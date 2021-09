Velká předvolební prezentace Petra Fialy: Učit děti o dezinformacích a zaměřit se na přátelství s Německem. Program uděláme za 24 hodin

V rozhovoru pro Lidové noviny nakousl předseda ODS Petr Fiala opravdu hodně témat. Řekl například, že by se žáci neměli učit taková kvanta dat, ale měli by se učit pracovat s informacemi a dezinformacemi. Volby považuje Fiala za příležitost skoncovat s populismem a prosadit změnu. A to společně s koalicí PirSTAN. „Pro nás je to partner, s nímž po volbách chceme změnu provést, pokud na to budeme mít dostatečnou sílu,“ uvedl. Naopak ANO odsoudil, že prý si už svého partnera vybralo. Dále by chtěl šetřit na státní správě a také rozvíjet vztahy s Německem.

Petr Fiala by rád změnil systém, jakým se na školách vyučuje, žáci se podle něho stále učí kvanta dat, což je dle jeho názoru zbytečné, když si žáci už mohou tyto informace vyhledávat na internetu. „Škola musí učit, jak s informacemi pracovat, jak je hierarchizovat, hodnotit a jak pracovat s dezinformacemi. Musí učit mnoho znalostí, které potřebujete v 21. století,“ tvrdí exministr školství. V rámcových vzdělávacích programech by tak mělo být méně učiva a „více prostoru pro kreativní a individuální práci“.

Například dějepis by se prý měl propojit s výukou češtiny, Fialu také trápí, že výuka dějin končí v druhé polovině 20. století a neřeší se soudobé dějiny. „Ty ale lidé potřebují znát, aby rozuměli, co byla například totalita, jakým způsobem zaručit svobodu a za co bojovali jejich dědečkové. „Když o tom škola mlčí, tak je to špatně,“ míní profesor.

Co se týče kritiky ODS od Václava Klause seniora, Fiala připomíná, že do ODS přišel až poté, co z ní bývalý prezident odešel a připomenul, že Václav Klaus pak podporoval jiné subjekty, nyní Trikoloru, a tak má dle předsedy ODS „úplně jiné zájmy“. Zatímco Václav Klaus se nejvíce obává Pirátů, Fiala populistů a varuje, že se mohou populisté spojit s extrémisty, a to je dle něho hlavní téma voleb.

„Populismus rozvrací společnost,“ káže politolog a klade současné vládě za vinu rozvrácený rozpočet, nepostavené byty a dálnice, neprovedenou důchodovou reformu, nárůst státní správy a také předvolební rozdávání. Fiala říká, že se ANO může spojit s SPD a komunisty. „Kdyby vytvořily vládu, nastala by naprostá katastrofa. Nejenže by nedělaly reformy, ale ještě bychom se posunuli více na východ, což je cíl extrémních stran. To je reálná hrozba,“ bojí se. Komentoval také slova hejtmana Ivo Vondráka z ANO, který si spolupráci s ODS představit dovede. ANO si podle Fialy už své spojence našlo v socialistech a komunistech a prý ho podporují extrémisté.

Fiala také říká, že současná vláda může za 30 tisíc mrtvých při covidu. Prý kdyby zde vládla nepopulistická vláda, ve které by nutně nemusela být ODS, tak by situace byla lepší. Odmítl, že by za čísla mohla neukázněnost obyvatel. „Oni přece šili roušky, když je vláda nedokázala sehnat. Skvěle fungovali zdravotníci. Jen si vezměte, co tu vládl za chaos,“ řekl předseda ODS a dodal, že bez angažmá hejtmanů by nebyla ani podpora pro podnikatele.

V rozhovoru padla i otázka na povolební spolupráci. Fiala uvedl, že chce změnu, k té musí vyhrát volby. „Další koalice, která chce změnu, je koalice PirSTAN. Pro nás je to partner, s nímž po volbách chceme změnu provést, pokud na to budeme mít dostatečnou sílu,“ uvedl. O to, jak by případná koalice pěti stran fungovala, se zatím nezajímá. Ale pochlubil se tím, jak se koalice SPOLU dala dohromady a tak prý zajistila, že se volič od středu doprava nemusí bát, že by jeho hlas byl ztracen.

Předseda byl tedy tázán, zda SPOLU má dohodnuté programové prohlášení, odpověděl, že to jsou schopni udělat do 24 hodin. Další otázka byla, zda už se ví, kdo by obsadil jaké ministerstvo. „To jsme vůbec neřešili,“ řekl Fiala s tím, že na každou oblast má SPOLU řadu expertů, takže s hledáním osobností problém nebude. Na Ministerstvu financí by si například představoval buď Zbyňka Stanjuru nebo Jana Skopečka. Na ty si dle předsedy ODS vzpomene každý, kdo sleduje politiku.

Reportér se zeptal, zda zdůrazňování podpory starostů a komunálních politiků je cílený útok na hnutí STAN, aby se ukázalo, že nereprezentuje zdaleka všechny komunální politiky. „Lze to chápat jako přátelské šťouchnutí,“ opáčil Fiala a doplnil, že smyslem je ukázat propojení s komunální politikou. Zatím neuvažuje, co bude dělat, pokud SPOLU volby nevyhraje a vládu nesestaví.

Z daňové politiky uvedl, že podnikatelé požadují především stabilitu, tudíž slibuje, že daně by se měnily pouze jednou za volební období. A také chce složenou daňovou kvótu, tedy že by vláda, pokud by chtěla nějakou daň zvýšit, musela jinou snížit. Chce ušetřit na neinvestičních dotacích, které prý čerpají jen velké firmy, a také na statní správě.

Že půjde raději do vlády s Piráty a Starosty, obhajoval Petr Fiala slovy, že chce změnu. STAN je jim prý blízký, zatímco Piráti jako nová levice daleko. „Samozřejmě nás trochu děsí jejich nápady s daněmi a rezervovaný postoj k NATO. Musíme ale přinést změnu, abychom zabránili vzniku vlády populistů s extrémisty. To je pragmatické i hodnotové.“

Podle Petra Fialy je nutné rozvíjet vztahy Česka s Německem a to na úrovni spolkových zemí. „Je potřeba mít expertní skupiny, abychom byli připraveni na krizové situace, jako je uzavírání hranic či omezování pohybu přes hranice. Tam to v minulosti skřípalo, přitom mnoho lidí cestuje do Německa za prací,“ uvedl předseda ODS s tím, že kvůli ekonomické důležitosti Německa je třeba, aby spolupráce probíhala hladce. Chtěl by také rozšiřovat středoevropskou spolupráci i za hranice V4. V EU je prý potřeba mít vztahy s velkými hráči.

„Není to tak, že budeme dělat, co chce Německo, ale že budeme rozvíjet vztahy, abychom byli schopní naše zájmy prosazovat. Zaměření na jednu zemi nemůže fungovat. Například v oblasti jaderné energetiky musíme hledat spojence jinde, abychom jádro udrželi,“ vysvětlil ještě Fiala svůj postoj a dodal, že česká politika v Evropě musí být aktivnější.

