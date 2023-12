Vážení přátelé veřejnoprávní kopané... Smůla, fotbalové přenosy jsou pro ČT moc drahé

reklama

Anketa Považujete Tomáše Halíka za morální autoritu? Považuji 1% Nepovažuji 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 13984 lidí

Sportovní televizní kanál veřejnoprávní České televize uvádí stále méně exkluzivního sportovního obsahu, a to zejména u nejsledovanějších sportů, jako jsou fotbal a hokej. Zatímco zahraniční fotbalové ligy ČT v minulosti nepřenášela, dlouhá léta na jejích obrazovkách nechyběla Liga mistrů, výstavní síň evropského klubového fotbalu. V posledních letech ale ČT o tato práva přišla a dnes se Liga mistrů vysílá na Nova Sport a O2 TV, přičemž ČT přenáší jen sestřihy zápasů ve večerních hodinách a má také práva na nižší pohárové soutěže s českým zastoupením, jako je Evropská a Konferenční liga.

Sportovní přenosy byly dlouhá léta pilířem vysílání Československé televize a jejich komentátoři celonárodními hvězdami. Třeba Karol Polák, nebo Vít Holubec, autor pozdravu „sportu zdar a fotbalu zvlášť, vážení přátelé televizní kopané". Už před rokem 1989 se vysílaly zápasy mistrovství světa či Evropy a výjimečně i zápasy evropských pohárů bez naší účasti.

Od devadesátých let se Liga mistrů a další špičkové fotbalové zážitky staly nedílnou součástí večerů s Českou televizí. Současně ale od roku 1994 vysílala přímé přenosy z fotbalové ligy televize Nova. Po nějaké době se fotbalová liga vrátila na ČT.

Před pěti lety ale ČT přišla i o výhradní práva na vysílání české nejvyšší fotbalové soutěže. A po letošním prodeji práv na další pětiletku změna nenastane a nejvíce zápasů bude vysílat sportovní sekce O2 TV, která první ligu vysílá posledních pět sezón. Právě O2 TV v tendru na televizní práva, který na konci srpna vypsala Ligová fotbalová asociace (LFA), nabídla nejvíc peněz.

„Výběrového řízení, které proběhlo dvoukolově, se zúčastnilo hned několik subjektů, jež vyjádřily zájem práva získat. O vítězi rozhodovalo jediné kritérium, a to cena,“ říká mluvčí LFA Pavel Jahoda, jak informuje server Fotballclub.cz. Podle LFA je cena za vysílání nejvyšší fotbalové ligy 300 milionů korun.

Česká televize tak nadále bude vysílat jen jeden zápas druhé ligy, protože i při tomto tendru nezískala výhradní práva, ale zápasy má přeprodané od agentury Pragosport. ČT tak bude z nejvyšší fotbalové soutěže moci nabídnout jen souhrn kola v pořadu Dohráno.

Podle radního České televize Pavla Matochy ale fotbal na obrazovky ČT jednoznačně patří, jak dokládají čísla divácké sledovanosti. „Fotbal na ČT patří! Na včerejším jednání Rady ČT jsme kromě rozpočtu televize na příští rok projednávali i zprávu programu ČT Sport za uplynulé období. Z hlediska sportu mnoho zajímavého,“ píše Matocha na svém facebooku.

„Při MS v Kataru sdílela ČT vysílací práva s Novou a některé zápasy vysílaly souběžně obě televize. Podíváte-li se na čísla, vidíte, jak diváci hlasovali o kvalitě produktu ČT vs. Nova, tedy kvalitě komentátorů a studií, přenos zápasu byl totožný. Násobně víc diváků sledovalo zápasy MS ve fotbale na České televizi než na Nově – například finále šampionátu vidělo na ČT 1,38 mil. diváků, zatímco na Nově méně než třetina (jen 0,42 mil. diváků),“ upozorňuje Matocha, že lidé jsou stále zvyklí sledovat přenosy z vrcholných sportovních akcí na veřejnoprávní televizi a dlouhodobě označují její přenosy za kvalitnější.

Matocha ale dodává, že ceny televizních práv nejen pro Ligu mistrů, ale i pro 1. českou ligu jsou pro ČT vysoce nad její finanční možnosti. „U 1. české ligy pak jde ještě více než o cenu o další podmínky, které prakticky znemožnily ČT účastnit se toho tendru. ČT zkusila získat práva na 2. fotbalovou ligu, ale byla přeplacena komerčním subjektem. Aktuálně probíhají jednání, jestli by ČT neodkoupila od vítěze tendru práva na vysílání alespoň jednoho zápasu z každého kola,“ informuje Matocha a dodává, že alespoň červnové ME ve fotbale na obrazovkách ČT bude.

Zatímco klubové fotbalové i hokejové přenosy z České televize postupně mizí, vrcholné akce v těchto sportech alespoň nadále zůstávají v programu veřejnoprávní televize, ačkoliv si přenosy často dělí s jinými subjekty. Stejně tak se ČT zatím daří získávat práva na vysílání dalších velkých sportovních akcí, jako jsou například mistrovství světa v basketbalu nebo světové poháry v biatlonu a lyžování a nadále se počítá s přenosy z olympijských her.

Už v minulosti proběhly krátké pokusy, kdy TV Nova v roce 2000 vysílala MS v hokeji nebo TV Prima fotbalové Euro 2008. Ty ale skončily neúspěchem, protože diváci sport na těchto kanálech nebyli zvyklí sledovat. Od nástupu Nova Sport a dalších platforem, zejména O2 TV Sport, se ale situace změnila.

„Komerční televize velmi nadsazují cenu televizních práv, a to často nechává ČT bez možnosti účastnit se tendrů. Česká televize přichází o práva na některé sportovní události, ale není to způsobeno její neschopností. Faktorů je více, televizních záznamů každým rokem přibývá a exponovaná cena licencí nedává v mnoha případech ČT šanci. ČT v tomto ohledu dělá, co může, a bohužel nic nenasvědčuje tomu, že by se měla situace v příštích letech zlepšit,“ uvedl v přednášce vedoucí redaktor sportovních přenosů ČT Robert Záruba, jak informuje server Medium.seznam.cz.

To potvrzuje mediální analytik Štěpán Kotrba, který pro ParlamentníListy.cz uvedl, že veřejnoprávní televize by sice měla poskytovat občanům za koncesionářské poplatky sportovní přenosy, ale nemůže ustupovat vyděračským technikám sportovních asociací a konkurovat finančním obnosům soukromých televizí.

„I příznivci fotbalu či hokeje jsou plátci televizního poplatku a mají nárok na svůj servis. Souhlasím s nákupem licencí na vysílání vrcholových sportovních soutěží, ovšem s tou podmínkou, že ČT se nebude vnucovat za každou cenu. Pokud uzná, že držitelé práv zneužívají ochotu vysílat k nijak neopodstatněnému vydírání, má ČT právo od vysílání takových soutěží odstoupit. Tím není vyloučeno zpravodajství (krátké záběry), které podléhá takzvané zpravodajské licenci a je zdarma,“ říká Kotrba, že v ČT alespoň lidé budou moci nadále sledovat sestřihy sportovních akcí.

„Hloupé a kodexu odporující by bylo, kdyby se ČT rozhodla pro bojkot předražených soutěží a nesplnila si svou zpravodajskou povinnost. To se netýká jen ligových zápasů, ale i olympijských her, které už dnes nemají s původním olympijským hnutím mnoho společného. ČT by také měla mít právo veřejně komunikovat závěry takto neúspěšného jednání včetně zveřejnění požadovaných částek,“ uzavírá Kotrba.

Psali jsme: Senátor Hraba: Přestaňte už konečně ty své aktivistické výmysly cpát do sportu Rusové na olympiádu. „Zelení mužíčci“, hádá Šídlo. Dominik Hašek zuří, v Praze už se píše petice Jak se Česká televize střelila do vlastní nohy. Opakovaně „Přinutím NHL platit. Zákaz práce v Rusku.“ Dominik Hašek jde do politiky, už opravdu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama