Verbální plivance. Pak anarchisté zablokovali průvod. Na Kalouska to bylo moc

Demonstranti z obou stran názorového spektra se potkali v Kaprově ulici. Odpůrci Hnutí pro život si posedali na zem a skandovali hesla jako „neprojdou“, „ženská práva – lidská práva“, „solidarita naší zbraní je“. Na místě byly přítomny desítky policistů včetně těžkooděnců a příslušníků antikonfliktního týmu. Policisté zajistili 26 osob, které ani po opakovaných výzvách nepřestaly pochod blokovat.

Akce Hnutí pro život začala dopolední mší za nenarozené děti ve svatovítské katedrále. Kardinál Dominik Duka, jenž se jí měl původně zúčastnit, odcestoval do Vatikánu na pohřeb papeže. Pochod vyšel po 14. hodině. Účastníci nesli nápisy: „Nesoudíme, pomáháme.“ Nebo: „Jsme kreativní, jsme pro život.“ Odpůrci měli transparenty: „Moje tělo, moje volba.“ A také: „Rozhodnu se sama.“ Na Palackého náměstí se odehrál pietní akt, věnovaný ženám, které přišly o život kvůli zákazu interrupcí. Tuto akci uspořádaly organizace Konsent a Amnesty International.

„Říkají, že jsou pro život, ale ve skutečnosti my všichni víme, že to jejich ‚za život‘ znamená, že chtějí zakázat interrupce,“ uvedla Johanna Nejedlová z organizace Konsent. Společně s Amnesty International Konsent usiluje o to, aby právo na potrat bylo zakotveno v ústavě.

Podle Ireny Hůlové z organizace Amnesty International to, že si v Česku můžeme dojít na interrupci, je výsada, ve spoustě zemí se nejedná o samozřejmost. Poukázala na dění v USA, kde některé státy po zrušení federálního práva na potrat tento zákrok zakázaly.

„Neuvěřitelný triumf. Série blokád naprosto přečíslila a takticky překonala klerikální Hnutí ‚pro život‘, které v 17 hodin potupně ukončilo akci daleko před cílem. Na Václaváku a v ulicích slaví a skandují stovky antifašistek*ů. Neprošli! Obří díky všem, jsme strašně dojaté*í!“ uvedla na síti X Anarchistická federace.

Hnutí za smrt žen

„Ty pochody pro život, co pořádají ultrakonzervativní spolky, jsou pochody za umírání žen, které nesmí podstoupit interrupci; jsou to pochody, které se absolutně nezajímají o kvalitu života narozených dětí. Nestojí za nimi citliví křestané, které trápí, že umírají nenarozené děti nebo poškozené plody, jsou to totalitáři, kteří chtějí, aby ženy musely vynuceně rodit, aby se nemohly rozvádět, aby nemohly chodit volit, aby v demokratických sekulárních státech vládlo jakési jejich perverzně chápané biblické právo, které je mnohdy spojené se systémovým rasismem a záměrným udržováním většiny lidí v chudobě, nemoci, nevzdělanosti a imobilitě (nemožnosti cestovat a stěhovat se).

V USA tito lidé už jsou u moci a proměňují zemi v autoritářskou dystopii, kde se zatýkají soudci a soudkyně, kde se vyhošťují turisté, co mají na sociálních sítích nesouhlasné příspěvky s nynější vládou, kde se oficiálně tvrdí, že lidé s autismem mají nižší hodnotu (a slibuje se rychlé konečné řešení problému, že existují), kde oficiálně přestali existovat trans lidé atd. Dnes se pořádá několik akcí proti pražskému Pochodu pro život, jestli můžete, buďte tam a dejte zdejším klerofašistům najevo, co jsou zač,“ vyzýval před akcí Kamil Fila.

„Pochod Hnutí pro život je ve skutečnosti pochod za smrt žen, které nesmí podstoupit interrupci. Dobře to dopadlo, pochod neprošel. Díky všem, kteří je nepustili. Ženská práva jsou lidská práva,“ napsala na svém facebookovém profilu psycholožka Hanka Kramolišová.

„Dnes, v sobotu 26. 4., jsme se svým protestem Moje tělo, moje volba připojili k odporu proti tzv. Pochodu pro život, který se dožaduje zákazu potratů v ČR. Mimo jiné jsme připomněli oběti takovýchto opatření – mladé ženy, které zemřely na následky neposkytnutí lékařské pomoci z ideologických důvodů. Začali jsme pokojným protestem na Malostranském náměstí, následně jsme se za policejní koordinace připojili na konec průvodu, odkud jsme věci symbolicky uváděli ‚na pravou míru‘. Došli jsme až do Kaprovy ulice, kde byl pochod zablokován spřízněnými silami a po dvou hodinách se postupně rozešel. Zastánci diskriminace a omezení lidských práv z Hnutí pro život tak dnes neslavili úspěch,“ okomentovala na oficiálním facebookovém účtu strana Volt Česká republika.

Obránci tolerance

„Odpůrcům interrupcí se nepodařilo dojít ani na Staroměstské náměstí, blokáda byla úspěšná. Přes tisícovku odpůrců Hnutí pro život a jeho boje proti interrupcím se v sobotu sešlo ve 13:00 na Jungmannově náměstí,“ napsal deník Alarm. „Máme tu co do činění s hnutím, který se dnes sice tváří jako mírumilovná iniciativa, která chce jen pomáhat dětem a rodinám pod sloganem Nesoudíme, pomáháme. Nesmíme ale zapomínat na to, že je to to samé hnutí, které nálepkuje ženy podstupující interrupci jako bezcitné mrchy a chce je zařadit na seznam špatných žen,“ uvedl jeden z řečníků, Matyáš z lidskoprávního studentského spolku Mater Nostra, který působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, a dodal, že se jedná o to samé hnutí, které roky lobbuje za tvrdou kriminalizaci interrupcí.

Jeho kolega ze spolku Mater Nostra popsal Hnutí pro život jako spolek, „který dělá vše pro to, aby vypadalo nevinně a dobrosrdečně. Do čela svého průvodu proto vždy postaví děti s balónky a s proutěným košíkem. A mezitím lobbisté tohoto hnutí – jejich kšeftaři s nenávistí – dělají vše pro to, aby umenšili práva žen a queer lidí.“

Před třetí se účastníci demonstrace ve dvou průvodech rozešli, aby zablokovali Pochod pro život, jehož účastníci vyšli v počtu několika set z Hradčanského náměstí. První malou blokádu na křižovatce na náměstí Jana Palacha rozehnala policie, některé účastníky zadržela. Další blokující si sedli v Kaprově ulici a v přilehlých ulicích a Pochod pro život tak zůstal od tří hodin odpoledne zablokovaný. Před pátou se účastníci Pochodu pro život začali rozcházet, zatímco jejich odpůrci se o něco později sešli na Václavském náměstí, kde sdíleli radost z toho, že pochod nenechali projít.

Dění v centru města neušlo ani bývalému politikovi Miroslavu Kalouskovi. „Tak už to na světě chodí. Často mluví o toleranci a lidských právech nejvíc ti, kteří druhým brání své názory svobodně projevit,“ míní. „Děkuji řadě z vás, že jste svými příspěvky na vlákně potvrdili pravdivost mého textu. Nehájil jsem jím ani jednu, ani druhou názorovou stranu. Jenom si myslím, že obě mají právo na volný průchod městem. Což si zjevně ‚obránci tolerance‘ nemyslí,“ napsal na síti X v reakci na komentáře.

Děkuji řadě z vás, že jste svými příspěvky na vlákně potvrdili pravdivost mého textu. Nehájil jsem jím ani jednu, ani druhou názorovou stranu. Jenom si myslím, že obě mají právo na volný průchod městem. Což si zjevně “obránci tolerance” nemyslí. — Miroslav Kalousek???????????? (@kalousekm) April 26, 2025

