Velikonoční nákup s dámou od fochu. Když viděla ceny, byla zralá na panáka

„Beránek ‚čtyřstovka‘ v akci za 80 korun? To 16letý kluk sežere na posezení,“ děsí se důchodkyně z Jindřichohradecka Vlasta Šindelířová. „Vajíčka malovat nebudeme, dáme na stůl kraslice, co máme doma,“ dodává. Zašli jsme se podívat i do obchodů a ptali se lidí, zda nakupují „velikonoční“ sladkosti a co říkají na ceny. „Hlava mi z toho jde kolem. Já počkám, jestli po Velikonocích ještě zlevní…“ vyslechli jsme.

„Žádný mazanec si kupovat nebudeme, žádného beránka. Koupíme si rum a raději si dáme panáka,“ zažertovala hned na začátek našeho povídání důchodkyně Vlasta Šindelířová z Jindřichohradecka a už vážněji pokračovala.

„Protože čtyřstovku beránka jsem viděla v akci za 80 korun. Čtyřstovka! To znamená, že takový šestnáctiletý kluk si nechá udělat kýbl čaje a sežere ho na posezení. Mazanec, ten se ani neptejte, ten jsem viděla za 60 korun. Teď už bude asi v akci,“ uvažovala Vlasta Šindelířová a dodala. „Ale jezdit tam kvůli tomu, že to před Velikonocemi zlevní, už znovu nebudeme. Jednak tam bude spousta lidí a také to máme dost daleko, tak bychom to dali stejně za benzín.“

Zlevňuje se? Kecy v kleci…

„Mouku jsem koupila v supermarketu, kam běžně chodím, v akci za nějakých 18 korun. Když jsem tím chtěla zahustit omáčku, tak se to nepovedlo. Tam prostě není lepek! Tak jsem došla k názoru, že naše „strana a vláda“ kupuje tu pšenici a jiné obilniny bůhví kde, anebo že mají takovou starost o naše zdraví, že kupují obilí bez lepku. Abychom všichni měli bezlepkovou dietu,“ kroutí hlavou Vlasta Šindelířová a dodává. „Z takové mouky beránka ani ten mazanec neuděláte, protože vám to nedrží pohromadě.“

Dostala se i k dalším cenám. „Máslo stojí v současné době zhruba kolem 40 korun. Některé i víc. Je pravda, že tam píšou, že to má kolem 82 procent tuku. Ale dělala jsem z toho přepuštěné máslo a bylo tam víc vody než tuku, tak nevím… A když si vezmete, co stojí dnes cukr, tak jsme někde kolem 60 až 80 korun za mazanec, když ho upečeme doma. A také musíte připočítat náklady za energie. To jsou jen takové kecy v kleci, že se kdeco zlevňuje. A když, tak to tedy není moc znát. Plato vajec jsem viděla nedávno za 140 korun. Tak kde to jsme?“ ptá se rozčileně.

Propočítala, že v roce 2021, předtím, než začalo větší zdražování, vyšel mazanec zhruba na půlku. Podobně tak i beránek. „Beránek, to je celé máslo, což je zhruba 40 korun. Dělám ho s čokoládou a ořechama. Třicet deka mouky, vanilkový cukr, 4 vajíčka… Takže celkem mě vyjde zhruba na stovku,“ vypočítává a dodává. „Ale to je o opravdu o něčem jiném, než ten kupovaný. Tenhle opravdu na posezení nesníte.“

Jehněčí? Neskutečně drahé… Na stůl dáme kraslice, barvit nebudeme

„Maso? Pakliže je to z českého chovu, tak je to neskutečně drahé. A dovoz? To maso je někdy opravdu nedobré. A to není tak, že nechci nic jiného než české výrobky. Ale musí to být k jídlu,“ vysvětluje Vlasta Šindelířová, která dlouhá léta vedla obchody s potravinami v Praze. A co tedy dá na velikonoční stůl? „Jehněčí maso je dnes strašně drahé. To se pohybuje kolem 300 korun za kilo i víc. Navíc jehněčí maso z našeho chovu pomalu mizí, těm farmářům se to asi ani nevyplatí,“ zamýšlí se a dodává.

„Takže stejně jako minulý rok nahradíme jehněčí vepřovým a bude. K tomu udělám tradičně kousek nádivky. Zítra se půjdu podívat, jestli už rostou kopřivy. Protože opět, dát tam petrželky tolik, kolik by se mělo, tak to se zase nedoplatíme,“ vysvětluje. Barvit vajíčka prý letos nebude. „Dáme na misku kraslice, co máme doma už léta, a to stačí,“ usmívá se.

Mně z toho jde hlava kolem… Nakoupím to až po svátcích

Zašli jsme se zeptat i lidí k jihočeským supermarketům, co říkají na ceny „velikonočního“ zboží.

„Víte co, já už si pomalu zvykám. Takže mě bochánek za 50 korun vlastně ani tak moc nepřekvapil,“ pokýval hlavou muž, který si prý mazanec i koupil. „Jsem vdovec, tak kdo by mi ho upekl?“ krčil rameny.

Ne všichni ale byli s cenami až tak úplně smířeni.

„Mně z toho už jde hlava kolem. Všichni se radují, že ceny šly dolů, ale… Mně to tedy přijde pořád strašně drahé,“ reagovala, podobně jako Vlasta Šindelířová, starší paní. „Chtěla jsem vnoučatům nakoupit nějaké čokolády. Milují taková ta vajíčka s hračkou. Na to já ale opravdu nemám. Všechny ty čokoládové věci mi přijdou dost drahé. A stejně ta chuť… mám pocit, že to není, co bývalo. Nebo že bychom už byli zmlsaní? Nevím, ale ta chuť se mi zdá jiná, horší. Nakonec jsem jim raději koupila nějaké ovoce. To je tedy také drahé, ale určitě zdravější než čokoláda,“ vysvětlila.

„Já letos uvidím vnoučata až po Velikonocích, jsou u druhé babičky na Slovensku. Takže to využiji a nakoupím sladkosti až po svátcích. Oni určitě ještě zlevní,“ věřila další důchodkyně.

Beránek „výprodej“ za 99,90…

I my jsme se během týdne do několika obchodů vypravili, abychom se podívali, kolik velikonoční pečivo a cukrovinky stojí. Pravdou je, že jak se svátky blížily, ceny šly většinou dolů a hodně zboží už v týdnu bylo „v akci“. Objevili jsme například beránka šlehaného 300 gramů s označením „super cena“ za 82,90. Mazanec s rozinkami, 400 gramů, také v akci byl za 49,90. Beránek se světlou polevou, také 400 gramů, „výprodej“ byl za 99,90. Nakoukli jsme i na čokoládová vajíčka a zajíčky. Velké 100gramové Kinder vejce bylo v akci za 99,90, 20gramové jsme objevili za 32 korun. Zajíčka Milka 45 gramů jsme v týdnu objevili za 39,90.

