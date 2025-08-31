Velký vlastenecký výlet potopen. Hlavní účastník odhalil, jak se tvořil

Nora Fridrichová si pozvala do svého podcastu jednoho z protagonistů filmu Velký vlastenecký výlet. „Parta progresivních žlutomodrých svazáků začala vykládat, že tady jedna armáda jsou kanibalové a lidojedi, ale na druhou stranu tady máme armádu pionýrů, co si uvázali rudý šátky a s písní na rtech jdou střílet, já nevím, asi támhle. Do vzduchu nebo co,“ dozvěděla se.

Velký vlastenecký výlet potopen. Hlavní účastník odhalil, jak se tvořil
Foto: Repro YouTube
Popisek: Nikola, jeden z protagonistů filmu Velký vlastenecký výlet

Hned v úvodu pan Nikola rozstřílel samotné hledání protagonistů filmu Velký vlastenecký výlet. Podle něho tvůrci hledali protagonisty skrze inzerát. „Ten inzerát zněl prostě jinak. Tam bylo napsáno, že hledáme muže a ženy, kteří s námi pojedou na Ukrajinu a budou moci přivízt nějaké svoje vlastní svědectví. Takhle zněl ten inzerát, který já jsem četl,“ řekl Nikola.

Velmi kriticky se obul do samotného vedení natáčení. „Proč jsem zklamaný z toho filmu? Víte, já jsem si opravdu myslel, že zkrátka dostaneme nějakou možnost přinést aspoň nějaké zrnko nějakých našich pohledů nebo vhledů do té věci. To se samozřejmě nestalo,“ zhodnotil Nikola. „V podstatě to natáčení probíhalo podle nějakého předem připraveného scénáře,“ řekl.

S jakou představou jel Nikola na Ukrajinu? Myslel si, že dostane prostor vyjádřit se k souvislostem války na Ukrajině. „Myslel jsem, že třeba budu mít taky chvilinku možnost mluvit o tom, proč k těm věcem došlo, proč se to vlastně stalo, co předcházelo tomu, jak se třeba chovala Ukrajina, jak se chovala Ruská federace, to se samozřejmě nestalo,“ zhodnotil práci štábu Nikola.

Postavil se i k tomu, že média vyrukovala po premiéře filmu s tím, že tři protagonisté jednou na Ukrajinu, kde podle nich není válka. To Nikola považuje za naprostý argumentační faul. „Vůbec nevím, kde se tohle bere,“ zhodnotil mediální odezvu. „Ten film beru jako takovou dehonestační kampaň proti lidem jiného názoru, než je ten oficiální mainstream. To jsem si samozřejmě uvědomil, ale až potom, co jsem se vrátil,“ prozradil Noře Fridrichové Nikola.

Vyjádřil i své rozčarování nad produkcí filmového štábu. „Oni z těch tří lidí udělali plánovaně hlupáky a to bylo asi i myšleno úplně na začátku u zrodu toho projektu. Do inzerátu to nenapsali – hledáme tři hlupáky, kteří budou v roli užitečného idiota a my potom budeme říkat, že to jsou dezoláti a popírači války. Tak toto jsem v úmyslu opravdu neměl. Proto mě to zklamalo,“ popsal Nikola.

Zhodnotil i roli psychologického poradce, který ve filmu figuroval. Nikola se s ním dostal do sporu a zakázal mu jej oslovovat. Podle něho měl ve filmu roli manipulátora, který měl protagonisty vyprovokovat. „On tam jel pro to, aby nás vyprovokoval k nějaký neuváženosti, kterou řekneme. A musím říct, že u toho Iva se mu to povedlo úplně dokonale,“ řekl Nikola.

Popsal i práci tvůrců filmu ve střižně. Ukázal to na příkladu psychologa a dalšího protagonisty Iva, kdy psycholog měl Iva vydráždit k určitým vyjádřením. „Ten rozhovor samozřejmě, když ho do toho vmanipuloval, ještě prošel střižnou, musím říci, já jsem u toho byl, já to znám celé, opravdu tedy prošel šikovně střižnou. A dneska vlastně vy vidíte, že ten Ivo říká něco, co on vlastně ve skutečnosti vůbec neřekl. Protože ten film takhle celý funguje,“ popsal manipulace Nikola.

„Tam šlo hlavně o to, že zkrátka a jednoduše nám tato parta progresivních žlutomodrých svazáků začala vykládat, že tady jedna armáda jsou kanibalové a lidojedi. Jeden jako druhej. Jeden jako druhej snad údajně znásilňují nějaké děti. Ale na druhou stranu tady máme armádu pionýrů, co si uvázali rudý šátky a s písní na rtech jdou střílet, já nevím, asi támhle. Do vzduchu nebo co,“ rozčílil se Nikola nad slepotou štábu.

Ohradil se proti nálepkování slovem dezolát, které v souvislosti s filmem mnohokrát zaznělo. „Já se rozhodně neoznačuju žádnou nálepkou. Jsem normální člověk z masa a kostí. Jsem v první řadě člověk. Ano, máma mě nosila devět měsíců pod srdcem ne proto, aby mi nějakej utřinos a hlupák a vygumovaný pablb říkal, že jsem nějaký dezolát. Já mu taky neříkám, že je lepšočlověk. Jsme jenom lidi,“ rozpálil se Nikola.

Adoruje Nikola Rusko? „To není vůbec tak, že bych bezhlavě to Rusko adoroval, nebo Ruskou federaci adoroval. Já chápu, že je tam spousta problémů, jako i všude. I u nás v Čechách je spousta problémů. I na Ukrajině,“ zhodnotil Nikola.

Fridrichová obrátila pozornost k proruskosti pana Nikoly. „Pro mě Vladimír Putin je člověk, který má určitou výkonnou sílu, výkonnou sílu i politickou sílu k tomu, aby tento systém smetl z povrchu zemského. A něco vám povím, nechte mě domluvit. Pokud se budu moci na tomto podílet, tak to udělám,“ řekl Nikola. „Já to nechám na něm, on je chytřejší než já,“ dodal k tomu, jak by pomohl Putinovi to tady smést z povrchu zemského. 

autor: Marian Kučera

