Veselovského poučila nebinární osoba z pražského intelektuálního kroužku. Jmenuje se Eva, ale oslovujte ji v mužském rodě

Spoluzakladatel organizace TakyTrans Eva Švagr byl hostem Martina Veselovského na DVTV. „Jak bychom o vás měli mluvit?“ zeptal se ho. Sám se totiž cítí jako nebinární osoba. „Já používám ohledně sebe v českém jazyce mužský rod a pak v angličtině buďto mužský rod nebo neutrální they,“ odpověděl.

„Je pro vás určení pohlaví důležité, jestli muž nebo žena?“ pokračoval moderátor dalším dotazem. „No takhle… Mně by vyhovovala situace, kdy bych to určování nemusel dělat, jelikož se identifikuji jako nebinární, což u mě znamená, že se neidentifikuji ani jako muž nebo žena,“ vysvětlil. „Jako někde jinde nebo někde mezi?“ doptal se Veselovský. „Já osobně někde mezi, ale u ostatních lidí to může znamenat někde právě vůbec se k muž ani žena nepřiblížit nebo nějakým způsobem se k nim vztahovat nějakým způsobem nebo kombinace těchto dvou pohlaví nebo vlastně úplně jinak,“ dodal.

Prý je na každé osobě, jakou cítí důležitost toho, jak se narodil. „V mém případě je mi to jako dost jedno, zase preferuji, že to jak vypadá mé tělo nějakým způsobem nemuselo určovat to, jak jsem vnímán v sociálních interakcích,“ pověděl.

„Asi nejlíp bych to vysvětlil tak, že máme tři úrovně tohohle. Máme jednu, to je ta fyzická. To čemu bychom řekli v angličtině sex. V češtině asi pohlaví. Pak máme vlastně to, jako nějakou identitu, to jak my smýšlíme sami o sobě, kdybych teda já řekl, že jsem právě nebinární a pak vnímáme vlastně sebe v nějakém sociálním kontextu, ať jako tak, jak na nás reagují ostatní lidi nebo my jak reagujeme s nimi a když to vzít nějak konkrétně na sebe, tak já sám sebe vidím relativně neutrálně, dejme tomu androgenně, vím vlastně, že ta realita toho biologického sex je vlastně ženská, ale sám sebe v těch sociálních interakcích právě vnímám neutrálně a velice rád bych se tak vnímal i jako…“ nedopověděl celou větu.

Okolí ho prý bere rozporuplně. „Já chápu, že většina lidí mě uvidí a řekne si žena a samozřejmě v nějakých interakcích, když si jdu nakoupit a takhle, tak chápu, že lidi mě budou brát jako ženu…“ pokračoval načež se ho zeptal Veselovský, jak se cítí, když o něm někdo mluví v ženském rodě. „To záleží. Pokud s tím člověkem nemám žádný vztah, tak je mi to vlastně dost jedno, taky pokud se mi ten člověk nesnaží nějakým způsobem ublížit tím, že mi řekne ona, tak je mi to vlastně taky docela jedno,“ dodal. Prý mu však vyhovuje, když o něm mluví v mužském rodě.

Prý díky tomu, že žije v pražském intelektuálním kroužku, tak nemá problém s tím, že by ho někdo oslovoval špatně. Rodiče to prý též akceptovali a oslovují ho v mužském rodu. „Na první dobrou to vzali úplně v pořádku, spíš když jsme začali řešit technické aspekty, když jsem začal vyslovovat, jak se přesně cítím, tak tam byla nějaká větší debata, ale když jsem pak řekl, že jsem se rozhodl k tomu, že chci, aby mi říkali čistě v mužském rodě, tak to vzali taky bez problémů a snaží se, jak můžou,“ pochválil Eva rodiče.

„Mluvíte o sobě jako o nebinární bytosti, to znamená, že kategorie muž a žena to je málo?“ zeptal se hosta moderátor. Prý tomu tak skutečně je. „Bylo by jako fajn, kdyby existovala v naší společnosti, což momentálně neexistuje, nějaká možnost identifikovat se jinak a nějakým způsobem tam fungovat v nějakým neutrálním způsobu,“ myslí si.

V medailonku jednoho člena organizace TakyTrans prý stojí, že největším stereotypem ve společnosti je binární rozdělení, kdy prý lidé mají potřebu přesně identifikovat, zda je někdo muž či žena. „Jenom mě nepadá, jestli po té společnosti nechcete příliš mnoho vzhledem k tomu, že se rodíme, co se fyzického těla týče, jenom ve dvou variantách,“ zeptal se.

To ale Eva odmítal. „Existují intersex lidé a obecně celkově to fyzické pohlaví máme tam, dejme tomu, šest typů znaků, kterými rozlišujeme, který nemusí u všech být tak jednoznačný, jak si představujeme muže a nebo ženu,“ pověděl.

„To mě z toho klidně vyveďte, ale čistě fyzicky se prostě rodíme ve dvou variantách nebo ne?“ nesouhlasil Veselovský. Prý však skutečně ne.

„Přes to vše co říkáte, tak asi když půjdete na ulici nejen na venkově nebo menších městech nebo nakonec i v Praze, tak se tam najde asi daleko víc lidí, kteří asi řeknou, že muž a žena se narodí podle toho, jestli mají penis nebo jestli mají ženské orgány,“ pověděl.

„Samozřejmě že to řeknou. Já vlastně to, co k tomu mám říct obecně, nejenom k otázce nebinarity, ale i u binárních trans lidí, tak vlastně si myslím, že tohle je otázka respektu k tomu člověku jako nepřehazovat jenom, že má nějaké pohlavní orgány, a to že vlastně má někdo nějaké pohlavní orgány, to vlastně vůbec nemusí znamenat to, že když se na něj na ulici podíváte a řeknete: ‚Máte tyhle pohlavní orgány, tak to bude tohle‘ a musím k tomu člověku mluvit tak a tak,“ pověděl.

On sám chce změnit převažující stav v české veřejnosti ohledně tohoto tématu. „Nějakým způsobem o tom začít otevírat tu debatu, jelikož asi si všímáte, že málo lidí o tom co ví a nějakým způsobem ustanovovat i ten jazyk, jak o tom mluvit, protože ten v češtině moc nemáme. Můžete si všimnout, že já hodně používám nějaké anglicismy, jak se k tomu vyjádřit, takže si myslím, že je nejdřív třeba tu společnost s tím seznámit, a to jsme hodně na začátku, protože jak jste zmiňoval tu naši organizaci, která se tomu nějakým způsobem chce věnovat, tak my existujeme osm měsíců teprve, do médií se dostávám já teď, takže si myslím, že se společnost v tom širším kontextu neměla možnost s námi seznámit,“ pověděl.

„Na vašich facebookových stránkách je jeden status, který tam odkazuje na jeden rozhovor s vámi a u toho je napsáno, ať se nečte debata pod článkem, protože se asi predikuje, že to bude absolutní peklo, takže vlastně se setkáváte s ne úplně kladnými reakcemi,“ naznačil Veselovský.

„Samozřejmě. U té většinové společnosti ano, ale to je věc, se kterou se musí umět počítat, i když samozřejmě my se můžeme snažit to nějak přibližovat té většinové společnosti, je otázka, jestli nás ta většinová společnost chce poslouchat, takže já si myslím, že hlavní je pomoct těm lidem, kteří se cítí jako my, aby se necítili samostatně a vytvořit pro ně nějakou tu komunitu,“ odpověděl Veselovskému.

Na závěr přišla i řeč na to, jak by změnil gramatiku. „Je tu několik nápadů. Jedna věc je trochu vykrást angličtinu a začít používat onikání, tam vlastně je jen problém, jak používat první osobu, protože málokdo o sobě chce mluvit jako my a pak jsou nějaké možnosti, že by se používalo e, tak třeba one, oni byle a tak dále. Případně vytváření nějakých novotvarů, vytváření nějaké variace té češtiny. Použití jiného skloňování u slov, které normálně používáme, je spousta variant, které bychom teoreticky mohli použít, je potřeba o tom mít nějakou velkou debatu a nějakým způsobem nechat toto vzniknout, protože si myslím, že když by vznikl nějaký neutrální jazyk, tak to vlastně může být výhodou pro celou společnost, protože pak nemusíme referovat nikomu pohlavně, což by mohlo být dobré v úředních dokumentech,“ uzavřel.

