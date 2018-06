Visegrad je parta vzdorovitých puberťáků, zuří Jaromír Štětina. A Ivan Gabal se přidal...

„Visegrádskou skupinu jsme založili k odsunu sovětské armády a sjednocení se západní Evropou. V4 k nám přivedla NATO i EU, pomohla k členství Pobaltí i Balkánu. Dnes je zdrojem štěpení Evropy a obav Západu. Hnědneme z Budapešti. Praha by měla být opět aktérem obratu, ne rozvratu,“ poznamenal Gabal.

„Visegrádská čtyřka se chová jako parta vzdorovitych puberťáků,“ poznamenal také europoslanec Jaromír Štětina.

Nedělního minisummitu některých zemí EU o migraci se nezúčastní žádný z premiérů Visegrádské čtyřky. „My jsme se domluvili, že není důvod se účastnit,“ řekl českým novinářům Babiš. Panuje podle něj názor, že nedělní schůzka je „důsledek nějaké situace v Německu“. „My máme příští týden Evropskou radu (vrcholnou schůzku EU), kde vlastně o tom budeme jednat. Takže není důvod jít na (nedělní) summit, který pravděpodobně chce přijmout závěry, se kterými my nesouhlasíme,“ dodal premiér.

Jako příklad závěrů, se kterými by státy V4 nesouhlasily, český premiér uvedl posilování pohraniční agentury EU Frontex. To by podle něj nemělo spočívat jen v navyšování počtu pracovníků, ale i ve změně kompetencí. „Přece není možné dávat Frontexu stovky milionů eur jen proto, že dělá statistiku ilegálních migrantů, místo toho, aby bojovali proti pašerákům,“ řekl Babiš.

Zapotřebí je podle něj nyní na severu Afriky zřídit střediska pro migranty, která by EU financovala a v nichž by jim zajišťovala bezpečnost. „Je potřeba zřídit skutečně nějaké tábory mimo Evropu, na území Tunisu nebo Libye... Tam by měla Evropa investovat peníze,“ řekl předseda vlády. „Je potřeba pomoci těm lidem mimo Evropu a řešit to mimo Evropu,“ dodal.

Nedělní schůzky k migraci se mají zúčastnit mj. zástupci Německa, Nizozemska, Rakouska, Španělska, Francie, Řecka, Bulharska a Malty.

Ještě před odletem do Budapešti, kde se český premiér setkal se svými protějšky z Polska, Slovenska a Maďarska, však Babiš tvrdil, že na schůzku do Bruselu jet rozhodně hodlá. „Pozvání bylo otevřené pro všechny,“ zdůraznil. Po rozhovoru s premiéry V4 ale změnil názor. „Jsem solidární s kolegy,“ zdůvodnil změnu názoru.

Na rozdíl od předsedů vlád Česka, Maďarska, Polska a Slovenska rakouský kancléř Sebastian Kurz, se kterým se premiéři v Budapešti setkali, na minisummit do Bruselu v neděli zamíří. Podle Babiše si Kurz vyslechl názor Česka, Maďarska, Polska a Slovenska „a určitě ho tam bude prezentovat“. Rakousko má podle premiéra totiž na řešení migrace stejný názor jako visegrádská čtyřka.