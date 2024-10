Veleba: Přátelé mi říkají věci, za které by si před třemi lety ťukali na čelo

Je těžké psát o dnešní době a zachovat si zdravý selský rozum. A je to ještě těžší, když se zaměřím na Českou republiku a věnuji se tomu, co trápí minimálně 80 % jejich obyvatel. Co to je? Dnes už vám to řeknou bez většího zaváhání známí, kteří by se před takovými dvěma, třemi roky při stejné otázce tvářili nechápavě anebo si rovnou ťukali na čelo. Ale vraťme se do dnešní doby a k věci. Hlavním problémem dnešní doby v naší zemi není nikdo jiný než naše vláda, v čele s předsedou Fialou. Zůstanu-li v oboru, tedy zemědělství, pak se musím znovu vyjádřit zcela jasně. Je to ministr Výborný, kvalifikací teolog, a od soboty minulého týdne navíc předseda KDU-ČSL. S nejnižším mandátem v historii, dostal pouhých 55 % hlasů a bez statutárního místopředsedy, kterého si přál, ministra Hladíka. Ten už před sněmem vystupoval jako Výborného zástupce a potvrzení volbou brali oba dva jako formální a jasnou záležitost. Vždyť kandidoval sám, ale staré české přísloví, které se zde potvrdilo, říká „pýcha předchází pád“.

