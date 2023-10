Ven z obrazovky. BBC trestala za podporu Hamásu, Jakuba Železného zaujme

reklama

BBC stáhla z vysílání šest reportérů z Blízkého východu a zahájila vyšetřování jejich příspěvků na sociálních sítích, které zřejmě podporovaly aktivity Hamásu proti Izraeli. Britská vysílací společnost má přísná pravidla nestrannosti, která se vztahují na aktivity jejích reportérů na sociálních sítích. Šest arabských reportérů BBC News na sítích zveřejnilo nebo lajkovalo příspěvky podporující Palestinu nebo kritizující Izrael.

Reportéři zatím nebyli suspendováni, čeká se na výsledky vyšetřování. „Tuto záležitost naléhavě vyšetřujeme. Obvinění z porušení našich redakčních zásad a zásad pro sociální média bereme s maximální vážností, a pokud zjistíme porušení, budeme jednat včetně přijetí disciplinárních opatření,“ uvedla BBC podle informací Financial Times.

Jednomu z reportérů se například líbila zpráva, která popisovala Hamás jako „bojovníky za svobodu“. Veřejnoprávní BBC přitom sama ve svém vysílání označuje členy hnutí Hamás za bojovníky, což už kritizovala i kancelář premiéra Rishiho Sunaka. Downing Street v pondělí znovu zpochybnila postoj BBC a uvedla, že slovo „teroristé“ je vhodné vzhledem k tomu, že nedávný útok skupiny na Izrael byl třetím nejsmrtelnějším teroristickým útokem od 70. let minulého století. BBC následně uvedla, že ve svém zpravodajství vysvětlila, že Hamás je mnoha západními vládami včetně Velké Británie zakázán jako teroristická organizace.

Podobně se zachoval deník The Guardian, který neprodloužil smlouvu karikaturistovi Stevu Bellovi kvůli karikatuře izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. „Nyní je téměř nemožné kreslit pro Guardian toto téma, aniž bych byl obviněn z antisemitismu,“ uvedl Bell na síti X.

„Bylo rozhodnuto neprodloužit Stevu Bellovi smlouvu. Karikatury Steva Bella byly v uplynulých 40 letech důležitou součástí Guardianu – děkujeme mu a přejeme mu vše nejlepší,“ uvedl pak v prohlášení deník The Guardian.

Aktivity zaměstnanců České televize na sociálních sítích jsou už delší dobu také ostře sledované. Zaměstnanci ČT na svých profilech na sociálních sítích zdůrazňují, že jejich osobní názory nereprezentují názory celé ČT. Ale nastupující generální ředitel České televize hodlá být v tomto směru důraznější a už dal jasně najevo, že otázku vyjadřování se na sociálních sítích bere vážně.

Po svém říjnovém nástupu do funkce oznámil, že se stahuje ze všech sociálních sítí. „Přátelé moji facebookoví! Jsem na téhle platformě aktivní někdy od přelomu let 2007/8. A tuto sobotu, symbolicky v poslední den před začátkem nové etapy v mém životě, tady svoji aktivní přítomnost úplně utlumím. Není to výraz úprku před dotazy nebo kritikou, ale projev odpovědnosti. Není v mých silách reagovat na všechno, co tudy ke mně míří. A aktivní prostor pro vyjadřování postojů a upozorňování na témata se mi uzavírá úplně. Dobrovolně. Kodex je pro mě svatý a ryba smrdí od hlavy. Naše přátelství ale nekončí! Jen prosím nečekejte, že budu v prostoru facebooku a messengeru reagovat na vaše zprávy nebo příspěvky. O to víc se těším na příležitosti vidět se naživo! S přáním krásného podzimu váš HS,“ napsal Souček ve svém postu.

Dodržování kodexu ČT ovšem hodlá vyžadovat i po ostatních zaměstnancích. „Zaměstnanci ČT nemají psát na sociální sítě nic, co by neřekli ve vysílání,“ uvedl Souček, jak informuje server medium.seznam.cz. Konkrétně Souček mířil na moderátora Jakuba Železného. „Pokud Jakub Železný nemůže své osobní názory prezentovat ve zpravodajském vysílání České televize, tak je nemůže prezentovat ani jinde ve veřejném prostoru,“ uvedl Souček, který se Železným nemá dobré vztahy.

