Vezmou na Prymulu vidle? Toto se chystá v Praze. Jenže, má to háček

I za nouzového stavu se zřejmě chystá demonstrace proti Romanu Prymulovi a jeho nařízením. A to přímo na svátek výročí založení 1. republiky, 28. 10. Měl by se konat na náměstí Republiky. Organizátoři požadují, aby se nebral ohled jenom na názor epidemiologů. „Měly by být zváženy dopady etické, hospodářské, ekonomické, sociální a psychologické,“ říkají. Hrozí podle nich, že kvůli opatřením už nebudou peníze na školy, dopravu, nemocnice či úřady. Akce je skutečně nahlášena. Ale co pravidla?

Akce se celým jménem nazývá Manifestace za Svobodu a pravdu odsuzující teror a manipulaci a její, dodejme že nejmenovaní, organizátoři prohlašují, že je nutné vyjít do ulic. „Jde o to, co a jakým způsobem se dělo mimo nouzový stav a co se bude dít dál. Chcete, aby vaše životy řídily výnosy plukovníka?" ptají se.

Podle nich selhala jak vláda, tak opozice a lid by měl zasáhnout. „Přijďte nebo svobodu opět ztratíme! Zdůrazňujeme, že akce je ohlášená a legální podle ústavního práva, nemusíte se bát přijít,“ ujišťují organizátoři.

Chtějí prý žít normálně, v demokracii a chtějí také vzdělání, kulturu a sport. A spolu s tím objektivní informace spolu s názory odborníků z praxe. Ty prý vláda ignoruje a stíhá „svou lživou a strach šířící kampaní“. „Nechceme žít léta ve strachu a nejistotě! Léčba by nikdy neměla mít horší následky než nemoc! Musíme vrátit politiky do ústavních kolejí. Nechceme další roky v nejistotě, represích, vyhrožování a strachu šířeným současnými politiky. Nepodceňujeme a ani se nevysmíváme covidu!“ tvrdí organizátoři a dodávají, že od vlády vyžadují striktní dodržování zákonů.

Dále manifestanti tvrdí, že vláda omezovala a omezuje svobody na základě bezprecedentních a daty nepodložených rozhodnutí lidí pracujících ve střetu zájmů. „Omezovali nás svými výnosy ti, které nikdo nevolil, jako plukovník Prymula, a mandát nemá podle výsledku posledních voleb již ani Hamáček. To není demokracie,“ prohlašují. Stěžují si i na opozici, ta se prý za svobodu a právo lidu nepostavila. „Naopak chtěla nás zavřít už v létě a prezident nás nazývá dokonce blbečky,“ stěžují si organizátoři.

Staví se proti údajnému vládnímu teroru a tvrdí, že jim jde o principy ústavního práva a právního státu. „A aby stát neporušoval zákony zejména ve vztahu k represím, které uplatňoval mimo nouzový stav jediný muž!“ dodávají.

„Nouzový stav by měl trvat nezbytně nutnou dobu a měl by být podložen pádnými důvody, daty a argumenty napříč obory, nikoliv pouze odborníky z jednoho oboru (vybraní epidemiologové). „Měly by být zváženy dopady etické, hospodářské, ekonomické, sociální a psychologické,“ podotýkají organizátoři a varují, že současný stav může dospět do situace, kdy stát zbankrotuje a nebude na provoz škol, nemocnic, úřadů a dopravy. „Tisíce lidí přijdou o práci a nejen to,“ říkají.

V diskusi padl dotaz, kdo svolal tuto akci, jež bude na vyšších místem zřejmě trnem v oku nejen kvůli své náplni, ale také kvůli potenciálu šíření viru. „Svolavatelem je prozatím Regionservis s.r.o., pod jehož jménem je akce i řádně nahlášená a je uveřejněna v seznamu povolených akcí MHMP,“ uvádí organizátoři.

V aktuálním přehledu oznámených shromáždění je akce skutečně vedena, a to jako „pokojné shromáždění občanů za účelem připomenutí základních celospolečenských hodnot“. Jak se však také v tomto přehledu píše: „Vláda ČR s účinností ode dne 14. října 2020 od 00.00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23.59 hod. omezuje mj. výkon práva shromažďovacího, a to tak, že pokojného shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 500 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.“

