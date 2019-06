Vás ta Letná nezajímá? Vypálil Takáč v ČT na Vondráčka. A ten se s moderátorem nemazal

„Nesleduji to, nejsem nikde u televizoru, takže jediný vzorek jsem měl teď za tu chviličku, co jsem poslouchal do sluchátka. Za tu chvilku jsem se nic nového nedozvěděl. Znovu říkám: Každý má právo se svobodně vyjádřit, žijeme ve svobodné zemi, a to si myslím, že je krásná ukázka toho, že nikomu není bráněno, aby vyslovil svůj názor, na druhou stranu za slovíčkem demokracie je taky slovíčko tolerance, dialog, respekt, a to mi trochu chybí. Je tam hodně toho nálepkování a na rozdíl od organizátorů si nemyslím, že to zlepší náladu ve společnosti, ale spíš opačně,“ poznamenal Vondráček.

„Vás tato věc nezajímá, co se tam děje, když se to dotýká přímo politického vládnutí v České republice, jehož jste součástí?“ zeptal se pak Vondráčka Takáč. „Já jsem součástí politiky a jsem připraven s každým diskutovat, na druhou stranu dneska je neděle a já těch příležitostí být s dětmi zase tolik nemám, takže jsem zvolil jiný program,“ odvětil Vondráček.

Takáč následně Vondráčkovi vyjmenoval, kdo vše na akci vystupuje. „Pro vás to je věc, kterou vyřešíte jedním slovem: Já se o to nezajímám, každý má právo demonstrovat. Nestálo by za to, aby hnutí ANO mělo hlubší postoj k této záležitosti?“ zeptal se jej.

„To přece není o postoji, já mám jasné postoje, já mám jiné názory, já mám jiné politické postoje, já s tím nesouhlasím, já si ani nemyslím, že takto se postupuje v řádně fungující demokracii, já si myslím, že skutečně ten politický souboj, a vycházím z Ústavy České republiky, kde je přímo v úvodu napsáno, že politický střet je u nás založen na samotném vzniku a soutěži politických stran. Já uznávám tu formu, ale nemůžu uznávat ten obsah. Ten obsah je jeden a nejlépe to vyjadřuje ten zahraniční server, který byl citován z našich českých, že jde o pokus o svržení současné vlády. Tak to nazývejme pravými jmény, tady je pokus o svržení vlády, s čímž jako předseda vládního hnutí samozřejmě nesouhlasím, a navíc je to mistrovství České republiky v nálepkování,“ míní Vondráček.

Demonstrace podle něj začaly protestem proti osobě ministryně spravedlnosti. „To byl zástupný důvod. Nyní jsou zmiňovány další a další důvody, každý má právo někoho volit, každý má právo být někoho fanouškem. Ti lidé, kteří jsou na Letné, mají problém s jednou osobou, a to je Andrej Babiš,“ podotkl Vondráček. „Demokracie je termín, ke kterému patří tolerance i respekt názoru druhých,“ zopakoval pak Vondráček.

Hnutí ANO podle něj může reagovat pouze na konkrétní věcná témata. „Zatím jediným konkrétním věcným tématem těch předchozích demonstrací byla situace ve státním zastupitelství, kdy jsme zdědili po těch nyní oslavovaných demokratických stranách systém, kdy nejvyšší státní zástupce může být kdykoliv odvolán, tak na této problematice se pracovalo již několik let, v současné době byl již podán vládní návrh novely o státním zastupitelství,“ dodal Vondráček.

Následně připomněl podle svého názoru skutečnost, že kauza Čapí hnízdo se datuje do období před parlamentními volbami. „Před tím, než byla vyslovena důvěra vládě, a je potřeba si připomenout, že v České republice platí presumpce neviny. Jestliže spojím tyto dva základní principy, tak každý má právo očistit své jméno, a to má samozřejmě i Andrej Babiš,“ uvedl závěrem.

