Vláda projedná dar 50 milionů zemím zasaženým migrací

09.10.2018 12:38

Česká republika by mohla poskytnout 50 milionů korun na podporu zemí zasažených migrační krizí. Vyplývá to z materiálu ministerstva vnitra, který ve středu projedná vláda a který má ČTK k dispozici. Peníze by měly putovat do Iráku, Mali, Nigeru a Čadu.