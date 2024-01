Večírek a lhaní. Jurečku znám, seděl jsem s ním ve vládě, je to vážně papaláš, vzpomíná Babiš a žádá demisi

reklama

Jurečka je terčem kritiky kvůli tomu, že jím pořádané vánoční setkání zaměstnanců Ministerstva práce a sociálních věcí pokračovalo i přes to, že se o pouhé dva kilometry dále odehrával na filozofické fakultě útok šíleného střelce. Jurečka to vysvětloval tím, že se o střelbě dozvěděl později, až po 18. hodině. Informaci prý jako člen vlády dostal SMS zprávou v 17.03 a bohužel si ji přečetl až v 18.26. Všechna média o střelbě přitom informovala už kolem půl čtvrté.

Jurečka poté odešel na jednání vlády a podle jeho původních slov tím večírek skončil. Vyšlo ale najevo, že akce pokračovala a on se po jednání vlády navíc na večírek vrátil. K tomu Jurečka uvedl, že jeho odjezdem před 21. hodinou skončila hudba a občerstvení a on tam seděl už jen s třiceti blízkými spolupracovníky.

Podle expremiéra Andreje Babiše by měl Jurečka okamžitě skončit. „Já jsem před chvílí vyzval pana premiéra, aby ho okamžitě odvolal, protože pan Jurečka tady už dva týdny nestydatě lže do očí všem. Nejdřív lhal, že se dozvěděl o střelbě v 19 hodin, potom se ukázalo, že to bylo v 16,“ prohlásil Babiš v rozhovoru pro Rádio Impuls.

Babiš se dokonce pozastavil nad tím, že se vůbec nějaký večírek konal. „Já vůbec ani nechápu, proč mají nějaký večírek, když říkají, jak šetří. Ten večírek se neměl vůbec konat. Co to je? Večírek za 400 tisíc, když říkají občanům, jak se musí šetřit a budou se zvyšovat daně. A on o tom lhal, dokonce od 28. prosince lhala i jeho ředitelka komunikace, která říkala, že večírek končil s jednáním vlády. A Jurečka potom odjel na dovolenou a na nic nereagoval, a to byl výsměch,“ uvedl Babiš.

Ten uznal, že každý může pochybit, ale měl by se prý k tomu postavit jako chlap. „Za naší vlády, když se stalo takové pochybení, no já jsem nemilosrdně ministra zdravotnictví Prymulu okamžitě odvolal. Nebo Hnilička, který porušil pravidla, taky okamžitě skončil. Některé chyby není možné jenom omluvit,“ zavzpomínal Babiš.

Za Jurečku se postavil premiér Petr Fiala, podle nějž šlo o lidskou chybu, kterou Jurečka dokázal vysvětlit. „Pan premiér zase ukázal, že není premiér, jenom to okecával. Já chápu, že ta koalice si za každou cenu potřebuje udržet ta místa, ale kdyby odvolal pana Jurečku, tak lidovci určitě z vlády neodejdou, oni si potřebují udržet ta koryta,“ pokračoval Babiš.

„Jurečka nestydatě lže, vykrucuje se a už se do toho tak zapletl, takže je to výsměch. Já znám Jurečku dlouho, seděl jsem s ním ve vládě, je to skutečně vzorek papaláše, který zneužíval tu funkci, a podívejte se na ten jeho resort, co tam vlastně dělá. Jde proti důchodcům a tak dále,“ nebral si servítky.

Babiš ve vysílání také vyjádřil pochyby nad tím, že by Jurečka jako člen vlády nedostal informaci o střelbě včas. „Není to možné, je to vyloučené, lže, není to pravda. Když celá republika je totálně v šoku a sleduje to a pan Jurečka to nevěděl? No to si snad dělá srandu. Všichni jsme to sledovali živě, celá republika, co se tam děje, byli jsme z toho v šoku. I já tady v práci na Chodově jsem to sledoval, tohle jsme vždycky viděli jenom v televizi někde z Ameriky a najednou se to stalo u nás. Byla to strašná tragédie a jsme z toho v šoku a vláda to musí vyhodnotit a přijmout z toho nějaké závěry,“ dodal Babiš.

