Večírek soukromé firmy na Hradě? Drahoš burcuje veřejnost

Server Aktuálně.cz přinesl informaci o tom, že proslulá francouzská módní značka Louis Vuitton dostane možnost na Pražském hradě uspořádat galavečeři s přehlídkou šperků. Ve Vladislavském sále. Senátor Jiří Drahoš chtěl vědět, co si o tom lidé myslí. A předseda Strany nezávislosti České republiky František Matějka senátorovi doporučil především sundat ten „modrý hadr se žlutými hvězdami“.

Slavná módní firma Louis Vuitton chce uspořádat galavečeři na Pražském hradě. Na tom by ještě nemuselo být nic tak zvláštního, jenže to by se ona večeře nesměla odehrávat ve slavném Vladislavském sále, v srdci Starého paláce, kde se tradičně předávají státní vyznamenání a kde si nemůže uspořádat večeři každý. Francouzská módní firma zaplatí za pronájem sálu v přepočtu asi 15,5 milionu korun.

Senátor Jiří Drahoš se na sociální síti Twitter zeptal voličů, co si o tom myslí. Sám dal najevo, že se mu chování současných obyvatel Hradu v čele s prezidentem Milošem Zemanem ani trochu nelíbí. „Je podle vás správné, aby se symbolické místo české státnosti pronajímalo na akce soukromých firem? Podle mě určitě ne!“ napsal doslova.

Na Drahošovu otázku zareagoval známý kritik Evropské unie a hlasitý propagátor odchodu Česka z tohoto uskupení František Matějka, předseda Strany nezávislosti České republiky. „Tak začít můžeme třeba tím, že na symbolickém místě české státnosti nemá být vyvěšen ten modrý hadr se žlutými hvězdami,“ doporučil Drahošovi.

Ani jeho doporučení ovšem nezůstalo bez odezvy. Padla slova o Rusku.

