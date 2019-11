Vláda chce Čechy vychovávat: Nekuřte, nejezte tučné a nepijte tolik

Délka života se u Čechů, Moravanů a Slezanů sice prodlužuje, ale doba, kdy si lidé užívají života bez zdravotních problémů, se v Česku nemění. V praxi to znamená, že české zdravotnictví stojí stále víc a kabinet Andreje Babiše s tím chce něco udělat.

„Stát si dal závazek, že počet lidí, kteří rizikově konzumují alkohol, zredukuje do deseti let na polovinu. Vyplývá to z vládního materiálu Zdraví 2030, jehož cílem je určit směr rozvoje zdravotní péče v příštích letech,“ píší k tématu páteční Lidové noviny.

„Chtěli bychom více cílit na ovlivňování rizikového chování, které ve všech srovnáních Česko znevýhodňuje a je zátěží pro celý systém, nejenom zdravotnický, protože dneska se už ví, že zdraví je podmínkou sociálního a ekonomického rozvoje,“ uvedla k tomu náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová.

Dnes muži žijí bez zdravotních problémů do přibližně 62 let a ženy do 64 let. Kabinet by rád docílil toho, že muži budou bez zdravotních problémů žit do 65 a ženy do 66 let. Jak to chce udělat? Občané budou vyzváni, aby častěji chodili na preventivní prohlídky. Ale to není všechno. Lidé také dostanou informaci, že se spíše vyhnout rakovině – rakovině plic, tlustého střeva – nebo infarktům, když nebudou kouřit, budou jíst méně tučného jídla a budou se víc hýbat.

Komentátor Martin Zvěřina k tomu v listu dodal, že vláda pojala bohulibý záměr, ale prý si není jist tím, že se ho podaří naplnit. „Možná lze najít způsob, jak vysvětlit lidem na okraji společnosti, že pití jim škodí, ale bez synchronizované pomoci v oblasti bydlení, zaměstnanosti a třeba školní docházky dětí to velký efekt nepřinese,“ upozornil.

Pro stát, a hlavně pro sebe sama bude ale každý polepšený občan přínosem, dodal.

Psali jsme: Babiš udeřil: Katastrofální stav. Jde o Prahu. Shodl se s Maláčovou Ministr Vojtěch: Cílem návrhu zákona je zavedení transparentního obsazování správních rad Ale ale: Zelená energie? Německo řeší problém. Jde o lidské životy Tomáš Cikrt o zdraví Miloše Zemana. Prezident je sice nemocný, ale...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.