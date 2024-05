Vepřový Lidl: Polákům za 58, Čechům za 90. Důkazy se množí

Že už se do Polska nevyplatí jet za levnějšími potravinami? To není pravda. Německý obchodní řetězec Lidl je mezi lidmi známý díky neustálým slevovým akcím a zajímavému sortimentu zboží. Zdá se však, že v některých zemích dělá svou cenovou nabídku výrazně atraktivnější než jinde.

Čtenář z pohraničí nás upozornil na srovnání, za kolik pořídí vepřové ve stejném obchodě doma v Česku, a za kolik pár kilometrů za hranicemi v sousedním Polsku. Novinové titulky v Česku hlásají konec zdražování a inflace, ale makroekonomická data jsou jedna věc, a cenová politika nadnárodních řetězců je věc druhá.

A podle všeho se pořád vyplatí „přes čáru“ do Polska zajet, pokud to nemáte daleko. Podle platného akčního letáku Lidlu si může Polák koupit až do úterý kilo vepřové krkovice za pouhých 9,99 zlotých, pokud používá aplikaci prodejce. Sleva je celých 57 % z původní ceny 23,49 zlotých. Na české koruny by takový zákazník bez slevy zaplatil 136,50 Kč, po slevě ale za kilo vepřového dá jen 58 korun. Poláci si tak počínající grilovací sezonu mohou užít daleko levněji, v Česku se ve velkých řetězcích aktuálně nikde za podobnou cenu vepřová krkovice sehnat nedá, ani u stejného prodejce, který v Polsku nabízí akční cenu pod 60 korun.

Jen před pár dny jsme přitom upozornili na případ, kdy se podobné cenové praktiky týkaly dokonce zcela totožného kusu masa ve stejném obchodě. Tehdy si německý obchodní řetězec počínal lišácky – stejné maso, stejná gramáž, dokonce i stejná fotografie. To je to, co člověka napadne na první pohled, pokud se podívá na přiložený obrázek. A bude mít pravdu. S výjimkou toho, že je fotografie masa v polské verzi letáku otočená o 90 stupňů, je vše naprosto stejné.

Psali jsme: O 150 Kč méně. V Polsku. Doufali, že si toho nevšimnete

Jak už jsme řekli, česká větev stejného řetězce tak výhodnou akci nenabízí. V aktuálním slevovém letáku si můžete také dopřát vepřové ve slevě, ale ceny jsou přesto výrazně vyšší. Aktuálně je ve slevě kilo vepřové plece za akčních 89,90 Kč, za stejnou cenu pořídíte i vepřovou kýtu.

„Nižší ceny každý den“, hlásá slogan v akčním letáku německého řetězce. Jenže byť je 89,90 Kč za vepřovou kýtu dobrá cena, srovnávač Akčníceny.cz pak při hledání aktuálních cen vepřové krkovice ukazuje, že nejlepší krkovice podle všeho nabízí konkurenční Tesco, kde je po 50% slevě k dostání za 99,90 Kč. V Kauflandu ji najdete za 114,90 Kč.

Polsko je cílem českých zákazníků, jejichž kupní síla se v posledních letech snížila, už delší dobu. Ještě v první třetině roku 2024 platila v Polsku výjimečná nulová daň pro základní potraviny, jako jsou maso, ryby, mléčné výrobky, vejce, ovoce, zelenina, pečivo nebo některé výživy pro kojence. Od dubna se tato daň vrátila na 5 %. Fialova vláda od ledna 2024 v rámci úsporného balíčku snížila pro maso DPH z 15 % na 12 %.

