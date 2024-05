Vláčený docent Tuleja? A což takhle proklepnout profesuru Fialy, nabízí novinářům Žantovský

reklama

Zásadním tématem tohoto týdne bylo nepochybně výročí konce druhé světové války. „Někdo ho stanovuje na 8., jiný na 9. května. Ale málokdo ví, že ten rozdíl je kromě různých politických zájmů dán časovým posunem, kdy se v jednom časovém pásmu kapitulace podepisovala a v jiném zaznamenávala. Dnes se z toho dělá naprosto absurdní politikum, když ten, kdo si připomíná 9. květen jakožto svátek tradiční, je automaticky nálepkován tím, že je, jak říkal pan prezident Havel, přítel starých pořádků. Je to nesmysl a úplná absurdita. Co se týče mediálního prostředí a mediální reflexe událostí, které to připomínají, chci zmínit jedinou věc. Čekal jsem, s čím vystoupí prezident Pavel, jakožto vrcholný představitel někdejšího totalitního režimu a rozvědčík, který měl naši socialistickou zemi vést do boje proti imperialismu,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Jak se dalo očekávat, vystoupil 8. května, ale udivilo, že se tomu takřka vůbec nevěnovala média. „Mě v jeho vystoupení zarazily dvě věci. Jednou z nich bylo, když naprosto suverénně srovnal druhou světovou válku s dnešním konfliktem na Ukrajině. Přitom to je zcela nesrovnatelné, je to ahistorické. Nevím, kdo mu ten projev psal. Musel to být člověk, který měl poslední vysvědčení ze čtvrté třídy základní školy, nebo tím sledoval nějaký politický cíl, což asi bude blíže k pravdě. Každopádně je to srovnání zcela scestné, účelové, politické, je dnešní. Nemůže platit už jen proto, že ve druhé světové válce zahynulo 60 milionů lidí, z toho bezmála 27 milionů občanů Sovětského svazu, ať už v uniformě nebo v civilu, 6 milionů Židů. Jenom na českém území při osvobozování padlo nějakých 20-25 tisíc vojáků Rudé armády,“ připomíná mediální analytik.

Proč jsme zůstali osamoceni, prezident Pavel už neříká

V době genocidy za protektorátu zahynulo přibližně 300 tisíc lidí. „Tohle všechno srovnávat s víceméně lokálním konfliktem na Ukrajině je cynické a nehodné hlavy státu. Aspoň víme, koho máme za prezidenta. Zaujalo mě také, když Pavel pravil, zkusím ho parafrázovat co nejpřesněji, že v letech 1938 a 68 jsme stáli osamoceni proti zvůli, proti totalitě, proti nebezpečí. Ale už neřekl, proč jsme stáli osamoceni. Vůbec nezmínil, že nás v Mnichově naši nejbližší spojenci – Velká Británie a Francie – prodali Hitlerovi za velký úsměv premiéra Chamberlaina a výkřik ze schůdků letadla: ‚Přivezl jsem vám mír‘. To byla jeho, jak se dnes říká, populistická vějička, kterou odstartoval na skoro sedm let lítý boj o přežití našeho národa. O Francouzích ani nemluvě. Proč jsme stáli sami? Protože nás tito lidé a tyto státy nechali osamocené,“ zdůrazňuje Petr Žantovský.

V roce 1968, když k nám napochodovaly armády Varšavské smlouvy, jsme také zůstali sami. „A to proto, že Amerika v té době prováděla politiku détente, což je něco jako politika appeasementu, usmiřování, která byla připisována právě Chamberlainovi zejména vůči Hitlerovi. A byl to velice příbuzný příběh. Američané dali od veškerého dění ve střední Evropě ruce pryč, jako kdyby se to nedělo. Po celém světě protestovaly spisovatelské organizace, významné osobnosti, držitelé Nobelových cen podepisovali petice proti obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy. A co udělala Amerika? Nic, otočila se zády. Takže jsme opět stáli osamoceni. Ale to nám pan prezident neříká. Na tyto otázky bychom si měli odpovídat primárně. A sekundárně na otázky, proč se ho na to média neptají. Prostě proto, že to není v jejich politickém zájmu. To je moje celkem jednoduchá občanská odpověď,“ podotýká mediální odborník.

Dva připravené odstřely, pouze každý v jiných kulisách

Už nejméně půl druhého týdne to vypadá, že česká společnost nežije ničím jiným než vědeckými publikacemi, odbornými články, tituly funkcionářů a jejich posty na vysokých školách nebo jejich povoláváním na posty ještě vyšší. „Třeba ministerské. Mluvím samozřejmě o Pavlu Tulejovi, ale nikoli v té ministerské rovině, nýbrž v té vysokoškolské, i o docentu Ševčíkovi. Včera jsem si přečetl na Seznam Zprávách velice zajímavý článek od akademického pracovníka, který popisuje, co jsou to ty takzvané predátorské časopisy, o nichž se neustále mluví, proč některé jsou a jiné ne v tom Beallově seznamu uvedeny. Vytváří docela dobrou a poučnou analýzu situace, nicméně už skutečnost, že článek má titulek ‚Diagnóza: Mýty o české vědě aneb Čemu prospěli docenti Tuleja a Ševčík‘, je velmi zavádějící a demagogická,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Kauzu docenta Tuleji vnímá jako jednoznačně účelovou, když ho někdo nechtěl na místě ministra pro vědu a výzkum. „Z jakých důvodů, to se těžko dozvíme. Každopádně to, že na něj ‚prasklo‘, že publikoval v nějakých tzv predátorských časopisech, a to právě v den, kdy dostal nabídku stát se ministrem, přece není náhoda. Na náhody v tomto smyslu nevěříme. Tohle byl připravený odstřel, stejně jako byl připravený odstřel Miroslava Ševčíka z funkce děkana. Jen to mělo úplně jiné kulisy, jiné důvody, a taky – myslím si – podstatně jinou nezákonnou rovinu. Je otázka, jak to posoudí soud, který probíhá. Nicméně docent Tuleja publikoval v jakýchsi časopisech, byl také rektorem Slezské univerzity a je to člověk, který se pohybuje ve své vědě, tedy v ekonomii, dlouhodobě a standardně. Do minulého týdne jsem proti němu neslyšel jedinou výhradu,“ poukazuje mediální analytik.

Profesura je spjata s dlouholetým působením, jen u Fialy ne

Na tomto článku, který logicky a přehledně shrnuje otázky týkající se docentur, o čemž nemusí mít člověk všechny informace, ho zaujalo několik skutečností, u nichž by se rád zastavil. „Zaprvé docent je pedagogický titul, nikoli vědecký. Nejvyšší vědecký titul je Ph.D., titul psaný za jménem. Prosím nesměšovat to. Pedagogické tituly jsou docent a profesor a vesměs bývají spjaty s dlouholetým pedagogickým působením toho člověka na akademické půdě. Takovou výjimkou je náš premiér Fiala, který byl profesorem už krátce po třicítce, čili toho působení na vysokoškolské půdě opravdu neměl tolik. Doporučuji tedy jeho akademickou kariéru našim investigativcům k prostudování. Pokud se chtějí zabývat touto problematikou, tady mají úplně ideální prostor, já to za ně dělat nebudu,“ přichází Petr Žantovský s vhodným tipem na bádání, proč v tomto případě nebylo dlouholeté pedagogické působení zapotřebí.

Titul docenta se získává procesem zvaným habilitace, kdežto u profesury je to jmenovací řízení. „Rozdíl mezi tím je, že u jmenovacího řízení kromě zásluh odborných a pedagogických je třeba přednést profesorskou přednášku před příslušným sborem ctihodných akademiků z vlastní i jiných škol a o ní se poté vede odborná diskuse. Výsledkem je doporučení nebo naopak nedoporučení udělení titulu profesor, což přísluší prezidentovi. V případě docenta titul uděluje rektor příslušné vysoké školy, na které byla habilitace obhájena. Habilitace předpokládá odbornou práci napsanou právě pro účel tohoto habilitačního řízení. Čili je to napůl odborná a napůl pedagogická pozice tím, že to předpokládá tu odbornou práci. Ale také to znamená, že každá škola si stanoví trochu jiné – on to tam pan autor píše – požadavky na tu docenturu. Souvisí to s tím, že jednotlivé obory jsou těžko souměřitelné,“ podotýká mediální odborník.

Náš soudruh to ví nejlépe. I když má jen čtyři třídy základní školy

Úplně jinak pracuje s udělováním docentur třeba Fakulta strojní, jinak Fakulta humanitních studií. „To jsou nesouměřitelné věci, které nelze nacpat do jednotné škatulky. To samo o sobě vyčítám novinářům, že tady mávají – tím nemyslím tohoto pana akademika, který v článku uvádí, že působí mnoho let na akademické půdě – a šermují těmi docenty a různými obviněními, přičemž se vesměs ohánějí věcmi, o nichž nemají sebemenší ponětí. Potom to slouží k politickému boji. Podívejte se, co z toho teď vzešlo. Jen za pátek se objevily otazníky nad panem docentem Havlíčkem z ANO. A další poměrně nactiutrhačné články se sešly na adresu Danuše Nerudové. Teď se všichni novináři budou předhánět ve znalosti akademických titulů a v tom, čím jsou podmíněny a naplněny a kde co dalšího. Přitom málokdo z nich má vůbec magistra. To je opravdu velice těžké se v takové situaci pohybovat,“ míní Petr Žantovský.

Připomíná mu to 50. léta a akce typu „Mládež vede Brno“, kdy se sbor aktivistů bez sebemenší kompetence odborné nebo pracovní pustil k nějaké práci, funkci či řízení něčeho. „A to jen z toho důvodu, že to je prostě ‚náš soudruh‘. Náš soudruh to ví nejlépe. Je jedno, že má čtyři třídy základní školy, ale náš soudruh to ví lépe než ten ošklivý docent z opačného tábora, protože je ošklivý. Netušil jsem, že se tohoto způsobu třídního boje ještě někdy dočkám, když jsme v 89. roce cinkali klíči. Ale je tady zpátky. Uráží mě, jak se tu operuje s pojmy z odborného prostředí, o nichž většina z těch lidí nemá ani páru. Nevím, kam až to může jít. Může to zpochybnit už kdekoho. Kdejaký pisálek si vezme kohokoli na paškál a najde na něm tolik ošklivých chlupů. Co potom? Svrhneme všechny akademiky a založíme Revoluční tábor míru a kapitalismu a budeme si tady vládnout podle zákonů džungle? Už to tak vypadá. Bohužel,“ žasne mediální analytik.

Postup izraelské zpěvačky do finále způsobil šok v Eurovizi

Závěrem velice ilustrativní perlička ze světa, kterým se v Týdnu v médiích obvykle nezabýváme, a to ze světa showbyznysu. „Médii prošla informace, že z proběhlého semifinále písňové soutěže Eurovize postoupila zástupkyně Izraele Eden Golanová. Podle titulku na Novinkách to vyvolalo šok v Eurovizi. Ptejme se, proč ‚šok v Eurovizi‘ vyvolal postup nějaké zpěvačky z nějaké země. Má to znamenat, že Eurovize už není písňová soutěž, ale politická soutěž? Je to Festival politické písně Sokolov? Nebo je to Sovětská píseň Ostrava? Nebo je to Zlatý palcát? Nebo v co se to vlastně změnilo? Pamětníci si jistě vybavují Eurovizi ze 70. let, kdy v ní vítězili umělci jako skupina ABBA se svým slavným songem Waterloo. Ten opravdu neměl žádný politický podtext ani žádnou notu, která by se dalo interpretovat politicky. Ale teď zpěvačka jen proto, že se líbí, ale pochází ze Státu Izrael, vyvolává šok,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Semifinálový večer se konal ve švédském Malmö, v jehož ulicích během show protestovaly tisíce propalestinských demonstrantů. „To má být ten šok, že Palestinci, kteří mají s Izraelem jaksi nevyrovnané vztahy, co mají, bohužel, formu válečného konfliktu, protestují. Ale ty nevyrovnané vztahy mají mnoho desítek let. Přinejmenším můžeme mluvit o 20. století a různých pohybech na geopolitické mapě Palestiny nebo toho někdejšího biblického Kanánu, místa střetávání nějakých zájmových skupin. Už od 20. let v Palestině působila britská správa, proti ní tam stál náboženský konglomerát v čele s Velkým muftím jeruzalémským, který ve 30. letech navštívil v Berlíně Hitlera a náramně si notovali, protože měli společného nepřítele, totiž onoho velkého světového Žida. A to, že Palestinci pomáhali a podporovali nacismus během následujícího období, je veřejně známá historická pravda. Na tom nic tajného ani objevného není,“ podotýká mediální analytik.

Zbytečná gesta, která nepatří ani do sportu, ani do kultury

Asi by nemělo smysl připomínat všechny tyto historické záležitosti, kdyby někdo nevnášel do naprosto odlehlého tématu politickou notu. „A neříkal, že se nesmí izraelská zpěvačka umístit, byť je třeba lepší než ostatní zpěváci, jen proto, že je z Izraele. To je něco naprosto nepřijatelného. Je to stejně nepřijatelné, jako když na olympijských hrách nesmějí nastoupit sportovci z Ruské federace pod insigniemi a vlajkou své země a musí tam vystupovat jako jednotlivci, kteří sice reprezentují jakousi společnou enklávu, ale Ruská federace jako taková není do toho klání připuštěna. To jsou naprosté zbytečnosti, gesta, která opravdu nepatří ani do sportu, ani do kultury. Pokud Eurovizi vůbec ještě můžeme dnes považovat za kulturu. Obávám se po této eskapádě s izraelskou zpěvačkou, že už asi ne. Protože se zcela jasně ukázalo, že je to soutěž, která má mít politický význam, a nikoliv umělecký,“ dodává Petr Žantovský.

