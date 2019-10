Vážně se chceme Číně postavit tím, že vyvěsíme tibetskou vlajku? Komentátor se směje všem, kteří zuří kvůli Kellnerovi a Nově

Konzervativní publicista Matyáš Zrno má dojem, že se kolem nejbohatšího Čecha Petra Kellnera strhl zbytečně velký povyk. Uznal, že Kellner koupil televizi Nova, ale to prý ještě nemusí být důvod k panice, kterou zpráva vyvolala mezi liberálně laděnými novináři. Uznal také, že Kellner podniká v Číně, ale ani to není důvod k panice. Důvodem k panice by naopak mělo být to, jak málo děláme, abychom jako Západ v konkurenci proti Číně uspěli. Sami si podřezáváme větev různými klimatickými plány.

Petr Kellner se chystá koupit Novu. Smlouva byla podepsána, ale proces ještě není definitivně dokončen. Mezi některými novináři však tato zpráva vzbudila velké obavy. Publicista Matyáš Zrno kroutí v textu pro Konzervativní noviny hlavou nad tím, že obavy projevují např. novináři, kteří pracují ve vydavatelském domě Zdeňka Bakaly. A dokonce i novináři, kteří pracují pro listy koupené před pár lety předsedou vlády Andrejem Babišem.

„Proč skutečně si PPF pořídila Novu (a další aktiva nejen v ČR), nevíme. Zda jde jen o byznys, potažmo zda je pro PPF, vlastníka telekomunikačního gigantu O2, Nova důležitá kvůli spojení obsahu, distribuce a technologie, anebo si pořídil Kellner Novu jako ‚atomový kufřík‘ coby pojistku při případné válce miliardářů, či zda má ambice ovlivňovat politiku (v nejdivočejších snech levice třeba podporou prezidentské kandidatury Václava Klause ml.). Jak ale řekl komentátor Reflexu Viliam Buchert, ani nejbohatší firma si nekupuje vliv za padesát miliard korun…“ uvedl Zrno.

Zrno má za to, že situace nebude tak zlá, jak je popisována. Z českých miliardářů se totiž stali miliardáři i díky tomu, že se chovali pragmaticky a partnery na podporu podnikání si na názorové škále hledali vpravo i vlevo. Někdo by mohl namítnout, že Kellner financuje Institut Václava Klause, čímž se názorově profiluje, ale proti tomu lze namítnout, že Zdeněk Bakala financuje Knihovnu Václava Havla.

Pár slov napsal i k Číně, kde Kellner podniká. Rozhodně ji vnímá jako hrozbu, ale položil si otázku, zda proti této hrozbě opravdu něco děláme. A odpověděl si, že nikoliv.

„Nuže, je Čína hrozbou? Samozřejmě, že ano! Rozhodně není v našem zájmu, aby technologicky, ekonomicky, vojensky a mocensky předehnala Západ. Jak tomu ale předejít? Vyvěšování tibetských vlajek totiž opravdu stačit nebude… Vzpomínám, když jsem během českého předsednictví pracoval pro Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pravidelnou součástí projevů tehdejšího náměstka Sedláčka, a často i ministra Nečase, na jednáních s našimi evropskými partnery bylo varování, že pokud nebudeme mít flexibilnější pracovní trh, budeme zaostávat a staneme se muzeem zašlé slávy pro čínské turisty (to jsme ještě netušili, jak dopadne za deset let Český Krumlov). Pravidelně jsme se setkávali s prakticky nulovou odezvou. Podobně je tomu s podnikáním – děláme v EU něco pro zjednodušení podnikání, abychom mohli Číně konkurovat? Využíváme naši zahraniční pomoc pragmaticky, abychom mohli pomoct vytlačit čínský vliv v zemích třetího světa? Podporujeme Spojené státy v jejich obchodní válce s Čínou? Investujeme dostatečně do vědy a výzkumu, abychom byli schopni si 5G stanice postavit sami? Jsme schopni postavit třeba most na chorvatský Pelješac (jeden z největších současných evropských infrastrukturních projektů, placený navíc do značné míry z evropských peněz) my, a ne Číňané? Odpověď na všechny otázky zní (jak na české, tak evropské úrovni) jedno velké NE,“ konstatoval Zrno.

Naopak svou pozici podle publicisty ještě zhoršujeme ekologickou hysterií a dokážeme jen varovat před společností PPF. Jako bychom neviděli, že mezi Německem a Čínou probíhá čilá obchodní výměna a německá armáda uspořádala s tou čínskou společné cvičení.

„To, že Angela Merkelová byla v Číně už dvanáctkrát, loni si obě země vyměnily zboží za 200 miliard eur, bude stavět 5G síť s Huawei a Bundeswehr provedl letos historicky první společné cvičení s Čínskou lidovou armádou, naše bojovníky proti čínskému vlivu nezajímá (přesto, že třeba senátor Fischer se v České televizi zaklínal obavami německých kolegů z Číny),“ doplnil Zrno.

