debatovat s politiky o tom, co dál. Neměl by jim posílat vzkazy přes média. Místo ztrácení času řečmi v novinách by měl přesvědčit politiky o tom, jakým způsobem bude dobré dostavět jadernou elektrárnu Dukovany. Jak se to bude financovat, a tak podobně. Konečné slovo by měl mít podle ministra stát jako většinový akcionář společnosti. ČEZ zatím ani nedokázal spočítat, kolik bude dostavba elektrárny stát, což členovi vlády přijde neuvěřitelné. Vždyť o výstavbě dalších jaderných bloků se mluví už řadu let. Už proto, že nevíme, kolik bude dostavba Dukovan stát, bychom prý neměli zbrkle vypisovat tendry na dostavbu elektráren.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Ten plán mi připadal jako úplná zrůdnost. U Temelína tendr po dvou letech zhasl se ztrátami na straně ČEZ, se ztrátami na straně potenciálních dodavatelů, a znamenalo to ztrátu kredibility pro ČEZ i stát. Vypíšu tendr a za dva roky ho sfouknu s miliardovými ztrátami na obou stranách. A teď by stát mohl zopakovat stejnou chybu, kdyby to neměl promyšlené,“ řekl ministr.

Psali jsme: Dostavba Dukovan: Zeman a šéf ČEZu Beneš se shodli a vybrali jednu ze tří variant, píší noviny Rozdělení ČEZu? I k tomu se v ČT vyjádřila Dana Drábová Zeman a šéf ČEZu rozsekli otázku jaderné energie v Česku. Bursík nebude rád Proruské weby o mě šíří dezinformace, zuřil Babiš v rádiu. Třeba o tom, že měl dostat varování od Merkelové kvůli Okamurovi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp