Víc než 29 %. Mladí pozvedají pravici. V Itálii jim levice nevoní

Mladí Italové by podle zářijového volebního průzkumu pro stanici Sky volili strany Středopravicové koalice. Celkem koalice získala přes 40 procent voličských hlasů. Nejvíce respondentů hlasovalo pro stranu předsedkyně italské vlády Giorgii Meloniové. Bratři Itálie získali 29,2 procenta.

Podle volebního průzkumu pro italskou zpravodajskou televizní stanici Sky TG24 z 25. září 2023 by Italové ve věku 18–30 let volili spíše pravicové strany. Středopravicovou koalici by volilo 41,9 procenta respondentů.

Největší popularitě se z koalice těší politická strana Bratři Itálie (Fratelli d’Italia), které předsedá italská premiérka Giorgia Meloniová. Volilo by ji 29,2 procenta mladých Italů. Dalšími populárními pravicovými stranami pak jsou strana Lega (7,5 %) a Forza Italia (4 %).

Protipól Středopravicové koalici v italské politice tvoří Středolevicová koalice. Koalice v průzkumu získala 16,2 procenta. Středolevicové koalici dominuje Demokratická strana Itálie (Partito Democratico, PD). V průzkumu získala 17,1 procenta.

Na druhém místě se v koalici umístila Aliance Zelení a Levice (Alleanza Verdi e Sinistra) s 3,8 procenta a na třetím místě liberální strana Více Evropy (Piú Europa) se 2,2 procenta voličských hlasů.

Monopolní postavení obou koalic bylo narušeno roku 2013 s nástupem Hnutí pěti hvězd. Tato strana odmítá zařazení do pravolevého politického spektra. Hnutí pěti hvězd založil Beppe Grilla. V průzkumu bylo hnutí druhou nejčastější volbou respondentů se 17,1 procenta.

Přes tři procenta dále z mimokoaličních stran získaly jen strany Azione (3,7 %) a Unione Popolare (3,1 %).

Come votano i giovani? Fra gli elettori nella fascia 18-30 anni #FratellidItalia e sempre il primo partito, ma a seguire ci sarebbe il #M5S, che supera il #Pd.



In generale, secondo il sondaggio che abbiamo condotto per @SkyTG24, entrambe le coalizioni principali perderebbero… pic.twitter.com/UGdNVHqseP — YouTrend (@you_trend) October 4, 2023

