Vánoční Tomáš Halík: Já mám respekt. Píší mi z mnoha zemí. Kardinál píše do Parlamentních listů, já bych se štítil

Katolický kněz Tomáš Halík, držitel Templetonovy ceny, přijal v předvečer Vánoc pozvání do pořadu Interview na ČT24. Hovořil o svém vztahu s kardinálem Dukou, který mu uděluje důtku, zatímco v zahraničí je uznáván a respektován. Ze strany kardinála šlo o „přešlap“ . Věnoval se i tomu, jakým směrem se ubírá církev, která by podle jeho mínění měla projít radikální reformou.

Moderátorkou Barborou Kroužkovou byl dotazován na vztah s kardinálem Dukou, od kterého dostal písemnou důtku kvůli tomu, že ve svých mediálních vystoupeních napadá stanoviska vydaná k různým aspektům veřejného života. „Podivuji se tomu. Jsem člověk, který dostává od biskupů mnoha zemí na své články o stavu církve velice hezkou zpětnou vazbu. Arcibiskupové po mně žádají duchovní cvičení pro kněze. Jsem hodně spojen s lidmi v nejbližším okolí papeže Františka. Respekt mám i mezi českými katolíky,“ připomněl, že v katolické a mezinárodní církvi má své místo.

Dukovo kárání proto příliš nechápe. „Myslím, že to od pana kardinála byl trošku přešlap. Nemá to žádnou právní platnost a není to žádný trest. Mám dojem, že zatím stojí jeden člověk, který ho dlouhou dobu dostrkával do určitých poloh a sehrál zde nešťastnou úlohu, ten člověk už je ale nyní na pravdě boží. Teď stále publikuje v ParlamentníchListech.cz, já bych se štítil psát do ParlamentníchListů.cz,“ zhrozil se filozof Halík.

Poukázal na očividný propad mezi Vatikánem a Prahou. „Tohle rozdělení v církvi skutečně je, je to uvnitř církví. Důvod je psychologický,“ hovořil o tom, že v církvi existují dvě křídla – konzervativní a reformní. „Obávám se, že je to nepřekonatelné, žijeme v různých světech,“ sdělil, že rozpory v církvi jsou nepřekročitelné.

Katolickou církev podle něj může zachránit pouze nová reformace. „Je skutečně třeba hluboké reformy, především duchovního prohloubení,“ domnívá se Halík. „To, co se děje s církví a tradičními strukturami, je něco, jako tu bylo za socialismu, ten vzal lidem svobodu a dal jim jistoty. To vychovává určitý typ lidí, kteří jsou netvůrčí, jsou bez odpovědnosti, a společnost tím degeneruje. V církvi také bylo, že vrstva kléru říkala lidem, co si mají myslet a co mají dělat, toho se musíme zbavit,“ uvedl.

„Zavřené kostely kvůli koronaviru jsou obrazem toho, jak to může dopadnout, jestliže církev neprojde radikální reformou a prohloubením. Mnohé kostely a farnosti se už dnes vyprazdňují,“ upozornil.

Závěrem rozhovoru se zamyslel, zda si Češi váží své svobody: „U nás to byla nejdříve obrovská touha po svobodě, ale pak se ukázalo, že spousta lidí si pod svobodou představovala svobodu od něčeho, tedy od utlačujícího režimu. Neviděli ale svobodu k čemu. Zvířecí svoboda lidí propuštěných z klece je animální. Ale lidská, humánní svoboda je spojená s odpovědností,“ zdůraznil Halík, že ten, kdo stojí o svobodu, musí počítat i s odpovědností.

„Mám obavu, že tohle u nás nenastalo, tedy pochopení, že svoboda je závazek vedoucí k odpovědnosti. Církev by proto místo morálních limitů měla pomáhat lidem dívat se na věci hlouběji, s větším nadhledem, pomáhat chápat, co se děje. Tuto vnitřní kulturu je třeba pěstovat, to náš svět potřebuje,“ dodal Halík závěrem.

