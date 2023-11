Velké šetření státu. Zrušit ministerstvo pod Černochovou! Jak? Je zde návod

"Tuplovaný Kalousek." Tak nazval vojenský historik Jiří Fidler, jemuž aktuálně vyšla biografie Symbol Ludvík Svoboda, vlastní posunutí nedávných myšlenek Miroslava Kalouska o zrušení tří ministerských postů. U Občanské demokratické strany by se prý dalo zrušit ministerstvo obrany, přičemž Generální štáb by politicky, koncepčně a finačně by podřízen ministerstvu zahraničí. Proč? Protože nasazení armády je signálem předchozího selhání diplomacie.

"Název vlastních úvah je mou vzpomínkou na dětství a film 'Limonádový Joe aneb Koňská opera'. Josef Hlinomaz se tam svázanému Karlu Fialovi představuje jako 'tuplovaný kruťák'. Tuto epizodu jsem si spojil s návrhem Miroslava Kalouska z poloviny července letošního roku, kdy navrhl, aby vláda zrušila tři ministerské posty, a tím přispěla k šetření veřejných financí. Dotyčný však nevzal v potaz, že současná vláda je tvořena pěti stranami, takže konsensus ohledně redukce by mohl zafungovat jedině v případě, že by se každá strana vzdala jednoho ministerstva a celkově by se do pryč odebralo pět ministrů. To by potom opravdu byl 'tuplovaný Kalousek'," říká rozvážně vojenský historik Jiří Fidler, vědom si potřeby šetřit, kde se dá. A jak by si to představoval?

Návrh Anti-Palacký

V polovině července navrhl Miroslav Kalousek, dnes místopředseda Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny, že by mohly být zrušeny pozice ministra pro evropské záležitosti, ministryně pro vědu, výzkum a inovace a ministra pro legislativu. Tedy pozice, které u minulých vlád neexistovaly. "Tyto tři ministerské pozice mají stejně trvanlivost jakéhosi Anti-Palackého. Náš 'otec národa' měl na sklonku života prohlásit: 'Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm!' U oněch ministerských pozic bych to obrátil: 'Nebyly jsme před Fialou, nebudeme ani po něm!' Tedy snad," komentuje návrh Fidler.





Podle něj by to ale znamenalo oslabení pozic tří stran - Pirátů, STAN a TOP 09 - ve vládě a jak by k tomu přišly zbývající KDU-ČSL a ODS? "Víte, jak by je to mrzelo, kdyby nemohly solidárně obětovat po jednom zbytečném ministrovi," ptá se sarkasticky autor či spoluautor několika desítek publikací.

Návrh dvě v jednom

Návrh o obraně

U ODS by však zrušil klíčové ministerstvo obrany. "Podívejme se na celý problém realisticky. Co čekáme od resortu obrany? Minimálně udržování, ne-li zvyšování obranyschopnosti země. To je tak specifická činnost, že vyžaduje zcela zvláštní vzdělání. A instituci, existující mimo politickou sféru, pokud možno bez stranického vlivu. Danou institucí bývá ve většině zemí Generální štáb, tedy budova naplněná generály a vyššími důstojníky, o jejichž práci nemá většina politiků i občanů ani zdání. Tuto budovu zde máme, dokonce nám její průčelí stavebně pěkně kopíruje místo výskytu, dejvický kulaťák," podotýká.





Na námitku, že Generální štáb potřebuje politickou kontrolu, odvětí: "Souhlasím, ale to neznamená, že ji musí provádět speciální ministerstvo. Říká se, že nasazení armády je signálem předchozího selhání diplomacie. Z toho můžeme odvodit, že mezi těmito resorty je určitá a zcela jistě nemalá spřízněnost. Takže co brání, aby byl Generální štáb podřízen presidentu republiky, jenž je stejně ze své funkce vrchním velitelem armády, přičemž politickou, koncepční a finanční kontrolu by provádělo ministerstvo zahraničí."

Rozvedení posledního návrhu

Podle Fidlera lze využít existujících webových stránek ministerstva obrany a podrobněji se podívat na jeho strukturu a zároveň určit potřebnost či nepotřebnost každého úřadu. Využívá přitom konkrétní ministerské údaje ... a probrat je řádek po řádku.





"Sekci průmyslové spolupráce lze přiřadit k ministerstvu průmyslu, případně potřebnou část ke Generálnímu štábu. Sekci státního tajemníka ministerstva zrušit bez náhrady. Sekce vyzbrojování a akvizic, Vojenskou policii a vojenské zpravodajství přiřadit ke Generálnímu štábu," seká dál "jako Baťa cvičky" a s díky Kalouskovi za inspiraci dodává: "Všimněte si skutečnosti, že z 21 složek ministerstva, které jsou oficiálně uváděny, je celých 13 potřeba pouze k existenci tohoto ministerstva a s jeho zrušením mohou být zrušeny bez náhrady."



Psali jsme: Fiala jako Jakeš, vtípky prší. Jenže video znamená pro vládu něco horšího Studené brambory, tuhá krkovice, řeknou si 185 Kč. Češi mizí z hospod a jsou tu následky Kde jsme byli před 30 lety a kde teď, radoval se Fiala. A zhořklo mu to Tato čísla se neukazují: Vláda projedla za jediný den 130 tisíc. Dobrou chuť!



