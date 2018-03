Vláda by měla projednat Opatu či hledat peníze na důchody

Ministři mají v nezvyklém čtvrtečním termínu projednat také například návrh poslance ČSSD Jaroslava Foldyny, který chce zavést mírnější danění příjmů ze zaměstnání v cizině.

Se jménem nového náčelníka generálního štábu přišla Šlechtová minulý týden. Opata by měl do funkce nastoupit 1. května. Šlechtová ČTK ve středu potvrdila, že návrh na změnu v čele generálního štábu vládě přednese. Opata by měl ve funkci nahradit Josefa Bečváře. Změnou se bude dnes před polednem zabývat i sněmovní výbor pro obranu, jeho stanovisko je jen doporučující. Náčelníka generálního štábu podle zákona jmenuje na návrh vlády hlava státu. S prezidentem Milošem Zemanem již Šlechtová výměnu předjednala. Zásadní nesouhlas není očekáván ani od poslanců.

Andrej Babiš ANO 2011

Premiér v demisi

předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Karla Šlechtová BPP

Ministryně obrany v demisi

ministryně obrany Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Novela Ministerstva financí by měla usnadnit převod peněz z tzv. Fondu privatizace do státního rozpočtu a naopak. Rovněž by se měl snížit počet výdajů, které bude z fondu možné financovat. Fond privatizace jsou fakticky zvláštní účty, na kterých jsou peníze převedené v roce 2006 ze zrušeného Fondu národního majetku na Ministerstvo financí. Zároveň na účty plynou peníze z privatizace a dividendy od společnosti ČEZ. Ke konci loňského roku bylo ve fondu podle ministerstva financí 21,96 miliardy Kč.

Foldynův návrh má pomoci řešit kauzu českých lodníků v Nizozemsku, kteří musejí odvádět daně v tuzemsku. Poslanec navrhuje, aby se příjmy nezdaňovaly jako superhrubá mzda, ale jen jako hrubá mzda. Podle návrhu stanoviska vlády však jeho předloha neřeší problematiku českých lodníků vhodným způsobem. Kabinet by podle legislativců měl návrh odmítnout.

Psali jsme: Kvůli Babišovým výhradám k šéfovi GIBS se sejde vedení Bezpečnostní rady státu Prezident Zeman přijal šéfa ČEZ Beneše. Řešili spolu například situaci v Bulharsku Zemanova chráněnka Šlechtová, vliv proruského okolí. Kamberský z LN bije na poplach před bezpečnostním rizikem Šlechtová do měsíce rozhodne o způsobu nákupu vrtulníků

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp