Vítězství Le Penové se nekoná. Levice ovládla volby

informovala agentura Reuters, ve druhém kole hlasování parlamentních voleb získala nejvíce křesel.

Podle odhadu IFOP pro televizní stanici TF1 by Nová lidová fronta mohla ve druhém kole hlasování získat 180 až 215 křesel v parlamentu, zatímco průzkum agentury Ipsos pro France TV předpovídal levicovému bloku 172 až 215 křesel. Průzkum Opinionway pro C News TV uvedl, že Nová lidová fronta by mohla získat 180 až 210 křesel, zatímco průzkum Elabe pro BFM TV jí předpovídal rozmezí 175 až 205 křesel.

Blok prezidenta Emmanuela Macrona byl podle těchto průzkumů mohl skončit v boji o druhé místo s těsným náskokem před RN Marine Le Penové. Prezidentský tábor pod hlavičkou Spolu by získal dle Le Monde 150 až 170 křesel. Národní sdružení (RN) a její spojenci (frakce strany Republikánů ) by získali 132 až 152 křesel. Samostatná strana Republikánů by získala dle predikce 57 až 67 křesel.

Pokud se konečné výsledky, které budou upřesněny v následujících hodinách, budou pohybovat v těchto mezích, pak – jak Le Monde upozorňuje – nezíská žádná strana absolutní většinu v Národním shromáždění, dolní komoře francouzského parlamentu, v podobě 289 křesel.

Ještě před vyhlášením předběžných výsledků druhého kola po uzavření posledních volebních místností ve 20 hodin se dle serveru France24 francouzský prezident Emmanuel Macron setkal s premiérem Gabrielem Attalem a s lídry stran jeho koalice Spolu. Právě vládní strana prezidenta Emmanuela Macrona se před druhým kolem předčasných parlamentních voleb začala spojovat i s koalicí levicových stran, aby jejich kandidáti společně kandidovali proti Národnímu sdružení (RN) Marine Le Penové.



Francouzi měli o druhé kolo voleb nebývalý zájem a značnou účast hlásilo tamní ministerstvo vnitra již v poledne, když dosahovala 26,63 %. Francouzský Le Monde píše, že volební účast se v 17 hodin blížila 60 % a celková účast se podle průzkumu agentury Ipsos Talan odhaduje na 67 %. Odhady celkové účasti agentur Elabe dosahují na 67,1 % a IFOP na 67,5. V prvním kole dosáhla účast 66,7 %.

Le Monde po uveřejnění téměř 60 % účasti voličů k 17. hodině připomíná, že tolik Francouzů nepřišlo k volbám od parlamentních voleb, které následovaly po zvolení Françoise Mitterranda do Elysejského paláce v roce 1981.



Vítěz prvního kola voleb – 28letý lídr kandidátky Národního sdružení (RN) Marine Le Penové Jordan Bardella už před uveřejněním výsledků poukázal, že má šanci stát se předsedou příští vlády v případě, že RN získá v dolní parlamentní komoře většinu, tedy alespoň 289 křesel z 577. Pro Le Figaro uvedl, že jsou „skutečnou republikánskou frontou“. Právě tímto spojením se označuje koalice ostatních stran, která se po prvním kole voleb dala dohromady proti RN.

„To je velký rozdíl oproti všem ostatním volbám. Před Francií se otevírají dvě jasné cesty. Buď koalice vlastenců a republikánů, kterou vedu a která brání Francii, ale která také chrání republiku před těmi, kdo ji chtějí poškodit a kdo v ní chtějí vyvolávat problémy. Nebo spojenectví toho nejhoršího – krajní levice – s vyhlídkou na Jeana-Luca Mélenchona jako premiéra,“ zmínil Bardella, že by místo něj v případě jeho neúspěchu mohl ve francouzském premiérském křesle usednout krajně levicový Mélenchon.

Levicový lídr Jean-Luc Mélenchon po uveřejnění odhadů výsledků dle Reuters uvedl, že porážka prezidenta Emmanuela Macrona byla druhým kolem hlasování jasně potvrzena a Macron by měl podle Mélenchona vyzvat levicovou koalici Nová lidová fronta k sestavení vlády.

Prezident Macron, jehož koalici průzkumy předpovídaly neúspěch, pak po prvních výsledcích voleb dle večerníků neplánuje učinit žádné prohlášení. „V této fázi“ prý neplánuje žádný projev.



Macron předčasné parlamentní volby ve Francii vyhlásil po neúspěchu své vládní koalice ve volbách do Evropského parlamentu na začátku června. Neúspěšně však skončilo pro jeho Spolu též první kolo voleb, kdy jeho centristé skončili až třetí s 20 % hlasů za Národním sdružením (RN) na místě prvním (s 33 %) a za sjednocenou levicí na místě druhém (s 28 %).



Po výsledcích prvního kola Macron naznačil, že je odhodlán udělat vše pro to, aby Národní sdružení nezískalo nadpoloviční většinu křesel a v řadě volebních obvodů své kandidáty z volebního klání stáhl, aby voliči vybírali jen ze dvou možností – z kandidáta Národního sdružení a z kandidáta proti straně Marine Le Penové. Právě její RN již 39 mandátů získalo rovnou v prvním kole, nyní ovšem proti ní stálo v boji o více než 500 mandátů spojení většiny ostatních stran, spojených do republikánské fronty.