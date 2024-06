Vitásková: Přes Ukrajinu proudí ruská ropa. Na Slovensko, k nám. A plyn?

Úvodem Alena Vitásková zhodnotila dosavadní úřadování prezidenta Petra Pavla, který zdvihá témata, jako je tlak na zrušení práva veta či zavedení eura: „Je to náš pan prezident. To, že najdu málo věcí, se kterými mohu souhlasit s jeho názory, to se dalo očekávat, protože člověk, který v dřívější době působil jako rozvědčík a jeho žena byla rovněž u vojska, mají jiný náhled na život a na požadavky občanů. Je to vidět v tom, že začíná být mírotvůrce, ale jeho první slovo bylo posílání zbraní na Ukrajinu a válečné štváčství místo toho, abychom se snažili o mírová jednání a diplomatická jednání,“ uvedla, co by podle ní měla být skutečně role prezidenta.

„Co se týká eura, tam se zjevně ukazuje, že neví, o čem hovoří, protože to má určité podmínky. Myslím, že ekonomické záležitosti nezná a zjevně sděluje to, co si někdo přeje, abychom padli do dluhových pastí, ve kterých dnes Evropská unie je,“ doplnila Vitásková.

„Nemůžu v žádném případě souhlasit ani s tím, co předvádí vláda, do jaké těžké situace zatahuje národ. Budeme spoluzodpovědní za kroky, které vláda dělá,“ kritizovala Vitásková, jak Fialova vláda podporuje válku na Ukrajině například sháněním munice apod. „Za takovou vládu se stydím,“ doplnila.

Slovenskem nedávno otřásl atentát na premiéra Roberta Fica. Pokud se situace ve společnosti neuklidní, může být na řadě další vrcholový politik. „Sleduji politickou situaci i na Slovensku, dalo se očekávat, že takový útok může nastat. Tlaky na všechny politické vůdce, kteří chtějí mírové řešení a chtějí chránit národní zájmy, Fico avizoval už pár týdnů, než se to stalo. Tito lidé jsou skutečně v ohrožení, a nejenom oni, protože reportéři, kteří se snaží říkat pravdu nebo jiný názor, jsou ohroženi také,“ pokračovala Alena Vitásková, ředitelka institutu založeného na ochranu a podporu lidských práv a svobod.

Poté se přesunula k současné energetické politice. Ceny elektrické energie v České republice podle posledních informací Eurostatu jsou deváté nejdražší v Evropě. Vitásková naznačila, že stále dovážíme ruskou ropu a pravděpodobně i plyn. „Do České republiky se stále dováží plyn z Německa. Pravděpodobně se jedná o ruský plyn, ale to nemůžu potvrdit. Nicméně je záhadou, že při konfliktu, který mezi Ruskem a Ukrajinou je, se přes Ukrajinu stále tranzituje plyn, který denně jde na Slovensko. Za tento transport musí Gazprom Ukrajině platit, takže do jisté míry se tak částečně financuje válka. Co se týká ropy, tak podle mých informací ropu stále dopravujeme z Ruska z velké části,“ uvedla Vitásková.

„Prostě jdeme špatným směrem, jdeme do úplného zlikvidování hospodářství a ekonomické prosperity,“ uvedla Vitásková s tím, že to se týká nejen Česka, ale i dalších evropských zemí, jelikož evropská energetická politika je postavena na destrukci evropského hospodářství.

Tento týden probíhají volby do Evropského parlamentu. Od celé řady kandidujících stran a lídrů slyšíme, že zruší Green Deal. Podle Vitáskové to však není možné: „Je to politické rozhodnutí schválené už dříve ve velkém rozsahu, proto to není reálné. Několik europoslanců to není schopno zvrátit. Pokud se budeme bavit, že chceme změnit celou evropskou energetickou politiku, tak se musíme bavit o tom, že bychom nějakým způsobem museli změnit celou Evropskou unii. To si dnes nedokážu představit v této situaci. Lidé se dnes bojí a nemají na to, aby se postavili Green Dealu silou. Jen se o tom pořád hovoří, ale neudělalo se nic, ani jediná vyhláška. Nejsme schopni to změnit. Musel by přijít úplně jiný přístup k Evropské unii, je to záležitost stávajících vlád a ta naše by toho nebyla schopna,“ zopakovala Alena Vitásková.