Ve studiu ČT dusno. Moravec se střetl s Okamurou. Pak oznámil odchod

Václav Moravec v nedělních Otázkách po devíti letech přivítal současného předsedu Sněmovny Tomia Okamuru (SPD). Spolu s ním do studia dorazili i bývalí předsedové a předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová (ODS), Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a Radek Vondráček (ANO).
Moravec začal průzkumem, který ukázal, že hnutí STAN předběhlo ODS. Ale v očích voličů nadále dominuje hnutí ANO Andreje Babiše s 34,5 procenta. STAN má 15,5 procenta, ODS 14,5 procenta. Do Sněmovny by se dostali ještě čtvrtí Piráti a páté hnutí SPD. A těsně na 5 procentech se pohybují vládní Motoristé. Kubovo Naše Česko by volilo asi 3,5 procenta lidí. Piráty by volilo 9 procent lidí, Okamurovo hnutí SPD 6,5 procenta voličů.
Moravec poté přehodil diskusní výhybku k dění ve Sněmovně. Moderátor připomněl, že většina poslanců stále nezvolila svého posledního místopředsedu. Tím by se měl stát Vít Rakušan, předseda STAN.
Markéta Pekarová Adamová v této souvislosti připomínala, že v roce 2021 nebyl místopředsedou Sněmovny zvolen Radek Vondráček, a to kvůli jeho cestám do Ruska. A kvůli vystoupení s kytarou ve Sněmovně. „A řekli jsme to předem,“ zdůraznila. „Ale všechny ostatní dohody byly dodrženy,“ doplnila posléze s tím, že i Vondráček se tehdy stal předsedou jednoho z výborů.
„Pan Vít Rakušan je člověk, který opravdu měl šifrovaný telefon a panu Gazdíkovi doporučil, ať ho rozbije. My tady máme protokoly, ve kterých se mluví o tom, že si zisky z kauzy Dozimetr dělilo hnutí STAN a TOP 09,“ připomněl Vondráček. „Za této situace my to nenecháme vymlčet,“ zdůrazňoval. „A jestliže to chtěla vymlčet některá média, tak my to tak nenecháme. My jsme připraveni tyto kauzy, jako je kampelička, jako je Dozimetr, jako je bitcoin, šetřit třeba v parlamentní komisi. … Za této situace je pro nás Vít Rakušan nevolitelný,“ pokračoval Radek Vondráček.
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Anketa
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Markéta Pekarová Adamová se ihned ohradila. „Zcela jasně chci říct, že TOP 09 nepřijímala dary, které by byly z trestné činnosti. My jsme všechny dary důkladně prověřovali a za mého předsednictví se to nedělo,“ zdůraznila Markéta Pekarová Adamová.
Moravec poté věnoval pár slov poslankyni za Svobodné Markétě Šichtařové, která se do Sněmovny dostala v rámci koalice s SPD. Okamura zdůraznil, že by si přál, aby Markéta Šichtařová byla aktivnější. „Byl bych rád, kdyby se paní poslankyně Šichtařová více zapojila. … Doufám, že paní poslankyně Šichtařová zvýší aktivitu. Doufám, že se to zlepší, ale to, zda rezignuje na svůj poslanecký mandát, je rozhodnutí každého poslance. K tomu ji nikdo nepřinutí,“ připomněl Okamura.
Tomio Okamura
Ing. Markéta Šichtařová
„Uzavřu to tím, že ona skládá účty svým voličům … Co na to mám říct,“ ozval se Vondráček.
„Mě to mrzí. Já bych chtěl, aby se všichni poslanci co nejvíce zapojili. Aby se pracovalo, aby se zmrazily platy. V tom nám tady brání opozice,“ nechal se slyšet Okamura. „Doufám, že se víc zapojí. Je ve Sněmovně krátce. Ani to zaměstnávání partnera nevypadá společensky dobře. I my to řešíme s předsedou Svobodných Liborem Vondráčkem,“ uvedl Okamura.
Němcová konstatovala, že Šichtařová se jako zkušená žena rozhodla, že půjde do politiky, a dobře věděla, co dělá. „Teď najednou je tady člověk, který nedělá vůbec nic, vysmívá se svým voličům, ale to není tak jednoduché, protože ona točí videa, že ta Sněmovna je neefektivní, a sama si tam točí videa,“ poznamenala Němcová. „Zákonná možnost zbavit ji mandátu neexistuje. Tu nemá ani předseda Sněmovny, ani nikdo jiný,“ zdůraznila. Ale bylo by podle ní namístě vyvíjet na Markétu Šichtařovou tlak, aby se chovala jinak a aby přestala poškozovat celou Poslaneckou sněmovnu.
„Kdyby se tohle stalo za bývalé vlády, tak tady pánové budou první, kteří při každém jednání Sněmovny navrhnou o tom bod a budou o tom mluvit, hřímat o tom od pultíku,“ ozvala se Markéta Pekarová Adamová. „Bývalí kolegové by měli vyvíjet tlak. A když já tady slyším, že gró práce poslance je ve výborech, s tím já souhlasím, tak kde jste byli minulé období, když Andrej Babiš nebyl předsedou žádného výboru?“ ptala se Markéta Pekarová Adamová Radka Vondráčka.
Ing. Andrej Babiš
Kdo je vinen současnou situací?
Anketa
Kdo je vinen současnou situací?
Moravec poté pustil Okamurův projev ve Sněmovně z doby, kdy byla Markéta Pekarová Adamová předsedkyní Sněmovny, kde Pekarovou Adamovou tepal, že si „žije v luxusu“. Ale sám k Moravcovi přijel do studia v BMW. A tak to hned vysvětloval. „To je to ojeté staré BMW po paní Pekarové. Nová auta se kupovat nebudou, protože za naší vlády se šetří,“ zdůraznil Okamura.
S Pekarovou Adamovou se neshodli ani na situaci kolem rezidence, kterou má k dispozici předseda Sněmovny. Pekarová Adamová podotkla, že sama rezidenci nevyužívala a dala ji k dispozici organizaci, která mapuje stalinské zločiny.
Okamura kontroval, že po tomto pronájmu muselo dojít k nákladné rekonstrukci rezidence. „S tím se fakt nechlubte, že jste ještě ubrala peníze daňovým poplatníkům,“ vyzval Pekarovou Okamura.
Ta se ohradila, že k rekonstrukci rezidence předsedy Sněmovny by došlo tak jako tak.
„Já nevím, proč my to tady řešíme. Mně to přijde jako pěna dní a přijde mi, že bychom měli řešit něco podstatnějšího,“ ozval se Radek Vondráček.
Senátorka Miroslava Němcová konstatovala, že když využívala vůz BMW Markéta Pekarová Adamová, bylo to podle Tomia Okamury špatně, zatímco když totéž auto využívá sám Tomio Okamura, tak je to asi dobře. Toto je podle Němcové třeba veřejnosti ukázat.
Okamura se rozhodl veřejnosti ukázat jinou věc a prohlásil, že minulá vláda chtěla obírat o peníze handicapované občany, zatímco tehdejší opozice, jejíž součástí bylo i hnutí SPD, se tomu snažila bránit. Naproti tomu dlouholetý předseda Senátu Miloš Vystrčil letěl za paralympioniky letounem CASA. Využil ho v době, kdy mohlo teoreticky být využito k repatriačním letům.
Němcová tady ale okamžitě připomínala, že Vystrčil se před využitím letadla zeptal ministra obrany Jaromíra Zůny, zda letoun bude třeba využít k repatriačním letům, a dozvěděl se, že nebude letoun třeba použít. Teprve potom s tímto strojem letěl do Itálie. „Vůbec na mě nechoďte s pohádkami o tom, jak Miloš Vystrčil poškodil občany České republiky. Pojďme sledovat, kolik letadel CASA teď na ty repatriační lety opravdu poletí,“ zdůraznila Němcová.
Radek Vondráček trval na tom, že zmíněné Vystrčilovo jednání bylo necitlivé.
Miloš Vystrčil
Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
Anketa
Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
„Kážou vodu a pijí víno. Každý z diváků si posoudí, zda jednání Tomia Okamury v předchozím volebním období, kdy stál u pultíku 11 hodin… Jeden jednací den Sněmovny stojí 4 miliony korun. To ať si voliči posoudí sami, zda to něco ukazuje,“ zdůraznila Markéta Pekarová Adamová s tím, že hnutí SPD ve vládě prakticky nemá své ministry a je otázka, jak tedy vlastně ve vládě pracuje. Aby to bylo k něčemu. „Jestli někdo kritizuje druhé, že se chovají jako papaláši, ale sám se třese na to, aby měl ty výhody, je to zvláštní," poznamenala.
Ve druhé polovině rozhovoru se Radek Vondráček vymezil vůči prezidentovi republiky Petru Pavlovi, který se podle něj chová jako opoziční politik. „Je tady určitá stylizace až do nového tatíčka, a ta se nezdařila,“ nechal se Vondráček slyšet s tím, že Petra Pavla za prezidenta volila i část občanů, kteří podporují dnešní vládu, a právě tyto občany z Vondráčkova pohledu Petr Pavel svým vystupováním zklamal. Podle Vondráčka se stačí podívat na to, jak prezident Pavel odmítl jmenovat ministrem Filipa Turka.
Tady se ozvala Markéta Pekarová Adamová, že v současné situaci bychom měli být rádi, že Filip Turek není ministrem zahraničí, když se vezmou v potaz jeho návštěvy na íránské ambasádě v minulosti. „Pan prezident jen bránil ústavnost. A to bychom měli dělat všichni jako občané ČR,“ pravila Pekarová.
Radek Vondráček k válce v Íránu poznamenal, že varování Donalda Trumpa ohledně Íránu je třeba brát vážně, protože Írán je stát, který ohrožoval své okolí. V obecné rovině se dovolával toho, že je třeba dělat především pragmatickou zahraniční politiku a tu podle Vondráčka vláda Andreje Babiše také dělá. „My navyšujeme obranný rozpočet o 13 miliard,“ poznamenal mimo jiné Vondráček.
Okamura tady nabídl zcela jiný pohled a kritizoval Spojené státy za to, že narušily celistvost Íránu. „Je to hlas můj. Já říkám, co si myslím. Já říkám, že ta válka nám nic výhodného nepřinese, stejně jako nám nic nepřinesla válka v Libyi, v Afghánistánu. Jen to přinese další migrační vlnu. Pro Evropu to nepřinese nic dobrého,“ zdůraznil Okamura s poukazem na to, že kupříkladu zdražují pohonné hmoty, což rozhodně není v našem zájmu, ale např. je to v zájmu Ruska.
Němcová Okamuru nařkla, že mění kabát podle toho, jak se mu to hodí. Chvíli mluví za vládu, chvíli mluví sám za sebe. „Přestaňte hrát tuhle naprosto pitomou hru,“ požádala Okamuru Němcová. Jedním dechem doplnila, že je třeba myslet na bezpečnost země, ale Babišova vláda se chová tak, že v oblasti bezpečnosti nedělá pro občany dost.
„Pan prezident o tom mluvil ve Sněmovně a pan Macinka si tam slabomyslně čte Rudé právo,“ nechala se slyšet Němcová.
Mgr. Petr Macinka
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Markéta Pekarová Adamová se přidala a konstatovala, že hnutí SPD v minulosti Donalda Trumpa hlasitě podporovalo, ale teď jde proti plánům Donalda Trumpa. „Oni dělají pravý opak. V tomhle já se s Trumpem shodnu. Evropa by měla dát mnohem víc na svou obranu. Ale vy děláte pravý opak, vy obraně peníze berete. Dáváte peníze agrobaronům. Chápeme proč,“ řekla Markéta Pekarová Adamová.
„My jsme si vybrali, jako nová vláda, pomoc českým občanům, protože vy jste zdestruovali státní rozpočet,“ ohradil se Okamura s tím, že mu kdokoli, kdo podporuje zbrojení, zapomněl říct, kde se na to vezme. A že nová váda si vytkla za prioritu snížit ceny energií, a to se také stalo.
Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
Anketa
Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
Moravec poté přehodil diskusní výhybku ještě k jednomu tématu. K nevydání poslanců Andreje Babiše a Tomia Okamury k trestnímu stíhání.
Okamura poznamenal, že za své vystupování dostal pochvalu od spolku Šalamoun. „Vždyť to jsou renomovaní lidé, kteří zadarmo pomáhají stovkám lidí,“ zdůrazňoval Okamura. Tato slova pronesl místo toho, aby odpověděl na Moravcovu otázku.
Moravec se připomněl. „Ani nevíte, jakou otázku jsem vám kladl, protože si pořád melete svou,“ sdělil Moravec Okamurovi. – Okamura kontroval, že si takovéto invektivy vyprošuje. – A Moravec zopakoval svou otázku. Totiž o tom, jak se zastává třinácti stíhaných osob, které jsou stíhány za totéž jako Tomio Okamura, totiž šíření nenávisti, ale těchto třináct lidí se nemůže skrýt za poslaneckou imunitu.
„Já jsem žádnou nenávist nešířil. Jen říkám stop migračnímu paktu,“ zdůraznil Okamura s tím, že pokud bude vědět, o jakých třináct osob jde, prostuduje si jejich případy.
V druhé části Otázek pak měl Moravec ve studiu expremiéra a bývalého guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka. Při závěrečné řeči pak Václav Moravec oznámil do kamer svůj odchod z ČT.
„Čas naší diskuse se naplnil. Stejně jako se naplnil můj čas v České televizi. Po více než 21 letech. Děje z poslední doby mne utvrdily v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule Kodexu ČT. Důvěru statisíců vás, televizních divaček a diváků, kteří 21 let činili z Otázek nejsledovanější televizní diskusi v zemi, nechci zklamávat posunem k pseudovyváženosti či ke slepé vyváženosti, která podle mého názoru ničí veřejnou službu. Děkuji vám všem, divačkám a divákům, za jednadvacetiletou přízeň. České televizi pak za skvělou příležitost. Děkuju všem desítkám a stovkám lidí, kteří se mnou vysílali Otázky. Přeji hezký zbytek neděle a někdy příště na shledanou,“ rozloučil se s diváky svého pořadu Moravec.
Moravcovo oznámení zaznělo jen pár týdnů poté, co z týmu OVM zmizela dlouholetá moderátorova kolegyně Hana Andělová. Tu vedení od pořadu odstavilo s tím, že jako dramaturgyně jednala v rozporu s principem rovného přístupu.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.