Vidlák: Tohle Fialovi teda nepřeju. Potká ho to před volbami

Tak ministr Lipavský působil v televizi poněkud otřeseně. Je prý tajné, jak Evropa zareaguje na Trumpovu výzvu o vyslání „mírových“ jednotek na Ukrajinu, ale spíš Lipavský vypadal, že neví, co bude. A nejistě řekl, že on tedy rozhodně bude navrhovat sankce omezující pohyb ruských diplomatů po EU. Když Lavrov už dorazil na jednání s Američany. Nebyl Lipavský „voľaký zmätený“?

To je tak, když neděláte zahraniční politiku, ale zahraniční aktivismus. Jednoho dne vám dají najevo, kam patříte a najednou si s vámi ruku nikdo nepodává, neplácá vás po zádech a všem jen překážíte. Všimněte si, že Orbán není zmatený ani trochu a narozdíl od Fialy či Lipavského ví naprosto přesně, kam se budou dějiny ubírat a jaký podíl v nich Maďarsko může mít.

Prostě se nám poněkud překreslují demarkační čáry ve světě, americký Gorbačov si konsoliduje zázemí za cenu hození spojenců přes palubu... ale to přece známe, to už jsme tady měli.

Já se nechci nikomu smát. Představte si to: Od školy do vás fedrují, že liberální demokracie musí zavládnout všude po světě včetně bývalého SSSR. Když tato doktrína spustí válku na Ukrajině, tři roky ve svatém nadšení „bojujete proti Putinovi“ s podporou většiny médií. Nadáváte ostatním do dezolátů. Berete na to peníze z USA. A najednou jako když vám někdo vypne proud, zatímco vaříte oběd. Co si ti čeští nebožáci – exponenti nejproukrajinštější kliky ze všech – mají počít?

No co... když se vám rozbije váš svět, je to stejné, jako když se vám rozbije auto. Nejdřív budete chvíli nadávat, hromovat, posílat všechny do horoucích pekel... pak zjistíte, že vám to nijak nepomůže, tak se trochu uklidníte, vychladnete a třeba si poprvé v životě vyslechnete radu, kterou jste předtím nechtěl slyšet.

Teď jsme ve fázi nadávání. Dal bych tomu pár týdnů. Pak už budou všichni liberálové notně vysílení, a protože nadávky jim život neopraví, tak třeba začnou přemýšlet.

Když tedy Trump „vypnul proud“ americké „liberální demokracie“, tak odpojené figurky v Evropě nahazují jakýsi „nouzový generátor“. Aspoň verbálně. Jak se díváte na jejich snažení?

Bohužel je to generátor, o který se posledních třicet let nikdo nestaral. Je to generátor, do kterého původně vedly trubky z Ruska a teď tam vedou trubky z Ameriky. Je to generátor, který má z USA i ty nejdůležitější díly, jako třeba družicové datalinky nebo špičkové technologie. Za tři roky války napadlo jen Orbána a pak Fica, že by se na své generátory měli podívat a udělat na nich nějakou generálku. Všichni ostatní prostě jen předali své klíčky Američanům. Takže hemžit se kolem generátoru mohou, ale jestli nastartuje, to rozhoduje Trump.

Představme si, že do léta začne příměří. Tím Trump dá najevo, že evropské obavy z Putina ho nezajímají a že se Evropané mají starat sami, když ho dráždí (jak dal už najevo). A „odpojené loutky“ začnou hlásat, jak zdvojnásobí výdaje na obranu, i když „to bude bolet“, čtěte budou se škrtat výdaje, které lidé skutečně chtějí. Jenže do toho přijdou naše volby. Vždyť na toho Fialu spadne zrovna to „nejhorší okno“!

No, to Fialovi teda nepřeju. Ohlašovat škrty těsně před volbami... To se SPOLU do sněmovny asi nedostane. My, chcimíři, to máme jednoduché. My budeme zdůrazňovat, že stejně není jak zbrojit, protože Američané nám zbraně sice rádi prodají, ale mají v nich pojistky, aby je mohli na dálku vypnout. Evropa navíc nemá vlastní síť vojenských družic. Má jen rozhádanou bandu papalášů, kteří za poslední tři roky zvládli jen pevně přidělané víčko na PET lahvi.

Petru Fialovi přeji příjemné křeče...

Představme si, pane předsedo hnutí STAČILO!, že SPOLU či STAN rozvěsí ještě před prázdninami po republice billboardy typu „Česko ubráníme za každou cenu!“, „Nevzdáme se!“, „Putinovi neustoupíme!“, „Silná armáda pro Česko!“ a v debatách začnou tvrdit, že kvůli Trumpovi prostě ty peníze musíme sehnat, i kdybychom si na ně měli půjčit. Ale zároveň budou tvrdit, že daně nezvýší a sociální výdaje neškrtnou. Jak se v takovém případě STAČILO! zachová?

Asi rozvěsíme billboardy s poděkováním vládě, že nám to tak usnadňuje... a pak začneme pokládat provokativní otázky, jestli granát za osmdesát tisíc korun něco řeší? Nebo jestli posílení české armády o deset tisíc rekrutů něco řeší? Jestli už ty zastaralé německé tanky mohu přejíždět české mosty? Jestli ještě pořád platíme za americký létající šrot, který Musk označil za šmíru? A budeme prosím bojovat proti Rusům a Američanům zároveň anebo postupně?

Prostě budeme zdůrazňovat nutnost mírové politiky všech azimutů a dobrých vztahů se všemi. Lidé si to pak ve volbách rozhodnou.

Hele, nehlodá vám někde v koutku duše červíček pochybností, že by Putin opravdu mohl vpadnout do Pobaltí nebo do Polska?

To záleží, co se domluví v Rijádu, ne? Ale silně o něčem takovém pochybuju. Proč by to Putin dělal? Co je v Pobaltí a on to nemá? Tak snad budou mít Balti rozum a nebudou žádat o raketovou základnu NATO, namířenou proti Moskvě.

Čistě mediálně: Na J. D. Vance se snesla sprška nadávek za to, kterak nechápe, že Evropané, hlavně Němci, vědí, kterak může z „nekontrolované svobody slova“ vzniknout zničující totalita. Co říct na takové argumenty?

Vidíte... a já vždycky myslel, že zničující totalita vznikne zbídačením obyčejných lidí. Vznikne dlouhodobým násilím v ulicích, vznikne nemožností najít práci a bydlení. Vznikne, protože lidé už nemají co ztratit, leda své okovy. V takovém podhoubí seženete silného vůdce ajn cvaj. A je úplně jedno, jestli ho někdo bude cenzurovat nebo ho nechá mluvit.

Tady v Evropě se situace zhoršuje, protože tu různí inženýři a doktoři bodají do lidí. Protože dodávky najíždějí do davů. Protože je drahé jídlo, drahé nájmy i drahé energie. A jak vidíte, banální byrokratické zlo, Jourová, se sice hodně snažilo o cenzuru, ale stejně se to každý dozvěděl.

Milé evropské elity, nechcete totalitu? Snadná pomoc. Levné energie, levné bydlení, levné potraviny a všichni budou jako beránci. Dokonce i cenzurovat se pak nechají.

Jako člověk se složitou rodinnou historií: Jak nahlížíte na AfD? Mně se tam nelíbí některé stopové prvky typu vyjádření čestného předsedy ve stylu „nacismus byla zanedbatelná epizoda“, nicméně politická reprezentace AfD se chová standardně a prosazuje věci, které dráždí liberály, ale smysl dávají. Tak jak to máte vy?

Kdyby CDU-CSU nezačala dělat hloupou migrační a grýndýlovou politiku, žádná AfD by nebyla. Když ale vznikla poptávka, tak se do ní zpravidla schovají i ošklivější tendence. To víte, musejí se sjednotit různé proudy do společné řeky, a tak občas vyplavávají věci, které jsme už dávno považovali za překonané.

V AfD je teď hodně vlků. Vyhraje ten, kterého budou krmit. Ale který to bude, to je předčasné říkat. Nevíme to. Neví to dokonce ještě ani AfD. Ale i v Německu platí stejný postulát. Nechcete AfD? Řešte migraci, řešte drahotu, řešte nedostatek energií. Neuděláte-li to, tak se pak nedivte.