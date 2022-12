Vítej, totalito. Nepěkný silvestr z Úřadu vlády - státní propaganda a zavírání nepohodlných

TÝDEN V MÉDIÍCH Neziskovky, které se zabývají bojem s dezinformacemi, by měly inkasovat 50 milionů; a dvojnásobek, 100 milionů korun ročně, by pak měla dostávat nezávislá média, která v boji s fake news pomohou. Ale raději o tom nemluvme jako o kupování si médií a kladivu na čarodějnice proti všem nepohodlným, protože dnešní šlechta už dopilovává znění paragrafů. V posledním mediálním přehledu roku Petr Žantovský informuje také o manifestu, který je ignorován celým mediálním i politickým mainstreamem,

Poslední letošní mediální přehled začneme článkem, který pod titulkem Vláda má plán pro boj s dezinformacemi, chce stíhat šiřitele, sdělila ČTK vyšel v Deníku N. „Mohla rovnou napsat: ‚S cenzurou do nového roku a nikdy jinak.‘ Už se o tom v PL psalo, tak jen stručně. Pracovníci Úřadu vlády ČR a ministerstva vnitra vypracovali plán na boj s dezinformacemi. Stát by mohl jejich šiřitele stíhat, odstřihnout takové weby od reklamy státních institucí nebo desítkami miliony korun podporovat nezávislá média, která se snaží dezinformace potírat. Současný vládní zmocněnec pro oblast dezinformací Michal Klíma by se pak mohl stát národním gestorem této politiky a určovat způsob, jak s takzvanými fake news bojovat,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

V tom plánu se výslovně píše: „Předloží se vládě návrh zákona doplňujícího trestní zákoník o trestnou činnost vědomého a záměrného šíření dezinformací s cílem významně poškodit demokratický charakter státu či jeho klíčových bezpečnostních zájmů.“ – „Tato úžasná cenzurní orwellovština je provázena nebývalou štědrostí. Neziskovky, ‚které se zabývají bojem s dezinformacemi‘, by měly inkasovat 50 milionů a dvojnásobek, 100 milionů korun ročně, by pak měla dostávat ‚nezávislá‘ média, ‚která v boji s fake news pomohou‘,“ žasne mediální analytik nad fintou, jakou se zajistí, aby spřízněným neziskovkám a médiím přiteklo díky krokům Fialovy vlády 150 milionů korun od státu.

Média označená za nezávislá budou jen režimní tlampače

„Mám tu vážný problém s přívlastkem ‚nezávislý‘. Jestliže budou nějaká média – nejspíš ta typu Forum24, Neovlivní, Hlídací pes a tak dále – inkasovat od státu zmíněné peníze, kde pak bude jejich ‚nezávislost‘? Stanou se z nich regulérní a přiznané režimní tlampače, vytrubující do světa státní propagandu. Je to tak už dnes, jen to nemá to oficiální krytí. Tak teď už to máme černé na bílém,“ konstatuje Petr Žantovský.

Když ta zpráva vyšla, napsal mu Jindřích Rajchl e-mail, kde mimo jiné stojí toto: „Tohle je institucionalizace cenzury v České republice. Kupování si médií a fact-checkerů a kladivo na čarodějnice proti všem nepohodlným. Pokud tohle projde, tak počítám, že taková půlka z tohoto mailing listu (psáno jako vnitřní korespondence jedné diskusní skupiny, pozn. Petra Žantovského) bude mít do roka na krku trestní stíhání. To budou teprve ty pravé politické procesy! Tvrdíš, že kvůli Putinovu dekretu tady bude litr benzínu stát 150 korun nebo nebude vůbec? Šup s tebou do basy!“ – „Už jsem na tomto místě vítal kdeco, nejčastěji cenzuru, znovu se vracející po třech desítkách let relativní svobody slova. Dnes už to musím říct natvrdo: Vítej, totalito!“ pronáší mediální odborník.

Manifest, pod nímž nejsou podepsaní profláklí petenti

Navzdory tomu, že by se mohlo zdát, že následující text do mediální rubriky nepatří, je to jen na první pohled. „Následující manifest významných českých intelektuálů je totiž ignorován celým mediálním i politickým mainstreamem, a tak mi přijde správné jej tady zveřejnit. U jeho zrodu stáli Matěj Stropnický, Jan Kavan a Václav Hořejší. Mezi signatáři najdete jména jako Marek Hrubec, Ladislava Chateau, Eva Kantůrková, Jiří Plocek, Veronika Sušová-Salminen, Eduard Chmelár, Daniel Veselý, Ilona Švihlíková, Radim Valenčík, Zdeněk Zbořil a mnoho dalších, vesměs respektovaných odborníků z různých oborů. Pokud by se někdo z vás chtěl připojit, lze to na adrese vaclav.horejsi@img.cas.cz,“ sděluje Petr Žantovský a přidává znění manifestu:

MÍR A SPRAVEDLNOST

I.

Po deseti měsících války na Ukrajině je zřejmé, že zbraněmi tento konflikt, tak jako mnohé jiné, vyřešit nejde. O životy přicházejí další a další lidé, vojáci i civilisté, zejména ukrajinští. Několik milionů lidí před válkou uprchlo za hranice Ukrajiny. Rodiny jsou rozdělené, životy přetržené, země je pustošena. Města se mění v trosky, elektrárny, mosty, silnice, školy i nemocnice jsou ničeny bombardováním. Nebýt západní pomoci, ukrajinský stát by dávno zbankrotoval.

II.

Ukrajina krvácí. Ačkoli o příčinách války lze vést nekonečné spory, je jasné, že podle mezinárodního práva je za její bezprostřední rozpoutání odpovědné Rusko. Poté, co byly jeho domnělé i skutečné bezpečnostní obavy ignorovány, přešlo Rusko z konfliktního, neúspěšného dialogu diplomatů k fyzickým bojům na území napadeného státu.

III.

Ukrajina je ale zároveň bojištěm střetu, který ji od začátku přesahuje: na její straně je do něj zapojen i Západ, a to především mohutnou vojensko-finanční podporou a uvalenými sankcemi.

IV.

Sankce, které Západ a zejména evropské země na Rusko uvalily, nesplňují očekávání, s nimiž byly přijaty. Ruský postup nezastavily, nezmírnily, a dokonce nijak závratně ani nepoškodily ruskou ekonomiku. Ubližují naopak evropským domácnostem a firmám, včetně českých. Evropu a zvlášť Česko drtí inflace, na níž má válka významný podíl. Život nás všech se zdražil, a ačkoliv to není příjemné nikomu, těch u moci, kteří nejvíc volají po válce, se zdražování života dotýká nejméně.

V.

Probíhají cvičení, roztáčejí se kola zbrojení a jakmile se roztočí, bude stokrát těžší válku zastavit. Šetříme, abychom mohli válčit. Odkládáme investice, abychom mohli válčit. Zadlužujeme se, abychom mohli válčit. Válka si postupně podmaňuje všechna rozhodnutí západních vlád i té naší.

VI.

A právě otevřený válečný střet Západu s Ruskem na území Ukrajiny je tím největším nebezpečím, které dalece přesahuje všechny již existující ekonomické dopady války. Použití jaderných zbraní si jistě nepřeje žádná strana konfliktu. Je však po letech jako hrozba znovu reálné. Je neuvěřitelné slyšet hlasy, které říkají, že se ani jadernou hrozbou nemáme nechat odstrašit.

VII.

Odmítáme se této logice podřídit. Další pokračování, natož eskalace války není v zájmu nikoho krom zbrojařského průmyslu, i když se nás mnozí snaží přesvědčit o opaku. Většina válek v historii neskončila úplnou porážkou jedné strany a její kapitulací, jak si ji válečná strana představuje. Většina válek neskončila jako 2. světová válka. Obvykle války končí dříve, a to mírem. Výkřiky typu „ať Rusko odtáhne a bude mír“ nic neřeší, nic takového se samo od sebe nestane.

VIII.

Nevidíme do hlav ruské vládě, abychom znali její plán, nevidíme ale ani žádný plán našich vlastních, západních vlád včetně té české, žádný plán, který by kamkoli směřoval. Plán zvaný sankce selhal. Chápeme, že je těžké to uznat, ale předstírání, že sankce fungují, nezvyšuje důvěryhodnost našich vlád ani v nejmenším. Plán podpory boje do posledního muže je fanatický a nepřijatelný. A jiný plán není.

IX.

Proto je třeba přimět naši vládu k tomu, aby začala pracovat nikoli pro válku, ale pro spravedlivý mír. Ten se má postupně stát společným požadavkem všech evropských vlád vůči vládám Spojených států a Ruské federace. Především jejich vůle a rozhodnutí Ukrajiny jsou klíčem k budoucímu jednání o míru. Nic takového se ale nestane bez tlaku veřejnosti, nás, lidí.

X.

Jde nám o spravedlivý mír. Mír, k němuž se rády nerady připojí všechny strany konfliktu, mír, který bude garantován všemi relevantními stranami, mír, jehož přesnou podobu neznáme, nemůžeme ji znát a ani ji nemáme chtít znát. Bude předmětem dlouhých a bolestivých vyjednávání. Mír mají samozřejmě dojednávat politici se svými diplomaty a experty. Oni vládnou, oni ať jednají. My ale požadujeme, aby jednali v zájmu spravedlivého míru. A aby začali jednat okamžitě a v první řadě se zasadili o co nejrychlejší příměří. Proto se ustavujeme jako mírová iniciativa „MÍR A SPRAVEDLNOST“ a vyzýváme českou vládu, aby:

1/ ukončila slovní podporu válce a šíření nenávisti vůči kterémukoli státu či jeho představiteli, a potlačování názorů, které válku kritizují,

2/ podnikla veškeré kroky vedoucí k dosažení urychleného příměří, jehož součástí bude i přerušení dodávek zbraní, a poté k jednání o spravedlivém míru, a to se svými evropskými partnery s cílem získat pro mír i vládu USA,

3/ požadovala po ostatních evropských vládách v Radě EU poctivé a nestranné vyhodnocení dopadu sankcí uvalených na ruskou ekonomiku a zároveň naopak dopadu těchto sankcí na obyvatelstvo a ekonomiky evropských zemí,

4/ zdržela se jakékoli podpory uvalování dalších sankcí do doby vyhodnocení efektů sankcí již existujících ve smyslu bodu 3 a pokud se prokáže, že jsou pro Rusko neúčinné, kdežto pro evropské země a jejich obyvatelstvo poškozující, požadovala jejich zrušení,

5/ soustředila se na zmírňování dopadů války, inflace, drahoty a sankcí a zajistila skutečnou, účinnou a rychlou pomoc českým obyvatelům a podnikům.

Rozumné chování až po vyčerpání všech jiných možností

„Takže co vám popřát do nového roku? Jedině to, aby se přání uvedená v tomto manifestu splnila a aby to všechno nedopadlo jako v onom Katzově zákoně, jenž říká: ‚Lidé a národy se začnou chovat rozumně teprve až po vyčerpání všech ostatních možností.‘ S díky za celoroční spřízněnost a s přáním všeho dobrého váš Petr Žantovský,“ vzkazuje čtenářům Parlamentních listů mediální analytik.

