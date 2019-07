Víte, co za konflikty by přineslo, kdyby vodu vlastnil stát, ptala se Tvarůžková zrudlého Filipa. Ten dal návrh

Velká Británie bude mít nového premiéra, bude jím muž, který si přál její odchod z EU a který je i pro odchod ve tvrdém režimu. Na to, co od Borise Johnsona může čekat zbytek světa a Evropa, se tentokrát v pořadu Interview na ČT24 ptala Zuzana Tvarůžková předsedy KSČM Vojtěcha Filipa. Kromě toho ji zajímal jeho názor na to, jak si s vlastní politickou scénou poradí český premiér Andrej Babiš (ANO), zda bude čelit dalším požadavkům, aby vládu udržel.

Británie bude mít nového premiéra v době, kdy se tříští britská politická scéna, která se snaží vypořádat s brexitem, má se jím stát Boris Johnson. To je podle Vojtěcha Filipa zpráva, která má jedno pozitivum. „A to takové, že termín odchodu Británie z EU je už pravděpodobně dán k 31. 10., jak řekl Johnson, s dohodou i bez dohody. My jsme na to připraveni,“ připomněl předseda KSČM s tím, že Sněmovna již schválila příslušný zákon, ve kterém se s Británií dohodla, že i dva roky po brexitu pro ni budou platit pravidla, která byla vyjednána v rámci Evropy.

Filip podle svých slov počítá s horší variantou odchodu Británie, tedy v podobě tvrdého brexitu. Zmínil, že když Johnson opouštěl vládu Theresy Mayové, tak to bylo právě pro jeho postoje, které vládu rozhádávaly. „Také si všimněte, že jeho největším odpůrcem a tím, kdo pohrozil a řekl, že odejde z té vlády, byl ministr financí. Je jasné, že to bude mít dopad, a to nejen na Velkou Británii, ale i na celou Evropskou unii,“ obává se předseda komunistů.

„Johnsonův postoj je sice razantní, ale žel nic nového nepřinášející pro spolupráci v Evropě,“ zhodnotil Filip, podle kterého je zpráva o tvrdém budoucí jednání špatná zpráva, na které je jedinou dobrou věcí již zmíněný termín, který prý bohužel spadá ještě do doby působení staré Evropské komise. „Vinu na brexitu má právě neschopnost a nekompetence Evropské komise v čele s Junckerem,“ zdůraznil předseda KSČM.

Europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná napsala na Twitter silná slova o tom, že jak americký prezident Donald Trump, tak budoucí britský premiér Boris Johnson mají „vystupování řeznických psů, nulovou povědomost o sociální politice a touhu prosadit vše silou“. Pod její slova by se prý Filip podepsal. „Napsala názor nejen za KSČM, ale i za mnoho dalších lidí,“ myslí si.

„Když vidíme Johnsonovy silácké řeči, tak ukazují, že on nepochopil, co se děje ve světě. A ani Trump nepochopil, že už nejsme v jednopolárním světě. Svět se už ubírá jiným směrem,“ podotkl předseda. „Copak si Johnson, který teď mluví o velkém úkolu, myslí, že zvládne jednání mezi Pákistánem a Indií? Že bude dál mluvit o tom, co bylo dříve britským impériem? To přece není pravda, jemu se nikdo podřizovat nebude,“ podivoval se předseda KSČM.

Johnson si může podle Filipa tisíckrát myslet, že obnoví britské impérium, ale neobnoví. Státy si budou pracovat po svém a budou hledat dohodu s někým jiným. „Ta dohoda na bázi OSN je možná, ale ta není o tom, že si někdo dupne a bude říkat: je to podle mého. Tak to není, Johnson zůstane sám, a to je ta realita,“ je přesvědčen předseda.

Ekonomický dopad brexitu proto nebude pouze na obyvatele Velké Británie, ale zcela jistě i na obyvatele Evropské unie. „Johnson hovořil o tom, že při tvrdém brexitu nebudou respektovat ani to, kolik v rámci dohod, které jsou v EU, mají doplatit. Myslíte si, že to je ve 21. století správně? Není,“ uzavřel Filip toto téma.

Na přetřes přišel český premiér Andrej Babiš (ANO), kterého tento týden čeká politická schůzka s prezidentem Milošem Zemanem o tom, jak budou postupovat v případě v budoucnu odvolaného ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD).

Chce KSČM nějakými dalšími požadavky docílit toho, aby byla nějakým způsobem vázána její podpora této vládě? „Před týdnem jsme hodnotili s hnutím ANO naši dohodu o toleranci. Není však dohoda splněna v té míře, že půjde o důslednou ochranu vody a převod té vody do veřejného sektoru,“ připomněl Filip jednu ze sedmi závazných podmínek, za kterých KSČM vládu podrží.

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



1. místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Je si prý vědom toho, že ochranu vody nezajistí dohromady hnutí ANO a KSČM, jelikož nedá dohromady 120 hlasů. „Ale při projednávání státního rozpočtu na rok 2019 bylo ve Sněmovně přijato doprovodné usnesení, že vláda připraví dokumenty, jakým způsobem zajistí ochranu vody, to do 30. 6. ale splněno nebylo,“ rozohnil se Filip.

„Jste si vědom, jaké nejen právní konflikty to může vyvolat, pokud by voda byla ve vlastnictví státu?“ Zajímala se dál Tvarůžková. „My chceme diskutovat o této věci a najít těch 120 hlasů pro formulaci v ústavě, která zvýší ochranu vodních zdrojů jako základní životní suroviny. Bez vody se nedá žít,“ rudl pomalu Filip při důrazném vysvětlování záměru KSČM.

Dále odpovídal na otázku, jak by s takovým vlastnictvím v případě vody mohl stát nakládat. „V každém případě by si proto mohl zřídit vlastní organizaci, může to svěřit obcím, krajům nebo za určitých podmínek to svěřit subjektům privátním, ale za podmínek, které neohrožují občany České republiky a jejich příští užívání vody,“ zdůraznil Filip.

Někteří ústavní právníci se však obávají, že by tento zákon mohl usnadnit zestátnění pozemků, kde by se voda nebo jiné přírodní zdroje nacházely. Takové riziko tu podle Filipa však není. „Tohle není naším cílem! Cílem je zabezpečit důslednou ochranu vody, aby na to stát mohl kdykoli dosáhnout, a skutečně tak zabezpečil, že vodu budeme mít nejen my dnes, ale i naše děti a naši vnuci,“ uzavřel předseda KSČM.

Psali jsme: Návrh lidovců na ústavní ochranu vody a půdy vláda zřejmě odmítne Komunisté chtějí dát do Ústavy ochranu vodních zdrojů. To je znárodňování, ozval se křik od Pirátů Opozice považuje Babiše za slabého premiéra, zastal se ho Filip Komunisté zuří na Petříčka kvůli sudeťákům. Parazitujete na minulosti, vzkázal jim

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab