Vánoce budou drahé. Choďte na srovnávače a čekejte na slevy, radí Prouza

Český statistický úřad informuje, že inflace cen potravin stoupá. Situace se podle úřadu může do Vánoc citelně zhoršit. Nejvýraznější zdražení pak přišlo na máslo, mléko, sýry a vejce. A proč se zdražuje? Za tím stojí rostoucí náklady výrobních podniků. Stoupá jim faktura za energie, ale i tlak na růst mezd. To se propisuje i do výsledných cen potravin. Máslo, které se stalo symbolem rostoucích cen, zdražilo oproti loňskému říjnu o 34 %. Ale zdražování se netýká všech potravin. Kupříkladu brambory a cukr zlevnily v průměru o 30 % oproti loňskému říjnu.

„I letošní Vánoce budou o něco dražší než ty loňské, nicméně každé jsou o něco dražší než ty předchozí, protože tady je fenomén inflace,“ vysvětlil ve vysílání CNN Prima News agrární analytik Petr Havel. „Zvyšují se náklady na produkci potravin, zvyšují se platy prodavačů nebo pokladních, ale také na mzdy zemědělců, či rostou ceny zemědělských komodit,“ řekl Havel. Podle něho se zdražovat bude, ale ne dramaticky.

Jak ušetřit? Tomáš Prouza poukazuje na to, že Češi plýtvají potravinami. „Češi byli historicky v Evropě rekordmani, co se týče plýtvání potravinami. Vyhazovalo se zhruba 20 % koupených potravin, což bylo opravdu nejvyšší číslo v Evropě. Vidíme, že když jdou lidé dnes nakupovat, mají s sebou nákupní seznamy, kupují spíše menší objem potravin a jdou více po kvalitě. Pokud si toto chování udrží i během vánočních svátků, tak mohou i znatelně ušetřit,“ prozradil Prouza. „Všichni známe naše plné vánoční ledničky a víme, kolik se toho následně vyhodí,“ dodal.

Češi by tak měli lépe plánovat své nákupy. „Lepší plánování, co koupím, co s tím udělám, a tam, kde nekupuju potravinu s rychlým datem spotřeby, tak trochu lépe plánovat, počkat si na slevovou akci, protože boj o zákazníka je v dnešní době hodně tvrdý, a když mám čas a prostor plánovat, tak mám možnost ušetřit,“ radil s peněženkami občanů ČR Prouza. „Takovým způsobem jde ušetřit 10 až 15 % z ceny. Ať už je to za potraviny, ať už je to za dárky. Mimo jiné vidíme, že už teď se rozjíždí na srovnávacích cenových webech hledání vánočních dárků, takže je vidět, že lidé se z té loňské krize poučili, chtějí mít hezké Vánoce, ale pořád přemýšlejí, kolik za to můžou utratit. Takže chytrou strategií já jako chytrý zákazník ušetřím.“

Analytik Havel vysvětlil, jak je možné, že tak podražilo máslo. Zmínil fenomén minulých let, kdy se marketingově prosadily různé odtučněné mléčné výrobky. Takový trend podle Havla ustupuje a lidé vyhledávají tučné mléčné výrobky, protože tuk je nositelem chuti. A tam vznikla konkurence pro výrobu másla. O mléčný tuk je mnohem vyšší zájem než v minulých letech. Anketa Směřuje náš stát správným směrem? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 14011 lidí

„Můžeme si za to sami tím, že jsme potravinová montovna. Vyvážíme komodity – a dovážíme hotové výrobky. Spousta českého mléka směruje za hranice. Do Rakouska, do Německa, tam se zpracuje – a čeští výrobci másla musí dovážet smetanu na výrobu másla zase ze zahraničí. To výrazně navyšuje cenu té vstupní suroviny. Součástí toho je, že stále máme jednu z nejvyšších cen energií v Evropě,“ vypočítával Prouza důvody pro zdražování. Podle Prouzy za zdražení a paniku může i Potravinářská komora, která začala v posledním měsíci mluvit o zdražení vinou Evropské unie nebo o nedostatku mléčného tuku. „Lidé si nakupují do zásoby, ale je to jen panika. Máslo už teď zlevňuje. V akcích už je za padesát korun. Pokud člověk nepodléhá panice a pokud si může počkat, kde bude sleva, tak si nakoupí máslo za velmi rozumnou cenu.“

To se ovšem analytik Havel neudržel. Vmetl Prouzovi do tváře, že Češi naopak v posledních letech platí za ty, kteří potravinami plýtvají nejméně. A upozorňování Potravinářské komory, že se na potravináře z Evropské unie valí jedna regulace za druhou, přičemž každá zvyšuje administrativu, kterou potravináři musí udělat a tedy jim to zvýší náklady, to se podle Havla do cen propíše. „Ne teď do Vánoc, ale do budoucna určitě. A zákazníci by se na to měli připravit.“

Ministr zemědělství Marek Výborný ve vstupu svým způsobem vyzval k bojkotu potravinových řetězců. Označil zdražování másla před Vánoci za „zneužití postavení na trhu“. „Možná by bylo namístě takhle drahé máslo v těch řetězcích nekupovat,“ nadhodil Výborný bojkot nákupu másla v potravinových řetězcích.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



ministr zemědělství Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na slova ministra velmi nesouhlasně reagoval Tomáš Prouza, který jako prezident Svazu obchodu zastupuje zájmy řetězců. Prouza zmínil první máselnou krizi roku 2017. Při ní podle Prouzi kontroloři odhalili, že ceny zvyšují potravináři, nikoliv řetězce. Ty jen kopírovaly ceny stanovené výrobci potravin. „Podle mě není ani zájem znát pravdu. V roce 2017 byl ve vládě jeden velký potravinář a výsledky kontrol se snažili zamést pod koberec. Ministr Výborný má pod sebou velké ministerstvo, velký aparát, který ty kontroly může udělat. Ale mám pocit, že o to ani není zájem,“ řekl Prouza.

Psali jsme: „Ukázat lidem faktury – to mají zakázáno.“ Pravda o drahém másle přímo z branže „Ukažte faktury za máslo.“ Fakta o zdražení Maláčová (SOCDEM): Místo, aby oni pomohli, tak si akorát zvedají vlastní platy Rekordních 60,50 Kč za máslo v Německu vyvolává pozdvižení