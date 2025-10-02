Vítek Prokop: Hnutí STAČILO! může být klíčovou překážkou návratu Fialovy vlády

„V moment, kdy budeme zastoupení ve sněmovně, tak matematicky nemůže Fiala znovu sestavit svoji vládu,“ říká Prokop a připomíná, že v roce 2021 propadlo téměř milion hlasů, převážně z levé části politického spektra. Letos by podle něj mohla být situace jiná.
Za zásadní Prokop považuje kritické zhodnocení dosavadního vládnutí. Mluví o kumulativní inflaci přes 30 %, ústupu státu z klíčových oblastí a řadě opatření, která podle něj dopadají zejména na běžné občany: „Likvidace České pošty, úřadu práce, zkrácení valorizace důchodů, omezení studentských slev na jízdné, snížení podpory stavebního spoření, zastropování cen energií na příliš vysoké úrovni – a to není vše,“ vypočítává.
Důvěra veřejnosti byla podle něj zklamána opakovaně. „Sliboval vám, že nikoho nenechá padnout — a stal se pravý opak,“ konstatuje. Prokop připomíná i konkrétní případy, které ilustrují ztrátu důvěry: „Slibovali, že se nebudou zvyšovat koncesionářské poplatky – dnes je musí platit i ti, kdo nemají televizi. Slibovali, že se nezvýší věk odchodu do důchodu. A co se stalo?“
Prokop zároveň kritizuje to, co označuje za nedostatek demokratické kultury: „Tvrdí o sobě, že jsou demokraté – co za demokraty nechce referenda?“ ptá se a připomíná také mediálně známé kauzy – IKEM, Bitcoin, kampelička či předražené polní kuchyně.
Alternativu má podle něj představovat Program národní obnovy, na kterém se podíleli mimo jiné profesor Petr Drulák a docentka Ilona Švihlíková. „Pod jedním praporem a s jediným cílem se sjednotila široká paleta osobností, připravená začít budovat novou republiku,“ říká Prokop.
Zároveň však dodává, že politická změna nebude možná bez účasti voličů. Připomíná, že iniciativy jako Milion chvilek dokázaly zmobilizovat své příznivce. „A co vy?“ ptá se na závěr. „Do voleb zbývá posledních pár hodin – ideální čas přemluvit rodinu, přátele, kolegy, kohokoli, komu není osud této země lhostejný.“
autor: Jan Procházka