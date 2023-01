Víte, co se stane, když tam nebudu? Babiš byl hodně ostrý. Hlavně na Fialu

Už za devět dnů si Česko bude volit nového prezidenta a kandidát Andrej Babiš v pořadu Aby bylo jasno se zostra obul do svých protikandidátů, kteří mají podporu vlády, důrazně před jejich politikou varoval. Prozradil také, jak se chce při případném vítězství v boji o Hrad chopit úřadu prezidenta i v souvislosti se spoluprací s vládní pětikoalicí, kvůli které podle jeho slov naše země trpí. Oslovit by Babiš také chtěl lidi, kteří chodí demonstrovat na Václavské náměstí. Kromě toho se také zpětně kál za některé své nepopulární kroky v době covidové pandemie.

Do studia pořadu Aby bylo jasno byli zváni také uchazeči o Hrad Petr Pavel a Danuše Nerudová. Tým Petra Pavla podle moderátorky Jany Bobošíkové zdvořile odmítl, a tým Danuše Nerudové na opakované pozvání nereagoval.

I přesto, že Babiš na svého nástupce Petra Fialu nešetří kritikou, tak si pondělní slavnostní večeři českých premiérů, na kterou jej Fiala pozval u příležitosti 30. výročí vzniku samostatné České republiky, prý překvapivě užil. „Bylo to fajn, byla dobrá, uvolněná atmosféra, diskutovalo se. Já si to celkem užil, takže fajn. Nebylo to místo na to, abychom dělali nějakou politiku, vtipkovali jsme, vzpomínali,“ sdílel Babiš své pocity z akce českých předsedů vlád.

Následně se přesunul na politickou úroveň, kdy k ohodnocení novoročního projevu Petra Fialy uvedl: „Mám pocit, že vláda je odtržena od reality. A k tomu projevu… Největší šok je příslib pana premiéra, že sníží náklady o 70 miliard. Dříve sliboval, že ušetří 100 miliard. Nejsem si jistý, jestli rozumí tomu, co řekl. Měl by specifikovat, kde se těch 70 miliard ušetří,“ řekl Babiš, že celkově Fialův projev nebyl „objektivní“.

Coby kandidát na prezidenta poté Babiš popsal, jaká je jeho hlavní vize do budoucnosti: „Mé hlavní moto jako kandidáta na prezidenta je pomáhat lidem. A já lidem pomáhal a pomáhám, každý den řeším jejich problémy. Máme tu nadaci Agrofert, kde pomáháme lidem. Kandiduji jako prezident, který by lidem naslouchal, který by řešil jejich problémy a upozorňoval na to,“ uvedl Andrej Babiš.

Problém ale v tomto směru vidí v komunikaci s vládou. Proto důrazně varuje před kandidáty na hlavu státu, kteří se těší podpoře se strany vlády: „Pokud by se stal prezidentem generál Pavel nebo paní Nerudová nebo pan Fischer, tak to jsou všichni kandidáti pětikoalice. Takže by vlastně nikdo vládě nenastavoval zrcadlo, netlačil na ně a nedoporučoval, co by měli dělat,“ upozornil expremiér.

Konkrétně k vizi hlavy státu pak ještě doplnil: „Hlava státu má přímou a důležitou kompetenci, a to je nominace členů bankovní rady ČNB, a tam já trvale kritizuji centrální banku, protože nesouhlasím s tím, že vysoké úroky skutečně zkrotí inflaci. Oni vysokými úroky devastují ekonomiku, dopadá to negativně na lidi,“ řekl, co by chtěl jako prezident svými kompetencemi ovlivnit. Dále také zmínil ekonomickou diplomacii: „Byl jsem na misích mimo EU – Asie, Afrika, Jižní Amerika, to jsou nové trhy, kde prezident může působit, a já mám osobní vztahy, dobré kontakty, můžu pomoct firmám,“ připomněl kandidát.

„Prezident není proti vládě, ale o tom, aby si uvědomili, že jsou tu problémy, které oni neřeší, nejsou akční, nerozhodují,“ doplnil a zmínil například zastropování cen energií, ke kterému došlo až pod tlakem opozice.

Co se týká zahraniční politiky, je si Babiš vědom, že ta je v kompetenci vlády, a jako prezident by zde proti vládě prý v tomto směru nešel. Podotkl ale, že zde hrají velkou roli diplomatické vztahy. Proto by Fialovi jako prezident nabídl, že by například v rámci ilegální migrace mohl Českou republiku zastupovat. „Chtěl bych to koordinovat. Přece jen pan premiér je politolog, a já jsem ten obchodník, umím dělat byznys pro naše firmy,“ doplnil.

Babiš zde rozvedl také svá slova ze svého spotu „chci prezidenta, který se postaví za ty, kteří nemají zastání“: „V České republice je milion voličů, jejichž hlasy propadly. Byli to voliči ČSSD a dalších. A pak jsou to samozřejmě lidé, kteří chodí na to Václavské náměstí. Na pódiu vystupují i lidé, kteří toho zneužívají. A není to dobře, s těmi lidmi musí někdo mluvit, a já bych s nimi mluvil, já mám rád lidi. Odpůrců se nebojím,“ dodal šéf hnutí ANO.

Došlo i na dotazy diváků, řada z nich se týkala hlavně covidové pandemie, kterou Česko provázela právě vláda Andreje Babiše. V mnoha z nich se lidé Babiše dotazovali, zda je ochoten se dnes veřejně omluvit za vyhlášku o povinném očkování, neboť to považují za zásadní věc, která ovlivní jejich volbu prezidenta. Babiš zdůraznil, že tato vyhláška nešla za ním: „Já se samozřejmě za vyhlášku o povinném očkování omluvit můžu, ale to nebyl Babiš, který rozhodoval… Byli tu odborníci. Ano, bylo to za naší vlády, ale co jsme my měli dělat? Nebylo to o mně, nechci se vymlouvat, byl jsem premiér, ale museli jsme dát na rozhodnutí odborníků. A někteří ministři zdravotnictví to s námi vůbec nekomunikovali. Prymula, ten se nechal ovlivňovat a Blatný řekl, že takhle to je, když to nechcete, tady je demise. Čau.

Přece jsme nemohli riskovat, že půjdeme proti rozhodnutí odborníků. Byla to katastrofální doba, bojovali jsme proti neviditelnému nepříteli,“ zdůvodňoval někdejší ministerský předseda Babiš tyto kroky tím, že se dělala opatření, aby se ochránili lidé.

Lidé se také zajímali o názor opozičníka Babiše na plán vlády „zavést cenzuru“. Babiš se rozesmál a pravil: „Je to skandál, je to skandálně neuvěřitelné,“ rozhodil pobaveně rukama. „Já jsem v šoku, protože přece není možné, aby nějaký pán, který je tam nominován, za kterým stojí nějaký lobbista, tu rozhodoval, co lidi můžou a nemůžou,“ řekl Babiš. Narážel zřejmě na to, že současný vládní zmocněnec pro oblast dezinformací Michal Klíma by se mohl stát národním gestorem této politiky a určovat způsob, jak se lživým obsahem bojovat.

„Není možné, aby vláda nebo ministři rozhodovali o tom, jaký názor je správný a které médium je fajn a které ne. To má příchuť nové totality,“ konstatoval uchazeč o Hrad.

Drtivá většina otázek byla o tom, zda by Babiš v křesle prezidenta podle článku 62 ústavy odvolal premiéra nebo vládu. Podle některých právníků je v krajním případě tento výklad ústavy možný. Babiš říká, že to možné není: „Prosím vás, je to nesmysl, to skutečně není pravda. Jeden kandidát se na to odvolává a slibuje lidem věci, které nemůže. Tady nejsme ve Francii, že se prezident jedno ráno probudí a řekne, že odvolává vládu. Nemáme prezidentský systém,“ řekl Babiš, že takovou otázkou by se jako prezident nezabýval.

Se smíchem ale dodal, že taková představa by se mu sama o sobě líbila: „Možná by to bylo fajn, protože je to nejhorší vláda od vzniku České republiky. Ale nejde to a nebudu lidem slibovat nepravdy,“ doplnil.

Stranou nezůstal ani rusko-ukrajinský konflikt. Pokud by Babiš stanul v čele České republiky, inicioval by mírová jednání? „Samozřejmě. Jednání se vedou, jsou tam důležití hráči. EU musí postupovat společně, ale já postrádám tu iniciativu, měla by být silnější, aby k zastavení války došlo. Všichni by se měli sejít u kulatého stolu. Je to o EU a Spojených státech. Já bych se v tom určitě angažoval,“ řekl Andrej Babiš.

Celá řada dotazů směřovala i na členy hnutí ANO, kteří působí či působili v europarlamentu, s nimiž lidé nebyli spokojeni. Zaznívalo jméno Věry Jourové nebo Pavla Teličky. U něj Babiš přiznal, že udělal chybu: „Telička… Já jsem udělal plno personálních omylů, bohužel jsem naivní, ale už jsem si zvykl. Z neznámých lidí uděláte celebrity, mají skvělé příjmy, a potom vás pomlouvají,“ pokrčil Babiš rameny.

Poté Babiš na přání zmínil své největší politické chyby, odpověď byla následující. „Asi možná to, že jsem šel do politiky jako… S naivní představou, že…,“ smál se. „Každý dělá chyby… V rámci toho covidu,“ řekl a raději začal připomínat své zásluhy, za které se „rozhodně nemusí stydět“. „Vždy jsem to dělal s maximálním nasazením. Dokonce jsem pracoval víc pro lidi, pro stát, dřív než pro vlastní firmu,“ doplnil.

Poslední dotaz, který Babiš zodpověděl, zněl: Jak by vládu donutil, aby konečně „makala pro lidi“? „Rád bych premiérovi radil, doporučoval, musel bych mu to pořád připomínat. On nemá zkušenosti. Ve vládě nechápou, jak fungují firmy a průmysl. Neznají to z druhé strany, to je jejich chyba. A hlavně mají špatnou komunikaci,“ zopakoval Andrej Babiš závěrem.

