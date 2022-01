Víc peněz na nové posty ve vládě teď, úspora do budoucna. Richterová vysvětlovala „trafiky“

reklama

Richterová v rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál vysvětlovala, proč už znovu nekandidovala do čelných funkcí Pirátů. „Byla jsem ve vedení strany čtyři roky, byla to veliká jízda a spousta příležitostí a výzev, ale teď se sešlo několik věcí. Volby pro nás nedopadly dobře, ačkoliv víme, jak to celé bylo, že asi 60 % voličů té koalice volilo podle průzkumů nás, ale máme jen čtyři mandáty a já jsem měla na tom rozhodnutí o vzniku koalice se Starosty podíl,“ uznala Richterová, že volební neúspěch jde i za ní.

Vzápětí ale vysvětlila, proč je naopak dobře, že Ivan Bartoš svůj post předsedy obhájil. „Ivan Bartoš odpovědnost převzal také, ale Ivan je také ten, kdo nás v roce 2017, kdy jsme neměli jinou známou tvář, tak nás dovedl do Sněmovny a on je také ten, který jako opoziční poslanec odvedl velké množství práce. A nyní, protože jsme slibovali, že půjdeme do vládní koalice a on jako ministr pro místní rozvoj a digitalizaci bude moci tyto věci naplnit, tak z pozice lídra strany bude moci lépe tyto věci prosazovat,“ řekla Richterová a dodala, že si to Bartoš zaslouží, protože pro Piráty dýchá už dvanáct let.

Výsledky pirátského sněmu a volby vedení strany podle Richterové ukazují, že členská základna primárně podporuje středovou liberální politiku. „Liberální středový přístup k politice má u nás očividně velkou podporu, což je dobře. Základem nejsou jen data a ideály, ale je také potřeba vnímat realitu a zjišťovat, jak ty věci budou v reálu fungovat. My máme své ideály, ale současně jsme si vědomi, že žijeme v nějakém reálném světě, a z toho musíme vycházet,“ vysvětlovala Richterová.

„Máme v předsednictvu dvě ženy z pěti pozic, tak jsem ráda, že to jde bez kvót a že se v tom takto vyvíjíme. Také tam máme lidi z krajů a komunální politiky, což je také dobře. Ale přála bych si větší rozmanitost, zejména věkovou, abychom tam měli i mladší aktivní politiky, tak také i politiky starší. Na tom chceme dlouhodobě pracovat, aby mezi mladými a seniory vznikala také členská základna Pirátů a tito lidé se mohli dostat do vedení strany,“ pokračovala místopředsedkyně Poslanecké sněmovny.

Vyjádřila se také k výrokům kandidátky na šéfku Pirátů Jany Michailidu o svém komunistickém přesvědčení. Výroky označila za nešťastné a přes 300 hlasů, které Michailidu dostala, prý o komunistickém myšlení u Pirátů nevypovídají.

„Ona ty hlasy dostala navzdory tomu výroku, který byl nešťastný a ona se za něj omluvila. Ona je obrovsky aktivní dobrovolnice, která se aktivně zapojuje, a proto dostala ty hlasy, které jí dali i lidé, kterým tento její výrok nesedí. Ten výrok byl nevhodný, a to jsou přesně ty ideály a názory, které potom v realitě narážejí,“ vysvětlovala.

Sněm byl podle Richterové velkým milníkem v tom, že si Piráti jasně pojmenovali vlastní chyby. Říkáme si, že podobně jako se ze startupu vyvíjejí velké firmy, tak i my ještě potřebujeme doladit některé věci, jsme mladá strana. Ten liberalismus musí mít i ohledy na druhé a například musíme mít zodpovědnost za své výroky, které ovlivňují celou stranu i další kolegy,“ pokračovala Richterová.

„Musíme si připomínat, že internet nezapomíná a cokoliv tam napíšete v jakémkoliv věku i kontextu, může někdo po letech vytáhnout proti vám. Politika je služba a většina z nás to dělá proto, aby se tady našim dětem žilo dobře, a chcete-li tohoto dosáhnout, nesmíte se nechat vlastními chybami zničit, ale poučit se,“ přidala radu všem kolegům ze strany.

Richterová také obhajovala nové posty ministrů a náměstků, které jsou kritizovány jako trafiky a opak slibů o šetření. „Musíme si uvědomit, jestli něco, co třeba nevypadá úplně dobře, není ve skutečnosti potřeba, aby ta změna, kterou chceme přinést, fungovala. Bohužel průvodním znamením minulé vlády byl chaos a obrovské rozpory mezi koaličními partnery. My jsme jako Piráti měli jasné experty, které jsme navrhovali na ministry nebo náměstky, a co se týče fungování v té pětikoalici, tak jsme se dohodli, že budeme mít sice více lidí a budeme odrážet tyto dotazy, ale potřebujeme týmy lidí, kteří se dohodnou napříč stranami, aby ta koalice byla funkční, ne jako ta minulá,“ vysvětlovala Richterová.

„Existuje strašně moc agend, které byly opomíjené, a byl v tom leckdy velký chaos. A my chceme, aby ta byrokracie, mnohdy zcela nepřehledná, se vyčistila, a tito lidé to právě zařídí. Takže možná na první pohled to vypadá, že neumíme spořit, ale právě tito lidé přinesou obrovské úspory v budoucnu,“ dodala Richterová.

