Vláda dnes posoudí návrh manželství pro lidi stejného pohlaví

22.06.2018 6:30

Vláda v demisi dnes posoudí návrh skupiny poslanců, podle kterého by manželství mohli uzavírat i lidé stejného pohlaví. Měli by mít v manželství stejná práva a povinnosti, jako mají v manželství žena a muž. Registrované partnerství, do něhož mohou homosexuálové vstupovat nyní, by jako institut zaniklo. Ministři proberou také zavedení jednoduššího režimu pro přijímání pracovníků ze Srbska.