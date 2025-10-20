Ve Francii se to sype, Slováci s eurem na to doplatí

20.10.2025 15:42

Francie čelí zhoršení úvěrového hodnocení od agentury Standard & Poor’s, která reaguje na nestabilní situaci ve vládě a rostoucí zadlužení země. Rating klesl na stupeň A+, což je podle ekonomů varovný signál i pro celou eurozónu. Ekonom Lukáš Kovanda upozorňuje, že francouzské problémy mohou prostřednictvím eura dopadnout i na Slováky. Češi zůstávají díky koruně ušetřeni.

Ve Francii se to sype, Slováci s eurem na to doplatí
Foto: XTV
Popisek: Lukáš Kovanda

Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor’s snížila úvěrové hodnocení Francie ze stupně AA– na A+, což znamená zhoršení důvěry investorů ve schopnost země zvládat veřejné finance. Agentura reaguje na nestabilní situaci ve francouzské vládě a upozorňuje, že deficit státního rozpočtu má příští rok patřit k nejvyšším v celé Evropské unii.

Francouzská vláda se snaží snížit rozpočtový schodek z loňských šesti procent HDP na 5,4 procenta. Chce toho dosáhnout výdajovými škrty a zvýšením daní zhruba o 50 miliard eur, nicméně i tak zůstane Francie jedním z nejzadluženějších států Unie. Rating agentury S&P navazuje na podobné rozhodnutí agentury Fitch, která snížila hodnocení Francie už v září.

Francouzské průšvihy zaplatí i Slováci

Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda upozornil, že kroky francouzské vlády a propad důvěry investorů mohou mít širší dopady i na státy eurozóny. „Ve Francii se to sype, za její průšvihy zaplatí prostřednictvím sdílení eura i třeba Slováci rychlejší ztrátou kupní síly svých úspor. Češi díky koruně zůstávají ušetřeni,“ napsal Kovanda na síti X.

Dodal, že investoři se francouzských dluhopisů masově zbavují poté, co agentura S&P rating zhoršila. Zmínil také, že největší francouzská banka BNP Paribas prudce oslabuje, mimo jiné i kvůli neúspěchu v americkém soudním sporu o údajné financování genocidy v Súdánu.

Podle Kovandy budou francouzské problémy nutit Evropskou centrální banku držet úrokové sazby nižší, než jaké by je potřebovali mít Estonci, Slováci, Chorvati či třeba Rakušané.

„Nejen tyto čtyři národy mají nyní (více než) dvojnásobnou inflaci v porovnání s Čechy. Přitom Evropská centrální banka nastavuje základní depozitní sazbu na úrovni 2,0 %, zatímco Česká národní banka má základní sazbu 3,5 %!“ dodává ekonom.

„Za francouzské průšvihy s dluhem nebo s financováním súdánské genocidy tak zaplatí i Slováci rychlejší ztrátou kupní síly svých mezd a úspor. Češi zůstávají díky koruně ušetřeni toho, aby Francouze pomáhali tahat z jejich bryndy,“ shrnuje Lukáš Kovanda.

 

autor: Natálie Brožovská

