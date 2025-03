Vejce na rekordu. Křičící menšina „vyřvala“ všem vyšší ceny, soudí Kovanda

Kovanda v příspěvku na sociální síti X upozornil na skutečnost, že ceny vajec meziměsíčně stouply o 10 %. Aktuálně podle dat ČSÚ stojí jedno vejce 6,80 Kč. V roce 2011 to bylo pouze něco málo přes dvě koruny, i v roce 2021 stálo jedno vejce jen necelé tři koruny. Kovanda proto vysvětlil, kde se „vaječná drahota“ bere.

„Do značné míry si za ni mohou Češi sami, příliš totiž poslouchají různé aktivistické spolky – a pak se diví, že ‚křičící menšina‘ vyřvala všem vyšší ceny…,“ uvedl Kovanda, který negativně hodnotí roli aktivismu v podobě zákazu klecových chovů, který byl v Česku prosazen bez koordinace na úrovni celé Evropské unie v roce 2018 s tím, že do roku 2025 se přestanou vykupovat vejce z klecových chovů.

A vzhledem k tomu, že zákaz bude uváděn do praxe bez širší dohody v Evropské unii, znamená to, že zatímco čeští producenti budou muset přecházet na dražší alternativy, jako jsou voliérové nebo podestýlkové chovy, producenti ve zbytku Evropské unie, například v Polsku, mohou nadále využívat levnější klecové chovy. „Přechod na dražší, takzvané welfare chovy, nad nimiž už skupiny aktivistů přimhouří oko, není levný, což se brzy může projevit nárůstem ceny vajíčka až na osm korun,“ uvedl Kovanda.

Anketa Jste pro to, aby se výdaje na obranu každý rok navyšovaly o 0,2 % HDP? Ano 2% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 13255 lidí

Dodal však, že ceny vajec také obvykle stoupají v období před Vánoci a drží se vyšší až do Velikonoc. Podle Kovandy tak lze očekávat, že po Velikonocích ceny vajíček zase klesnou, nicméně rozhodně ne až tak nízko jako na dvě koruny.

Dále Kovanda zmínil globální problémy, jako je ptačí chřipka, která významně snížila počet nosnic, a omezila tak nabídku vajec.

„Zmíněná zvýšená poptávka zase plyne z růstu spotřebitelské nálady a vracející se ochoty utrácet právě i za potraviny. Nebo i ochoty nakupovat dražší potraviny místo levnějších,“ uvedl Kovanda s tím, že odeznění mimořádně vysoké inflace Čechům zvedá reálné příjmy a vzhledem k tomu, že se „umoudřily“ i ceny energií, Češi tak mají „více volných peněz“, z nichž jsou ochotni platit i za vajíčka.

V souvislosti s tím Kovanda zmínil, že někteří politici používají argument, že přes vysoké ceny si Češi mohou stále dovolit srovnatelné množství vajec jako dříve vzhledem k celkovému příjmu, což by mělo naznačovat, že vejce nejsou v poměru k příjmům závratně drahá. Zde Kovanda nesouhlasí. „Prostě aktuálně skutečně platí, že vejce drahá jsou, a to jak nominálně, tak reálně,“ uvedl Kovanda a poukázal na to, že průměrné mzdy rozhodně nezaznamenaly srovnatelný nárůst jako ceny vejce od roku 2011. „Aby bylo vajíčko reálně stejně levné jako v létě 2011, musela by nyní průměrná hrubá mzda činit nějakých 75 000 Kč. Místo toho je o zhruba 30 000 Kč nižší,“ vysvětlil ekonom.

Jedno vejce za osm korun už brzy? Češi si ale drahá vejce tak trochu sami vykřičeli…



Vejce jsou dnes v Česku nejdražší v dějinách. V tomto měsíci vychází jedno vejce na 6,80 Kč, vyplývá z dat ČSÚ. To je o deset procent více než v únoru. Ještě v minulém desetiletí, v létě roku… — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) March 30, 2025

Psali jsme: Fiala spěchá za „koalicí ochotných“. Jeho tým vypustil video. Výprask přišel ihned USA zmodernizují své velení v Japonsku. Kvůli Číně „Nas*al mě.“ Trump soptil do médií. Schytal to Putin, pak také Írán Byla to past, vyhrkl ve studiu Fiala z SPD. Šlo o pozvánku premiéra k jednání