Rusové decimují Ukrajinu již 927 dní, ale Ukrajinci dávají najevo, že mají stále dost sil se bránit.

Lvovská 24. brigáda přislíbila, že odpoví na nedávný ruský útok na Lvov, a jak slíbila, tak také udělala. Ukrajinec žijící již delší dobu v Česku Vasyl Kapustej uveřejnil na sociální síti X video, které odhaluje, jak taková odpověď vypadá „Tady je odplata za Lvov,“ napsal Kapustej k videu.

O slovo se hlásí také brigáda Azov, která podle serveru Kyiv Independent pomohla uvolnit obklíčení ukrajinských sil v Njú-Jorku v Doněcké oblasti.

Informace brigády Azov potvrzuje také monitorovací služba Deep State, která ukazuje, že v osadě se dál vedou boje a není zcela pod ruskou kontrolou.

„Úspěch v oblasti by byl vítanou vzpruhou pro ukrajinské síly, které postupně ztrácejí pozice v Doněcké oblasti, jak se moskevské jednotky tlačí v několika sektorech, včetně klíčového logistického centra Pokrovsk,“ uvedl server Kyiv Independent.

