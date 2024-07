Vejce v Penny: Objeveno, co tam už nemělo být. Proto tak nízké ceny?

Anketa Je dobře, že Orbán jel do Moskvy a Pekingu? Je to dobře 97% Není to dobře 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 15201 lidí



„Oblast chovu skotu, prasat i drůbeže se díky definici jasných standardů PENNY ANIMAL WELFARE za poslední roky výrazně proměnila k lepšímu. Vnímáme právo zvířat na důstojné zacházení a klidný život, takže se tuto oblast, která v dřívějších dobách bývala často opomíjená, snažíme maximálně kultivovat. V konečném výsledku se i díky propracovanému souboru opatření můžeme všichni těšit i z prokazatelně kvalitnějších výrobků,“ uvádí supermarket.



Právě kvůli uvedeným pravidlům Penny dle svých slov v roce 2020 přistoupilo k ochraně drůbeže, když uzavřelo spolupráci s třemi dodavateli kuřecího masa či také měl být milníkem minulý rok, jelikož právě od roku 2023, „tedy více než rok před původně plánovaným termínem“, mělo dojít ze strany toho řetězce k ukončení prodeje vajec z klecových chovů. „V nabídce tak nyní máme prokazatelně kvalitnější vejce, přičemž navíc lze pod značkou Karlova Koruna zakoupit i vejce z podestýlky M10,“ tvrdí Penny Market.

Fotogalerie: - Peklo jménem transporty

O uvedeném záměru informoval již v listopadu 2020 své zákazníky skrze sociální sítě. „Vážení zákazníci, dlouhodobě se snažíme dodávat vysoce kvalitní potraviny. Proto jsme se rozhodli splnit závazek přechodu na vejce z bezklecových chovů o rok dříve, tedy už v roce 2023. Již nyní jdeme našemu slibu naproti a klecová vejce u nás nenajdete v rámci standardní nabídky,“ zaznělo tehdy, načež od loňského roku Penny uvádí, že je tento slib již v platnosti.

Dle Agrární komory ČR však jde akorát o slib, který vymizel ve vzduchoprázdnu a vejce z klecového chovu se mají v Penny Marketu objevovat i nadále. „Ukážeme vám příklad, že obchodní řetězce mohou tvrdit v podstatě cokoliv, ale realita je často zcela opačná. Pamatujete si na závazek PENNY Česká republika, že do konce roku 2023 přestane odebírat vejce od nosnic z obohacených klecí a nahradí je halovými vejci z voliérových nebo podestýlkových chovů? Jenže i v současnosti, o rok později, lze na jejich pultech najít vejce s číslem ‚3‘, tedy z klecového chovu,“ ukázala Agrární komora ČR a své tvrzení podložila fotkou plat vajec s jasným označením „3PL“, značícím, že jde o polská vejce nosnic v klecích. Penny Market tato vejce podle Agrární komory ČR dováží především z Polska na paletách „ve velkém“.



„A zatímco čeští chovatelé se obávají o budoucnost svých podniků, protože některé chovy nestihnou přestavět a jiným se to ani nevyplatí, většina evropských zemí není nijak nucena měnit své technologie chovu,“ poukázali v té souvislosti zemědělci též na blížící se zákaz klecových chovů v Česku.

Podle Agrární komory ČR se tak „znovu jen potvrzuje, že sliby řetězců mají krátkou dobu trvání“. „Přesněji řečeno trvají tak dlouho, jak dlouho aktivisté (nebo někdo jiný) křičí a jak moc by se tento křik mohl obrátit proti řetězcům. Inu, slibem neurazíš,“ zaznělo.

Komora podotýká, že nedodržením závazku Penny Market neporušil žádný zákon. „Zákaz produkce vajec z obohacených klecí, který si Česko schválilo jako jedna z prvních zemí EU, začne platit v roce 2027. Klecová vejce se však budou moct dovážet nadále,“ komentuje Agrární komora ČR.







Už nyní prý jde o běžnou praxi. „Přestože se obchodní řetězce zavázaly, že nebudou od roku 2025 odebírat vejce z klecových chovů, podle zpráv od České drůbeží (Českomoravská drůbežářská unie), supermarkety nadále intenzivně prodávají vejce z klecových chovů, a to nejen z Česka,“ varuje Agrární komora ČR, že by situace, kdy se vejce z klecových chovů v Česku nebudou moci od roku 2027 produkovat, ale řetězce je stále budou moci dovážet a prodávat, mohla skončit špatně akorát pro české zemědělce, jelikož hrozí, že je obchodníci budou nadále prodávat, „i když samozřejmě teď tvrdí, že nebudou“.



„Jde o důsledek podlehnutí nátlaku aktivistických skupin. Vzniká tak absurdní situace přitažená za vlasy,“ dodává k situaci Agrární komora ČR.

Dovoz vajec z klecových chovů ze zahraničí může být pro supermarkety mnohem výhodnější, a přestože tvrdí, že jim jde na prvním místě o práva zvířat, hlavním motivem pro jejich nabízení nadále může být cena. Právě kvůli dovozu klecových vajec si totiž supermarkety mohou dovolit vajíčka zákazníkům výrazně zlevňovat a ty pak jdou na odbyt u lidí bez ohledu na to, v jakých podmínkách je slepice snesly.



Aktuálně Penny Market nabízí 30 kusů vajec velikosti S za 64,90 Kč a neuvádí u nich bližší informace. Z toho, že u produktu chybí česká vlaječka coby označení pro české potraviny, která u dalších produktů z Česka v letáku je, lze usuzovat, že všechna prodávaná vejce dost možná od českých nosnic nebudou. Co je velice nízké, je navíc cena těchto vajec – jedno totiž vyjde na 2,16 Kč. Dle dat Českého statistického úřadu přitom průměrná cena vajec v červnu činila 4,46 Kč za kus.